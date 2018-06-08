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  • Смолов: «Считаю, в последних двух матчах сборной России я сыграл хорошо»

Смолов: «Считаю, в последних двух матчах сборной России я сыграл хорошо»

8 июня 2018, 15:50
53

Нападающий сборной России Федор Смолов рассказал, удобно ли ему, когда команда играет длинными забросами вперед.

Форвард считает, что он хорошо сыграл в двух последних товарищеских матчах со сборными Австрии (0:1) и Турции (1:1).

«Не думаю, что эти передачи делают, чтобы я зацепился и сохранил мяч. Например, если такие передачи за спину, как в матче с Турцией, будут проходить, то почему нет?

Что можем предложить, кроме прессинга? Индивидуальное мастерство всех игроков нашей сборной. Считаю, что в последних двух матчах я сыграл хорошо. Мне комфортно играть со всеми футболистами сборной России, а с Дзагоевым я играю с детства, еще с юношеских сборных. Его мастерство и понимание игры не вызывает сомнения.

Саудовская Аравия и Египет не очень хорошо действуют в обороне? Вам виднее. Спасибо за подсказку, теперь будем знать. А если серьезно, то лично я смотрел матчи, сделал выводы. Тренер еще покажет моменты, за счет чего можно их обыграть. Не знаю, будем ли смотреть матч Германия – Саудовская Аравия вместе. Думаю, все ребята будут смотреть так или иначе», – сказал Смолов.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Россия Смолов Федор
Комментарии (53)
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insider_retro
1528462773
"Мужчину должны украшать три вещи: порядочность, характер и поступки, а не дешёвые понты, завышенная самооценка и длинный язык..." (с)
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Ч.В.Г.
1528462846
Ну почему только ты? Остальные тоже играли хорошо, просто бл.дь незабываемую феерию устроили.
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ArReal
1528462921
0 - ударов в створ ворот в первом матче и 1 удар в створ и один гол Самедова во втором матче -это неплохо для нападающего?
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Боцман59rus
1528463036
вот это анализ и ведь не поспоришь... просто это "хорошо" и есть его уровень.))
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Евгений Агеев
1528463603
А все еще смеялись над Кержаковым и Павлюченко. Не знали люди, что дальше будет только хуже...
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Sense1
1528464385
А ты смешной - Федя. У тебя в рекламе Тинькова сниматься лучше получается, чем играть в футбол.
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Обер-КанцлерЪ
1528464948
1 удар в створ за 2 матча, ты единственный нападающий, и это хороший результат?? Да со стыда провалиться должен, днище! Лучше бы сборная вообще без напов играла, как Милан когда-то! Но усатый дебил такой тактики не знает, увы.
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ROSTOV SUPER
1528467019
Нападающий , не забивший в двух играх ни одного гола , причем командам далеко не выдающимся , при этом его команда проиграла и сыграла вничью , считает , что он сыграл хорошо ! Стыдоба и позор !
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SPACE TRUCKIN
1528468839
зх,Федя...за 2 последних матча 1 удар в створ у Самедова...если считаешь,что сыграл хорошо,то как будет выглядеть плохо?
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OfaZavr
1528474271
особенно если еще учесть что это говорит нападающий а команда за две игры нанесла один удар в створ.
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