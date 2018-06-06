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    Юран: «Переживаем, победим ли мы Саудовскую Аравию или нет. Саудовскую Аравию, понимаете?!»

    Бывший нападающий сборной России Сергей Юран скептически настроен на задачу выхода из группы для национальной команды на предстоящем чемпионате мира-2018. Россияне сыграют с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

    Товарищеский матч Россия – Турция завершился со счетом 1:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

    – Налицо положительная динамика по сравнению с матчем против Австрии?

    – Да я так не сказал бы. Да, команда, несомненно, старалась, лучше двигалась. Но получалось что-то только спонтанно, фрагментарно. Воспользовались ошибкой турок, быстро сориентировались, и Самедов забил. Но где целостность в игре, четкая структура?

    В домашнем матче я ожидал от сборной большего. Считал, что будем диктовать свои условия, давить, играть с позиции силы. Но этого не случилось. Поэтому со скепсисом смотрю на шансы России на чемпионате мира.

    Еще большой вопрос – выйдем ли мы из группы с такой игрой? Не чувствуется уверенности в действиях ребят в атаке, в защите. Да, иногда вспыхивают. Но не более. На 90 минут их не хватает.

    В концовке матча гости, которые, как я понимаю, выставили не оптимальный состав, вообще контролировали мяч. Проблем много… Мы в очередной раз не победили. Боюсь, это будет давить на футболистов. Тем более в последних двух встречах нам противостояли явно не лучшие команды Европы.

    – За два матча – с Австрией и Турцией – мы лишь один раз попали в створ…

    – И это катастрофа! Австрия и Турция вообще-то даже не сыграют на чемпионате мира, а мы лишь единожды попадаем в створ ворот. Это очень настораживает. В защите еще как-то можно отбиться. Но как забивать-то будем?

    – Значит, с такой игрой нам Саудовскую Аравию не победить?

    – Ох… Думаю, мы вряд ли обыграем и Саудовскую Аравию, и Египет. Есть реальные вещи, а есть виртуальные. Оснований для оптимизма у меня нет. За счет чего можем решить задачу по выходу из группы? Сейчас дошло даже до того, что переживаем, победим ли мы Саудовскую Аравию или нет. Саудовскую Аравию, понимаете?! Печально.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.06.2018 07:31
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 6 июня 2018, 16:32

      Нам просто крупно не повезло, что в нашей группе Саудовская Аравия. Как говаривал Слуцкий это Космос. Вот если бы Монголия была, был бы шанс её обыграть.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 июня 2018, 12:55

      полностью согласен, вот хоть кто-то правду всю сказал, а не стал всякие глупости городить про оптимизм и все остальное.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 6 июня 2018, 12:07

      Нет защиты, нет спасенья,
      И полузащиты нет.
      Лупит полунападенье
      Как в копейку в белый свет.
      Юлий Ким

      2
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 6 июня 2018, 11:50

      ну пусть мож Юран потом потренирует? любопытно посмотреть

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +11241

      alp 6 июня 2018, 11:15

      мда... из говна конфетку не сделаешь....

      3
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 6 июня 2018, 10:57

      Хотя позитива в его словах никакого нет, сказал правильно.

      5
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 6 июня 2018, 10:55

      когда миллионеры в футбол играют, честь страны им не интересна.........поэтому им яйца постоянно мешают бегать и т.д)

      1
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      Рейтинг: +1154

      Стаz > Lev Aleks 6 июня 2018, 12:30

      Миллионерам Роналду и Месси тоже яица мешают?

      2
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 6 июня 2018, 10:54

      Понимаете победим ли мы Мальту, Люксембург, Азербайджан, Армению, Гибралтар....мы беспомощные)))))))))))))))))))

      1
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 6 июня 2018, 09:48

      Да это не печально, это вообще ******!

      2
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 6 июня 2018, 09:43

      Понимаем... Сборная просто такая, поэтому и переживаем))

      1
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