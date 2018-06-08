Смолов: «Считаю, в последних двух матчах сборной России я сыграл хорошо»

Нападающий сборной России Федор Смолов рассказал, удобно ли ему, когда команда играет длинными забросами вперед.

Форвард считает, что он хорошо сыграл в двух последних товарищеских матчах со сборными Австрии (0:1) и Турции (1:1).

«Не думаю, что эти передачи делают, чтобы я зацепился и сохранил мяч. Например, если такие передачи за спину, как в матче с Турцией, будут проходить, то почему нет?

Что можем предложить, кроме прессинга? Индивидуальное мастерство всех игроков нашей сборной. Считаю, что в последних двух матчах я сыграл хорошо. Мне комфортно играть со всеми футболистами сборной России, а с Дзагоевым я играю с детства, еще с юношеских сборных. Его мастерство и понимание игры не вызывает сомнения.

Саудовская Аравия и Египет не очень хорошо действуют в обороне? Вам виднее. Спасибо за подсказку, теперь будем знать. А если серьезно, то лично я смотрел матчи, сделал выводы. Тренер еще покажет моменты, за счет чего можно их обыграть. Не знаю, будем ли смотреть матч Германия – Саудовская Аравия вместе. Думаю, все ребята будут смотреть так или иначе», – сказал Смолов.