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  • Агент: «Головин в «Ювентусе»? Не думаю, что туринцы купят его после подписания Джана»

Агент: «Головин в «Ювентусе»? Не думаю, что туринцы купят его после подписания Джана»

9 июня 2018, 10:47
17

Футбольный агент Людовино Спинози прокомментировал интерес «Ювентуса» к полузащитнику ЦСКА Александру Головину.

– Не знаю, насколько это правда, что «Ювентус» будет просматривать Головина. Он хороший футболист, но не думаю, что «Юве» собирается искать игрока в середину поля после того, как подпишет Эмре Джанаю. У туринцев в составе уже есть шесть центральных полузащитников.

– Но ведь «Ювентус» может купить футболиста и отправить в аренду. С Головиным можно так сделать?

– Не совсем. Это будет непросто. У него нет паспорта Евросоюза. А в Италии ты не можешь покупать больше двух людей не из ЕС за один трансферный период. Так что не думаю, что «Ювентус» собирается приобретать Головина.

Ранее сообщалось, что скауты «Ювентуса» просмотрят Головина во время ЧМ-2018.

7 топ-клубов Европы, где может оказаться Головин

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Ювентус ЦСКА Головин Александр
Комментарии (17)
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himik2-62
1528530797
за просмотр денег не берут
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insider_retro
1528532179
Многие посмотрят, но немногие рискнут покупать... И, пожалуй, не стоит выталкивать игрока в Еуропу на условиях "лишь бы куда, хоть бы в аренду..."!..
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Миша13
1528532945
Может я не прав,не претендую,но по моему мнению Головин не показывает европейский футбол,выделяется только благодаря слабому российскому..
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Pablo845
1528535120
Да кому он нужен?!
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kozakovpasha
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Obi Wan
1528540581
Уже надоели муссировать эту тему...Купят потом поговорим...
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vladimir-7
1528544274
Просматривают клубы, ну и пусть просматривают, главное не просмотреть игрока. А мы, результат посмотрим.
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zigbert
1528557358
Если не существует вероятности покупки, зачем об этом говорить.
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Diesel133
1528558852
логично обоснованная точка зрения
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