Черчесов: «Цель на ЧМ одна: выйти из группы, дальше – идти по лестнице»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о целях национальной команды на чемпионате мира-2018.

На групповом этапе турнира россияне сыграют с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

«Говорил со своими коллегами, кто бы ни был – тренеры Германии, Бразилии, цель одна: выйти из группы, дальше – идти по лестнице. Наша первая цель – выйти из группы. Если думать о второй цели, первой не удастся достигнуть.

Условно на 85 процентов играем так и так, но свои 15 процентов – вноси, пожалуйста. Как в последнем матче: я же не могу Дзагоеву запретить скрытый пас. Он отдал, Самедов свои 15 процентов черпачком забил, все получили удовольствие. А если «то нельзя, это нельзя»... У нас девиз: «Свобода, но ответственность», – сказал Черчесов в эфире телеканала НТВ.