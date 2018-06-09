Товарищеские матчи. Гол Ивановича помог Сербии разгромить Боливию

В товарищеском матче сборная Сербии разгромила Боливию – 5:1. Хет-трик сделал Александар Митрович, еще один гол забил защитник «Зенита» Бранислав Иванович.

С результатами остальных встреч можно ознакомиться ниже.

Товарищеские матчи

Латвия – Азербайджан – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Медведев, 20; 0:2 – Имамвердиев, 58; 0:3 – Имамвердиев, 63; 1:3 – Улдрикис, 90+2.

Венгрия – Австралия – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Арзани, 74; 1:1 – Сейнсбери, 88; 1:2 – Кадар, 90+2 (в свои ворота).

Финляндия – Белоруссия – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Уронен, 7; 2:0 – Ягуби, 75.

Эстония – Марокко – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Бельханда, 11; 0:2 – Зиеш, 38 (с пенальти); 0:3 – Мунир, 72; 1:3 – Пурье, 76.

Сербия – Боливия – 5:1 (4:0)

Голы: 1:0 – Митрович, 4; 2:0 – Льяич, 19; 3:0 – Митрович, 23; 4:0 – Иванович, 42; 4:1 – Кампос, 48; 5:1 – Митрович, 68.