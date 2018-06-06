Быстров: «В игре сборной России нет ни задумки, ни тренерской мысли. Ничего нет»

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров поговорил об игре команды в двух последних товарищеских матчах. Эксперту не хватает креатива в действиях наших спортсменов.

– По предыдущему матчу с Австрией Вашему бывшему партнеру по сборной Роману Павлюченко показалось, что ребята впервые собрались. Что увидели Вы в игре с Турцией?

– Ждал увидеть тренерскую мысль, хотел увидеть какой-то стиль игры, все-таки команда провела полмесяца на сборах и работала над тактикой.

– Ваши ожидания не оправдались?

– Ни задумки, ни мысли я не увидел. Ничего не было.

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