Агент: «Головин в «Ювентусе»? Не думаю, что туринцы купят его после подписания Джана»

Футбольный агент Людовино Спинози прокомментировал интерес «Ювентуса» к полузащитнику ЦСКА Александру Головину.

– Не знаю, насколько это правда, что «Ювентус» будет просматривать Головина. Он хороший футболист, но не думаю, что «Юве» собирается искать игрока в середину поля после того, как подпишет Эмре Джанаю. У туринцев в составе уже есть шесть центральных полузащитников.

– Но ведь «Ювентус» может купить футболиста и отправить в аренду. С Головиным можно так сделать?

– Не совсем. Это будет непросто. У него нет паспорта Евросоюза. А в Италии ты не можешь покупать больше двух людей не из ЕС за один трансферный период. Так что не думаю, что «Ювентус» собирается приобретать Головина.

Ранее сообщалось, что скауты «Ювентуса» просмотрят Головина во время ЧМ-2018.

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