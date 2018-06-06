Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Быстров: «В игре сборной России нет ни задумки, ни тренерской мысли. Ничего нет»

Быстров: «В игре сборной России нет ни задумки, ни тренерской мысли. Ничего нет»

6 июня 2018, 20:44
11

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров поговорил об игре команды в двух последних товарищеских матчах. Эксперту не хватает креатива в действиях наших спортсменов.

– По предыдущему матчу с Австрией Вашему бывшему партнеру по сборной Роману Павлюченко показалось, что ребята впервые собрались. Что увидели Вы в игре с Турцией?

– Ждал увидеть тренерскую мысль, хотел увидеть какой-то стиль игры, все-таки команда провела полмесяца на сборах и работала над тактикой.

– Ваши ожидания не оправдались?

– Ни задумки, ни мысли я не увидел. Ничего не было.

Веры в сборную России – ноль. Мы спросили у всех

Сборная сыграла привычно плохо. Как это достало

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Быстров Владимир Черчесов Станислав
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
mihail200606
1528307688
главный тренер ее , задумку, где то прячет... поэтому не видно..
Ответить
Axe111
1528308507
Этого и не будет
Ответить
за ЦСКА с 1980г
1528308906
ага и Быстрова там не было..И хватит уже причитать. Давайте праздновать..
Ответить
val-berezko
1528309279
Главный тренер прячет задумку до финала,а так как его для нас не будет,то и задумку мы не увидим. Впрочем,основную задумку можно будет увидеть у кассы РФС.
Ответить
raritet
1528309430
Володя. Да ты ничего не понял. Все что ты увидел - это конспирация, с целью ввести в заблуждение арабов. Они посмотрят и подумают , что этих то россиян, не умеющих катать мяч по полю, мы раскатаем на раз. А тут выходит бравая дружина Черчесова против арабов и как давай бегать, да забивать мячи по всякому. А Уругвай , посмотрит на все это и откажется от участия в кубке, потому как смысла уже нет...
Ответить
prtcs
1528310674
Страшно сознавать, что за это время Черчесов не построил ничего нового.
Ответить
Рубик Докоян
1528314538
Это наши шифруются, туман напускают...
Ответить
DOCTOR PENALTY
1528320115
У главного тренера от задумок и мыслей все волосы на голове повылезали, а вы Владимир Сергеевич ничего не разглядели. Внимательнее надо быть, однако.
Ответить
OfaZavr
1528355162
правильно, как есть так и нужно говорить, а не как некоторые оправдывают но в душе все равно все понимают.
Ответить
Главные новости
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ
01:14
В «Динамо» объяснили, почему Тюкавин перестал забивать
00:59
Названа причина, почему ЦСКА не избавляется от Баринова
00:53
1
«Барселона» взяла новый трофей
00:43
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
1
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
5
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
Кубок России. «Краснодар» минимально победил «Динамо» (1:0)
Вчера, 22:43
12
Все новости
Все новости
Стало известно, действительно ли Зобнин требовал у «Спартака» уменьшения зарплаты
01:34
Бубнов оценил вероятность назначения Талалаева в «Барселону»
01:25
Карседо ответил на вопрос об участии Барко в матче с «Зенитом»
00:29
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
1
«Пошел в Мариинку, стал брать уроки падения»: Гурцкая – об игроке «Зенита»
Вчера, 23:39
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
5
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
Артига прокомментировал победу над «Спартаком»
Вчера, 23:00
1
ФотоАлип пробил голову другому игроку «Зенита»
Вчера, 22:35
Умяров объяснил, почему «Спартак» уступил «Рубину»
Вчера, 22:29
2
ЦСКА дал ответ клубу РПЛ по Мусаеву
Вчера, 22:16
5
«Локомотив» хочет купить Голенкова или Мусаева, но не ищет замены Батракову
Вчера, 22:03
Бубнов – о месте Слуцкого в российском футболе: «В сборной, вместо Карпина»
Вчера, 21:54
2
«Локомотив» нашел замену Карпукасу
Вчера, 21:45
Карседо посетовал на невезение после поражения «Спартака» от «Рубина» по пенальти
Вчера, 21:36
3
«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов
Вчера, 21:27
Раскрыт размер зарплаты Батракова в «Галатасарае»
Вчера, 21:18
3
Батраков попрощался с игроками «Локомотива»
Вчера, 20:07
Пономарев: «Батраков в Турции зачахнет, как он сейчас играет – не годится, только башку себе красит»
Вчера, 19:56
5
Фото«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
Вчера, 19:03
Радимов – об игре «Балтики»: «Ничего сверхъестественного не может предложить, только ауты»
Вчера, 18:15
1
Воспитанник «Реала» ответил «Оренбургу»
Вчера, 17:53
Реакция Губерниева на Сафонова в топ-10 вратарей мира
Вчера, 17:47
4
Непомнящий двумя словами описал ближайшего соперника России
Вчера, 17:41
1
Радимов восхвалил «Спартак»
Вчера, 17:25
3
Мухин: «На Канье Уэста по-любому пойду. А кто это?»
Вчера, 17:07
3
В «Локомотиве» прокомментировали уход лидеров
Вчера, 16:49
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+