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  • Уткин – о работе на «Первом канале» во время ЧМ-2018: «Были предложения из других стран»

Уткин – о работе на «Первом канале» во время ЧМ-2018: «Были предложения из других стран»

9 июня 2018, 22:27
7

Футбольный комментатор Василий Уткин рассказал, что имел предложения из других стран по работе на ЧМ-2018.

Уткин прокомментирует матчи турнира на «Первом канале».

– Были ли у вас другие предложения поработать на ЧМ? Может быть, из другой страны. Вы ведь работали на Украине.

– Были звонки из других стран, но меня это удивляло. Все-таки чемпионат мира пройдет в моей стране, и было бы крайне нелогично, если бы я комментировал его на территории других государств.

– Когда вам поступило предложение от «Первого канала»?

– Накануне мы достигли окончательной определенности, до этого у нас уже существовали определенные договоренности.

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Источник: RT
Чемпионат мира Уткин Василий
Комментарии (7)
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сапёр75
1528575761
не уж то интер 404 хотел завербовать ???? )))
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Аэратор
1528575866
либо хохлы, либо папуа новая гвинея
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Catastrofa
1528579419
Вася , какие языки знаешь , кроме ломаного украинского ?
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Ще Гевара
1528580234
Васёк в порядке! Нынешние комментаторы даже вдвоём Квартет Крылова!!!
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Makaweli
1528592823
Кения?
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prezent2017
1528617072
Вот и валил бы куда за рубеж. Буду смотреть Матч или 2-й канал.
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