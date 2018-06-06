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    Капитан сборной Ирана: «Россия очень гостеприимна»

    Ранее «Бомбардир» писал, что сборная Ирана уже приехала в Россию на чемпионат мира-2018. Капитан команды Масуд Шоджаеи отметил гостеприимство нашей страны.

    «Россия – очень гостеприимная страна, условия на базе – отличные. Мы здесь чуть меньше суток, но ощущаем себя прекрасно.

    Матч с Марокко будет игрой за 6 очков. Марокканцы – одна из лучших команд в Африке. Уверен, что будет хорошая интересная игра. Все мы к ней морально готовы. А о других играх поговорим уже после Марокко», – сказал иранец.

    Помимо Марокко, соперниками азиатов по группе являются испанцы и португальцы.

    Источник: Р-Спорт

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    06.06.2018 21:09
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    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert 6 июня 2018, 23:05

      Надо добиться того ,что бы все наши гости говорили об этом.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 6 июня 2018, 22:09

      Иран - чемпион!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +834

      val-berezko 6 июня 2018, 21:16

      Мужик дело говорит,не то что сраный англичанин,со своим расизмом.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8832

      vladik12 6 июня 2018, 21:10

      Гостеприимна? Отвезите его в Мытищи.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > vladik12 6 июня 2018, 21:13

      А чего они там не видели,в Мытищах..?.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > vladik12 6 июня 2018, 21:17

      Владик! А чего они там не видели?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8832

      vladik12 > за ЦСКА с 1980г 6 июня 2018, 21:18

      Там их могут "гостеприимно" встретить.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > vladik12 6 июня 2018, 21:20

      а зачем? В чём смысл обижать наших гостей?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1494

      geroin161 > vladik12 6 июня 2018, 21:32

      Да хоть в Мытищи, хоть в Выхино, лишь бы показали всему миру, что у нас гостеприимство во всей России

      0
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      ...
      Рейтинг: +915

      спанчес > за ЦСКА с 1980г 6 июня 2018, 22:08

      белый белы

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес > за ЦСКА с 1980г 6 июня 2018, 22:09

      белый белый белый снег
      синие бабищи
      отмечают новый Год
      в городе Мытищи

      1
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      ...
      Рейтинг: +232

      Sterh > спанчес 7 июня 2018, 09:38

      "желтый, желтый, желтый снег"
      Не коверкай классика)

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