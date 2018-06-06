Сайт «Тосно» перестал работать

Сегодня, 6 июня, прекратил работу официальный сайт «Тосно».

При заходе на портал открывается белое окно с надписью «Сайт закрыт. Продажи билетов на сайте fctosno.ru приостановлены» в левом верхнем углу.

Ранее клуб из-за финансовых проблем не прошел лицензирование РФС для выступления в ФНЛ.

Также в настоящий момент из-за отсутствия инвесторов под вопросом находится и участие тосненцев в ПФЛ.

По итогам сезона-2017/18 команда из Ленинградской области завоевала Кубок России, а также вылетела из РФПЛ.