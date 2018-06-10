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  • Черчесов: «Цель на ЧМ одна: выйти из группы, дальше – идти по лестнице»

Черчесов: «Цель на ЧМ одна: выйти из группы, дальше – идти по лестнице»

10 июня 2018, 20:25
28

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о целях национальной команды на чемпионате мира-2018.

На групповом этапе турнира россияне сыграют с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

«Говорил со своими коллегами, кто бы ни был – тренеры Германии, Бразилии, цель одна: выйти из группы, дальше – идти по лестнице. Наша первая цель – выйти из группы. Если думать о второй цели, первой не удастся достигнуть.

Условно на 85 процентов играем так и так, но свои 15 процентов – вноси, пожалуйста. Как в последнем матче: я же не могу Дзагоеву запретить скрытый пас. Он отдал, Самедов свои 15 процентов черпачком забил, все получили удовольствие. А если «то нельзя, это нельзя»... У нас девиз: «Свобода, но ответственность», – сказал Черчесов в эфире телеканала НТВ.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Россия Черчесов Станислав
Комментарии (28)
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The_Enot
1528652232
Что он несет!
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Полная Канистра
1528653116
что то не пойму его 85% играем так и так то есть спустя рукава а 15% вложи свои начинаем мудро играть А может всё таки наоборот лучше сделать с этими процентами . Скоморох надо настраивать свою команду ВЫКЛАДЫВАТСЯ НА ВСЕ 100 % вот точно чабан ляпнул так ляпнул
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Боцман59rus
1528653154
наверх идет скоростной лифт... по лесенкам только в подвал.))
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lNeTl
1528653713
Боюсь до лестницы не дойдет
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qwera 1969
1528653818
Будь ты при Сталине, по лестнице шел бы уже на растрел....
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Gullit 76
1528655233
Он там проценты считает?Себе 85?Эту сборную спасёт только самоотдача и девиз Евсеева.
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zigbert
1528657147
Надоели все эти увещевания и обещания.
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Spiridonovich
1528659580
Мало того, что нет таланта быть тренером, но и речь не содержит не смысла, ни логики. Такие речевые шедевры от Черчесова могут нравиться только одному человеку, главному строителю в России Мутко. Сказано, два сапога пара.
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Spiridonovich
1528660030
Кстати, об ответственности. Какую ответственность перед обществом и страной несут за бесконечные провалы Мутко и Черчесов? Может после заключительного позорного аккорда на ЧМ, оба будут отправлены по этапу в Сибирь? Нет, конечно, для этого нужен великий и справедливый Иосиф Виссарионович.
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OfaZavr
1528696487
хватит уже одно и тоже говорить, лучше готовьтесь нормально чтобы потом опять оправданиями нас не кормить.
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