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    Смолов: «Считаю, в последних двух матчах сборной России я сыграл хорошо»

    Нападающий сборной России Федор Смолов рассказал, удобно ли ему, когда команда играет длинными забросами вперед.

    Форвард считает, что он хорошо сыграл в двух последних товарищеских матчах со сборными Австрии (0:1) и Турции (1:1).

    «Не думаю, что эти передачи делают, чтобы я зацепился и сохранил мяч. Например, если такие передачи за спину, как в матче с Турцией, будут проходить, то почему нет?

    Что можем предложить, кроме прессинга? Индивидуальное мастерство всех игроков нашей сборной. Считаю, что в последних двух матчах я сыграл хорошо. Мне комфортно играть со всеми футболистами сборной России, а с Дзагоевым я играю с детства, еще с юношеских сборных. Его мастерство и понимание игры не вызывает сомнения.

    Саудовская Аравия и Египет не очень хорошо действуют в обороне? Вам виднее. Спасибо за подсказку, теперь будем знать. А если серьезно, то лично я смотрел матчи, сделал выводы. Тренер еще покажет моменты, за счет чего можно их обыграть. Не знаю, будем ли смотреть матч Германия – Саудовская Аравия вместе. Думаю, все ребята будут смотреть так или иначе», – сказал Смолов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.06.2018 15:50
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    Комментарии52
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      Рейтинг: +3843

      BP 9 июня 2018, 11:20

      пора вводить мораторий на интервью игроков перед ЧМ.

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес 9 июня 2018, 08:33

      Не знаю, будем ли смотреть матч Германия – Саудовская Аравия вместе
      не надо,кальян и пиво не так полезны как ты думаешь

      0
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      Рейтинг: +52

      подсечкин 9 июня 2018, 02:17

      Себя не похвалишь,а остальным ты на фик не нужен! Фантазии полно,а игра дерьмо!Меньше фантазируй и подружись с головой!

      0
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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 9 июня 2018, 00:09

      Где бы ему ума набраться.

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      Рейтинг: +1167

      Александр52 8 июня 2018, 21:57

      Федя, твоё хорошо, это всего лишь тройка. Подтягиваться надо, причём каждый день. Девчонок забудь, они ушли в послы.

      1
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 8 июня 2018, 21:10

      Один мяч за две игры для нападения сборной ,это мало.

      5
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > zigbert 8 июня 2018, 21:55

      нападение вообще по воротам не попало-ударило.

      1
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      Рейтинг: +317

      Дед Сергей 8 июня 2018, 20:47

      Смешно читать после того , как посмотрел эти два матча. Полнейшая футбольная импотенция. Хотят, а не могут. Лучше бы уж молчал.

      5
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 8 июня 2018, 20:36

      за 2 матча ни разу даже в створ не попал, у шашлычника нахватался..пас отдать нормально тоже не может, мудится пока не потеряет.. чего тут хорошего..они провалят ЧМ и так же пи...ь будут, что хорошо сыграли

      3
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      Рейтинг: +271

      artem 81 8 июня 2018, 20:16

      Чалов и Дзюба должны быть в нападении Смолов вообще не вариант, а тренер Семак, лысого гнать надо)))

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      Рейтинг: +4934

      polt 8 июня 2018, 20:11

      Ну как можно относиться к такому нагло себя выставляющему напу, не могущего пробить в створ ворот, уже не говоря о забитых годах. Полкоманды закормленных баблом высоко мнящих о себе недофутболистов во главе с недотренером-ублюдком, просравшим два года подготовки сборной.

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