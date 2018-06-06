Сборная Ирана первой из участниц ЧМ прилетела в Россию

первая и улетит
Сборная Ирана прилетела в Москву во вторник вечером. Это первая команда-участница чемпионата мира, которая прилетела в Россию.
В пятницу Иран сыграет товарищеский матч против сборной Литвы на стадионе «Спартак».
Первый матч в рамках группового этапа ЧМ Иран проведет 15 июня против Марокко. Также иранцы сыграют с Испанией 20 июня и с Португалией 25 июня.
Willkommen in Russland!— #WM2018 (@fifaworldcup_de) 5 июня 2018 г.
IR Iran (@TeamMelliIran) ist das erste Team, welches in Russland für die #WM2018 angekommen ist.
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