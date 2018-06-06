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Сайт «Тосно» перестал работать

6 июня 2018, 16:59
15

Сегодня, 6 июня, прекратил работу официальный сайт «Тосно».

При заходе на портал открывается белое окно с надписью «Сайт закрыт. Продажи билетов на сайте fctosno.ru приостановлены» в левом верхнем углу.

Ранее клуб из-за финансовых проблем не прошел лицензирование РФС для выступления в ФНЛ.

Также в настоящий момент из-за отсутствия инвесторов под вопросом находится и участие тосненцев в ПФЛ.

По итогам сезона-2017/18 команда из Ленинградской области завоевала Кубок России, а также вылетела из РФПЛ.

Источник: ФК «Тосно»
Россия Тосно
Комментарии (15)
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Приус
1528293908
Недолго музыка играла.
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Братья Васильевы
1528294591
Гейм овер.
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salexeich
1528294624
Такого ещё не было, чтобы Обладатель Кубка России через месяц "канул в лету", и никому нет до него дела! Позор РФС!
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Ахимас Вельде
1528294840
Шапито.
Ответить
Боцман59rus
1528296043
ничейку с турцией отмечает, по заветам лебедева?
Ответить
Рубик Докоян
1528296940
Контора "Рога и копыта" закрылась, неплохо было бы и зицпредседателя закрыть...
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iBragim2102
1528298045
Где то взгруснул единственный болельщик тосно.
Ответить
Artemka69
1528299609
Ну вот и еще одну команду загубили!!Очень грустно!!(((
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OfaZavr
1528301121
значит точно все...
Ответить
zigbert
1528311310
И письмо не помогло.
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