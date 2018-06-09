Уткин – о работе на «Первом канале» во время ЧМ-2018: «Были предложения из других стран»

Футбольный комментатор Василий Уткин рассказал, что имел предложения из других стран по работе на ЧМ-2018.

Уткин прокомментирует матчи турнира на «Первом канале».

– Были ли у вас другие предложения поработать на ЧМ? Может быть, из другой страны. Вы ведь работали на Украине.

– Были звонки из других стран, но меня это удивляло. Все-таки чемпионат мира пройдет в моей стране, и было бы крайне нелогично, если бы я комментировал его на территории других государств.

– Когда вам поступило предложение от «Первого канала»?

– Накануне мы достигли окончательной определенности, до этого у нас уже существовали определенные договоренности.

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