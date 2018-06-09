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    Агент: «Головин в «Ювентусе»? Не думаю, что туринцы купят его после подписания Джана»

    Футбольный агент Людовино Спинози прокомментировал интерес «Ювентуса» к полузащитнику ЦСКА Александру Головину.

    – Не знаю, насколько это правда, что «Ювентус» будет просматривать Головина. Он хороший футболист, но не думаю, что «Юве» собирается искать игрока в середину поля после того, как подпишет Эмре Джанаю. У туринцев в составе уже есть шесть центральных полузащитников.

    – Но ведь «Ювентус» может купить футболиста и отправить в аренду. С Головиным можно так сделать?

    – Не совсем. Это будет непросто. У него нет паспорта Евросоюза. А в Италии ты не можешь покупать больше двух людей не из ЕС за один трансферный период. Так что не думаю, что «Ювентус» собирается приобретать Головина.

    Ранее сообщалось, что скауты «Ювентуса» просмотрят Головина во время ЧМ-2018.

    7 топ-клубов Европы, где может оказаться Головин

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.06.2018 10:47
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 9 июня 2018, 18:40

      логично обоснованная точка зрения

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 9 июня 2018, 18:15

      Если не существует вероятности покупки, зачем об этом говорить.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 9 июня 2018, 14:37

      Просматривают клубы, ну и пусть просматривают, главное не просмотреть игрока. А мы, результат посмотрим.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +288

      Obi Wan 9 июня 2018, 13:36

      Уже надоели муссировать эту тему...Купят потом поговорим...

      1
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      Рейтинг: +10

      kozakovpasha 9 июня 2018, 12:54

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      Рейтинг: +290

      Pablo845 9 июня 2018, 12:05

      Да кому он нужен?!

      1
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > Pablo845 9 июня 2018, 14:36

      лёне слуцкому

      0
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      Рейтинг: +1276

      Миша13 9 июня 2018, 11:29

      Может я не прав,не претендую,но по моему мнению Головин не показывает европейский футбол,выделяется только благодаря слабому российскому..

      2
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    • ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro 9 июня 2018, 11:16

      Многие посмотрят, но немногие рискнут покупать... И, пожалуй, не стоит выталкивать игрока в Еуропу на условиях "лишь бы куда, хоть бы в аренду..."!..

      7
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN > insider_retro 9 июня 2018, 11:31

      ну это если сам игрок не хочет уходить...Головин ,похоже,готов уже хоть куда...

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > SPACE TRUCKIN 9 июня 2018, 14:34

      ...хоть куда, Головин не пойдёт, зачем переходить
      туда где будет хуже, чем есть.

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      Рейтинг: +24996

      bset > SPACE TRUCKIN 9 июня 2018, 15:08

      Головин как раз не торопится в Европу. Понимает, что можно так осесть, что потом и в РФПЛ места не найдется.

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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN > vladimir-7 9 июня 2018, 21:18

      имею ввиду европейские ведущие чемпионаты...

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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN > bset 9 июня 2018, 21:20

      это только сам Головин может сказать-торопится он или нет...

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      Рейтинг: +24996

      bset > SPACE TRUCKIN 10 июня 2018, 23:50

      Он и говорил сам в интервью, что никуда не торопится)

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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN > bset 11 июня 2018, 10:45

      по мне - чем больше хороших игроков в ЧР - тем интереснее и зрелищнее...и пусть не торопится - успеет ещё поиграть ...

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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 9 июня 2018, 10:53

      за просмотр денег не берут

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