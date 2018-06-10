Врач сборной России: «Неприятно, что нас критикуют. Зачастую несправедливо»

Врач сборной России Эдуард Безуглов поделился мнением о критике в адрес национальной команды.
– После двух товарищеских матчей мы много критиковали команду. А вы как врач принимаете это на свой счет?
– Все мы люди, все читаем, что пишут. Мне неприятно. Все в команде делают одну работу. Если бы ваших коллег кто-то сильно критиковал, причем, на ваш взгляд, зачастую несправедливо, вам тоже было бы неприятно. Но вам виднее, вы специалисты…
На групповом этапе ЧМ-2018 сборная России сыграет против Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.
Веры в сборную России – ноль. Мы спросили у всех
Источник: Rusfootball.info