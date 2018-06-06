Капитан сборной Ирана: «Россия очень гостеприимна»

Ранее «Бомбардир» писал, что сборная Ирана уже приехала в Россию на чемпионат мира-2018. Капитан команды Масуд Шоджаеи отметил гостеприимство нашей страны.

«Россия – очень гостеприимная страна, условия на базе – отличные. Мы здесь чуть меньше суток, но ощущаем себя прекрасно.

Матч с Марокко будет игрой за 6 очков. Марокканцы – одна из лучших команд в Африке. Уверен, что будет хорошая интересная игра. Все мы к ней морально готовы. А о других играх поговорим уже после Марокко», – сказал иранец.

Помимо Марокко, соперниками азиатов по группе являются испанцы и португальцы.