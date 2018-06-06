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    Сайт «Тосно» перестал работать

    Сегодня, 6 июня, прекратил работу официальный сайт «Тосно».

    При заходе на портал открывается белое окно с надписью «Сайт закрыт. Продажи билетов на сайте fctosno.ru приостановлены» в левом верхнем углу.

    Ранее клуб из-за финансовых проблем не прошел лицензирование РФС для выступления в ФНЛ.

    Также в настоящий момент из-за отсутствия инвесторов под вопросом находится и участие тосненцев в ПФЛ.

    По итогам сезона-2017/18 команда из Ленинградской области завоевала Кубок России, а также вылетела из РФПЛ.

    Источник: ФК «Тосно»

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    06.06.2018 16:59
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    Комментарии15
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    • ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert 6 июня 2018, 21:55

      И письмо не помогло.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 6 июня 2018, 19:28

      А что с Лигой Европы? Теряем место? Жаль.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 июня 2018, 19:05

      значит точно все...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1904

      Artemka69 6 июня 2018, 18:40

      Ну вот и еще одну команду загубили!!Очень грустно!!(((

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 6 июня 2018, 18:14

      Где то взгруснул единственный болельщик тосно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 июня 2018, 17:55

      Контора "Рога и копыта" закрылась, неплохо было бы и зицпредседателя закрыть...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 > Рубик Докоян 6 июня 2018, 18:05

      У них поди да, и свой Фунт имеется :-)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 6 июня 2018, 17:47

      это логично за сайт тоже нечем платить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 6 июня 2018, 17:40

      ничейку с турцией отмечает, по заветам лебедева?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      Shogun 6 июня 2018, 17:29

      У них сайт был

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1343

      Ахимас Вельде 6 июня 2018, 17:20

      Шапито.

      2
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