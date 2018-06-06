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    Быстров: «В игре сборной России нет ни задумки, ни тренерской мысли. Ничего нет»

    Бывший футболист сборной России Владимир Быстров поговорил об игре команды в двух последних товарищеских матчах. Эксперту не хватает креатива в действиях наших спортсменов.

    – По предыдущему матчу с Австрией Вашему бывшему партнеру по сборной Роману Павлюченко показалось, что ребята впервые собрались. Что увидели Вы в игре с Турцией?

    – Ждал увидеть тренерскую мысль, хотел увидеть какой-то стиль игры, все-таки команда провела полмесяца на сборах и работала над тактикой.

    – Ваши ожидания не оправдались?

    – Ни задумки, ни мысли я не увидел. Ничего не было.

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    Источник: «Советский спорт»

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    06.06.2018 20:44
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 июня 2018, 10:06

      правильно, как есть так и нужно говорить, а не как некоторые оправдывают но в душе все равно все понимают.

      1
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 7 июня 2018, 00:21

      У главного тренера от задумок и мыслей все волосы на голове повылезали, а вы Владимир Сергеевич ничего не разглядели. Внимательнее надо быть, однако.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 июня 2018, 22:48

      Это наши шифруются, туман напускают...

      1
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 6 июня 2018, 21:44

      Страшно сознавать, что за это время Черчесов не построил ничего нового.

      2
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      Рейтинг: +4025

      raritet 6 июня 2018, 21:23

      Володя. Да ты ничего не понял. Все что ты увидел - это конспирация, с целью ввести в заблуждение арабов. Они посмотрят и подумают , что этих то россиян, не умеющих катать мяч по полю, мы раскатаем на раз. А тут выходит бравая дружина Черчесова против арабов и как давай бегать, да забивать мячи по всякому. А Уругвай , посмотрит на все это и откажется от участия в кубке, потому как смысла уже нет...

      6
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      Рейтинг: +17971

      арейская > raritet 7 июня 2018, 03:02

      С юмором у вас всё в порядке, повеселили, ах, только всё это было бы именно так

      0
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 6 июня 2018, 21:21

      Главный тренер прячет задумку до финала,а так как его для нас не будет,то и задумку мы не увидим. Впрочем,основную задумку можно будет увидеть у кассы РФС.

      3
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 6 июня 2018, 21:15

      ага и Быстрова там не было..И хватит уже причитать. Давайте праздновать..

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      Рейтинг: +3559

      Axe111 6 июня 2018, 21:08

      Этого и не будет

      3
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 6 июня 2018, 20:54

      главный тренер ее , задумку, где то прячет... поэтому не видно..

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