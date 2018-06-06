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    Сборная Ирана первой из участниц ЧМ прилетела в Россию

    Сборная Ирана прилетела в Москву во вторник вечером. Это первая команда-участница чемпионата мира, которая прилетела в Россию.

    В пятницу Иран сыграет товарищеский матч против сборной Литвы на стадионе «Спартак».

    Первый матч в рамках группового этапа ЧМ Иран проведет 15 июня против Марокко. Также иранцы сыграют с Испанией 20 июня и с Португалией 25 июня.

    Источник: ТАСС

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    06.06.2018 00:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +915

      спанчес 6 июня 2018, 13:52

      первая и улетит

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      Рейтинг: +17774

      paracetamol 6 июня 2018, 06:47

      Молодцы! Желаю надрать мороков и португезов.

      0
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 6 июня 2018, 01:05

      странно, что к примеру англия не выбрала вообще вариант никуда не приезжать жить, а летать на матчи конкретно из англии) или поселиться где-нибудь в латвии например)

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