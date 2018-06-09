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    Товарищеские матчи. Гол Ивановича помог Сербии разгромить Боливию

    В товарищеском матче сборная Сербии разгромила Боливию – 5:1. Хет-трик сделал Александар Митрович, еще один гол забил защитник «Зенита» Бранислав Иванович.

    С результатами остальных встреч можно ознакомиться ниже.

    Товарищеские матчи

    Латвия – Азербайджан – 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Медведев, 20; 0:2 – Имамвердиев, 58; 0:3 – Имамвердиев, 63; 1:3 – Улдрикис, 90+2.

    Венгрия – Австралия – 1:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Арзани, 74; 1:1 – Сейнсбери, 88; 1:2 – Кадар, 90+2 (в свои ворота).

    Финляндия – Белоруссия – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Уронен, 7; 2:0 – Ягуби, 75.

    Эстония – Марокко – 1:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Бельханда, 11; 0:2 – Зиеш, 38 (с пенальти); 0:3 – Мунир, 72; 1:3 – Пурье, 76.

    Сербия – Боливия – 5:1 (4:0)

    Голы: 1:0 – Митрович, 4; 2:0 – Льяич, 19; 3:0 – Митрович, 23; 4:0 – Иванович, 42; 4:1 – Кампос, 48; 5:1 – Митрович, 68.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.06.2018 20:53
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