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    Врач сборной России: «Неприятно, что нас критикуют. Зачастую несправедливо»

    Врач сборной России Эдуард Безуглов поделился мнением о критике в адрес национальной команды.

    – После двух товарищеских матчей мы много критиковали команду. А вы как врач принимаете это на свой счет?

    – Все мы люди, все читаем, что пишут. Мне неприятно. Все в команде делают одну работу. Если бы ваших коллег кто-то сильно критиковал, причем, на ваш взгляд, зачастую несправедливо, вам тоже было бы неприятно. Но вам виднее, вы специалисты…

    На групповом этапе ЧМ-2018 сборная России сыграет против Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.

    Веры в сборную России – ноль. Мы спросили у всех

    Источник: Rusfootball.info

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    10.06.2018 16:32
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +915

      спанчес 10 июня 2018, 17:52

      и гороховым супом кормите футболистов, это я к поварам. там содержится пердоний который придает футболистам ускорение и негативно влияет на бегущих сзади противников

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      Рейтинг: +915

      спанчес 10 июня 2018, 17:51

      а че не обосновал, где пример несправедливой критики в адрес сборной и тем более врачей? хотя мельдония могли бы подсыпать немного чтобы допинг пройти

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      Рейтинг: +854

      amazonaws 10 июня 2018, 17:10

      Наша сборная ПОЛНОПРАВНЫЙ участник мирового футбольного праздника!

      Полюбите нашу сборную такой, какая ОНА ЕСТЬ!
      Нам сборная МАТЬ родна и мы её очень ЛЮБИМ!
      Нам сборная НЕ БЕЗРАЗЛИЧНА и мы НЕ перестанем её ЛЮБИТЬ!
      Пока мы, не доведём Черчесова, нашей ОБЪЕКТИВНОЙ критикой, до ФИНАЛА - мы НЕ УСПОКОИМСЯ!
      С финалом может быть я и загнул, но из группы надо ВЫХОДИТЬ! Это точно!
      Не успокоимся, пока сборная не выйдет из группы и лучше с первого места!

      Очень НАДЕЕМСЯ, что наша СБОРНАЯ выступит успешно!
      Родные стены должны ПОМОЧЬ!
      СПЛАВ опыта и молодости должен помочь нашей сборной выступить ДОСТОЙНО!
      При умелой организации тренировочного ПРОЦЕССА!
      У сборной России тоже есть шансы на ЗОЛОТО, хотя и меньшие чем у других соискателей!
      А если УДАЧА нашим УЛЫБНЁТСЯ, то будем с медалями!
      Выход из группы на ЧМ 2018 – уже достижение для нашей сборной!!!
      Да! Достижение!
      Порадуй нас сборная большими футбольными победами!
      ВЕРИМ! ЛЮБИМ! НАДЕЕМСЯ!!!

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      Рейтинг: +12333

      Вомбат > amazonaws 10 июня 2018, 20:33

      Ой, жалко мне вас, хоть вы и амазонавс.

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