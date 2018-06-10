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  • Врач сборной России: «Неприятно, что нас критикуют. Зачастую несправедливо»

Врач сборной России: «Неприятно, что нас критикуют. Зачастую несправедливо»

10 июня 2018, 16:32
5

Врач сборной России Эдуард Безуглов поделился мнением о критике в адрес национальной команды.

– После двух товарищеских матчей мы много критиковали команду. А вы как врач принимаете это на свой счет?

– Все мы люди, все читаем, что пишут. Мне неприятно. Все в команде делают одну работу. Если бы ваших коллег кто-то сильно критиковал, причем, на ваш взгляд, зачастую несправедливо, вам тоже было бы неприятно. Но вам виднее, вы специалисты…

На групповом этапе ЧМ-2018 сборная России сыграет против Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.

Веры в сборную России – ноль. Мы спросили у всех

Источник: Rusfootball.info
Чемпионат мира Россия Безуглов Эдуард
Комментарии (5)
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amazonaws
1528639820
Наша сборная ПОЛНОПРАВНЫЙ участник мирового футбольного праздника! Полюбите нашу сборную такой, какая ОНА ЕСТЬ! Нам сборная МАТЬ родна и мы её очень ЛЮБИМ! Нам сборная НЕ БЕЗРАЗЛИЧНА и мы НЕ перестанем её ЛЮБИТЬ! Пока мы, не доведём Черчесова, нашей ОБЪЕКТИВНОЙ критикой, до ФИНАЛА - мы НЕ УСПОКОИМСЯ! С финалом может быть я и загнул, но из группы надо ВЫХОДИТЬ! Это точно! Не успокоимся, пока сборная не выйдет из группы и лучше с первого места! Очень НАДЕЕМСЯ, что наша СБОРНАЯ выступит успешно! Родные стены должны ПОМОЧЬ! СПЛАВ опыта и молодости должен помочь нашей сборной выступить ДОСТОЙНО! При умелой организации тренировочного ПРОЦЕССА! У сборной России тоже есть шансы на ЗОЛОТО, хотя и меньшие чем у других соискателей! А если УДАЧА нашим УЛЫБНЁТСЯ, то будем с медалями! Выход из группы на ЧМ 2018 – уже достижение для нашей сборной!!! Да! Достижение! Порадуй нас сборная большими футбольными победами! ВЕРИМ! ЛЮБИМ! НАДЕЕМСЯ!!!
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спанчес
1528642276
а че не обосновал, где пример несправедливой критики в адрес сборной и тем более врачей? хотя мельдония могли бы подсыпать немного чтобы допинг пройти
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спанчес
1528642344
и гороховым супом кормите футболистов, это я к поварам. там содержится пердоний который придает футболистам ускорение и негативно влияет на бегущих сзади противников
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