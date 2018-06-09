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    Уткин – о работе на «Первом канале» во время ЧМ-2018: «Были предложения из других стран»

    Футбольный комментатор Василий Уткин рассказал, что имел предложения из других стран по работе на ЧМ-2018.

    Уткин прокомментирует матчи турнира на «Первом канале».

    – Были ли у вас другие предложения поработать на ЧМ? Может быть, из другой страны. Вы ведь работали на Украине.

    – Были звонки из других стран, но меня это удивляло. Все-таки чемпионат мира пройдет в моей стране, и было бы крайне нелогично, если бы я комментировал его на территории других государств.

    – Когда вам поступило предложение от «Первого канала»?

    – Накануне мы достигли окончательной определенности, до этого у нас уже существовали определенные договоренности.

    Весь гонорар от «Первого канала» Уткин направит на борьбу с проблемами аутизма в России

    Источник: RT

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    09.06.2018 22:27
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 10 июня 2018, 10:51

      Вот и валил бы куда за рубеж. Буду смотреть Матч или 2-й канал.

      0
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      Рейтинг: +742

      Makaweli 10 июня 2018, 04:07

      Кения?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 10 июня 2018, 00:37

      Васёк в порядке! Нынешние комментаторы даже вдвоём Квартет Крылова!!!

      0
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      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 10 июня 2018, 00:23

      Вася , какие языки знаешь , кроме ломаного украинского ?

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      Рейтинг: +440

      Аэратор 9 июня 2018, 23:24

      либо хохлы, либо папуа новая гвинея

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      Рейтинг: +2390

      baden69 > Аэратор 10 июня 2018, 00:07

      Нет, видимо пингвины из Антарктиды решили поржать, услышав непонятный голос своего дальнего родственника.

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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 9 июня 2018, 23:22

      не уж то интер 404 хотел завербовать ???? )))

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