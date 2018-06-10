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    Черчесов: «Цель на ЧМ одна: выйти из группы, дальше – идти по лестнице»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о целях национальной команды на чемпионате мира-2018.

    На групповом этапе турнира россияне сыграют с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

    «Говорил со своими коллегами, кто бы ни был – тренеры Германии, Бразилии, цель одна: выйти из группы, дальше – идти по лестнице. Наша первая цель – выйти из группы. Если думать о второй цели, первой не удастся достигнуть.

    Условно на 85 процентов играем так и так, но свои 15 процентов – вноси, пожалуйста. Как в последнем матче: я же не могу Дзагоеву запретить скрытый пас. Он отдал, Самедов свои 15 процентов черпачком забил, все получили удовольствие. А если «то нельзя, это нельзя»... У нас девиз: «Свобода, но ответственность», – сказал Черчесов в эфире телеканала НТВ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.06.2018 20:25
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 июня 2018, 08:54

      хватит уже одно и тоже говорить, лучше готовьтесь нормально чтобы потом опять оправданиями нас не кормить.

      3
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      Рейтинг: +52

      подсечкин 11 июня 2018, 08:17

      Прогнозы и самонадеянность,-я изучил,-брось! Ты себя понять не можешь,что хочешь,а тут он изучил,они играют,как команда Чили,а что тебе этого мало!
      Сильная,дружная команда нацелена на игру всеми силами,а что ты создал похоже,как ,-с миру по нитке,голому верёвка! Лучше иди к своему другу на строительство,там лучше воровать,поставил сортир за лям,половину твоих!

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 11 июня 2018, 06:37

      Молодец, так держать!

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      Рейтинг: +11477

      alex1951 > bolela_16 11 июня 2018, 07:59

      Олег,я как посмотрел,у тебя с прогнозами все окей!)))
      Так может сыграешь роль ,,осьминога Пауля,, ,помнишь такого?Счет назови,а я пойду в казино и ставочку сделаю на него.
      Табаш пополам))) По рукам?))))

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      Рейтинг: +2572

      АЛЕКС 58 11 июня 2018, 01:15

      Переводчик нужен ,что-бы понять чабана!Интересно,его все в команде понимают?

      2
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 11 июня 2018, 00:44

      посмотрим. Какие-то шансы есть, ведь 4 очков может хватить на выход из группы да? победит саудитов еще можно, и выстоять ничью с египтом например, да и уругваем, именно на ничью надеяться в теории можно, на победу вряд ли. Но все-таки египет не супер топ, салах да, но он один, да и уругвай не бразилия. Я не то ,чтобы верю в сборную) просто если саудитов победить... посмотрим) но зная их игру.. еще в первом матче с саудитами облажаются..

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      Рейтинг: +11477

      alex1951 11 июня 2018, 00:23

      Скоро сказки закончатся и наступит МОМЕНТ ИСТИНЫ.
      Красивыми фразами чемпионаты не выигрываются.
      Чемпионат - это экзамен!
      Все ,чему тебя обучали ,ты будешь демонстрировать перед народом.
      Пользоваться шпаргалками не дадут : симуляции, грубость, затягивание времени - все это будет чревато.
      Россия! и иже с ней Черчесов и его воспитанники! Вы просто обязаны выиграть Матч открытия! Этим самым вы зададите темп на оставшиеся игры,включите гордость,все лучшее,что в вас есть! А народ вас не подведет!

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      Рейтинг: +1320

      ruded 10 июня 2018, 23:15

      какие-то "наполеоновские" планы..

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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 10 июня 2018, 22:47

      Кстати, об ответственности. Какую ответственность перед обществом и страной несут за бесконечные провалы Мутко и Черчесов? Может после заключительного позорного аккорда на ЧМ, оба будут отправлены по этапу в Сибирь? Нет, конечно, для этого нужен великий и справедливый Иосиф Виссарионович.

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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 10 июня 2018, 22:39

      Мало того, что нет таланта быть тренером, но и речь не содержит не смысла, ни логики. Такие речевые шедевры от Черчесова могут нравиться только одному человеку, главному строителю в России Мутко. Сказано, два сапога пара.

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      Рейтинг: +100733

      zigbert 10 июня 2018, 21:59

      Надоели все эти увещевания и обещания.

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