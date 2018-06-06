Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Юран: «Переживаем, победим ли мы Саудовскую Аравию или нет. Саудовскую Аравию, понимаете?!»

Юран: «Переживаем, победим ли мы Саудовскую Аравию или нет. Саудовскую Аравию, понимаете?!»

6 июня 2018, 07:31
41

Бывший нападающий сборной России Сергей Юран скептически настроен на задачу выхода из группы для национальной команды на предстоящем чемпионате мира-2018. Россияне сыграют с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

Товарищеский матч Россия – Турция завершился со счетом 1:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

– Налицо положительная динамика по сравнению с матчем против Австрии?

– Да я так не сказал бы. Да, команда, несомненно, старалась, лучше двигалась. Но получалось что-то только спонтанно, фрагментарно. Воспользовались ошибкой турок, быстро сориентировались, и Самедов забил. Но где целостность в игре, четкая структура?

В домашнем матче я ожидал от сборной большего. Считал, что будем диктовать свои условия, давить, играть с позиции силы. Но этого не случилось. Поэтому со скепсисом смотрю на шансы России на чемпионате мира.

Еще большой вопрос – выйдем ли мы из группы с такой игрой? Не чувствуется уверенности в действиях ребят в атаке, в защите. Да, иногда вспыхивают. Но не более. На 90 минут их не хватает.

В концовке матча гости, которые, как я понимаю, выставили не оптимальный состав, вообще контролировали мяч. Проблем много… Мы в очередной раз не победили. Боюсь, это будет давить на футболистов. Тем более в последних двух встречах нам противостояли явно не лучшие команды Европы.

– За два матча – с Австрией и Турцией – мы лишь один раз попали в створ…

– И это катастрофа! Австрия и Турция вообще-то даже не сыграют на чемпионате мира, а мы лишь единожды попадаем в створ ворот. Это очень настораживает. В защите еще как-то можно отбиться. Но как забивать-то будем?

– Значит, с такой игрой нам Саудовскую Аравию не победить?

– Ох… Думаю, мы вряд ли обыграем и Саудовскую Аравию, и Египет. Есть реальные вещи, а есть виртуальные. Оснований для оптимизма у меня нет. За счет чего можем решить задачу по выходу из группы? Сейчас дошло даже до того, что переживаем, победим ли мы Саудовскую Аравию или нет. Саудовскую Аравию, понимаете?! Печально.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Юран Сергей
Комментарии (41)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
insider_retro
1528260421
Такое впечатление, что многие играют с большим неудовольствием от назначения в этот отстой под управлением Стаса... Они лучше понимают все теневые процессы, выборы и назначения... И от понимания в какую ж..у они двигаются, - им просто страшно и противно... Стас замордовал схемами и рёвом, а толку нет и уже не будет...
Ответить
la verdad
1528262261
Саудовскую Аравию, Карл!!!
Ответить
Gerecht165
1528262488
10 лет назад после "бронзового" матча с голландцами сказать бы кому, что в 2018 году у нас будет домашний ЧМ, а мы будем таким дном, чтобы напрягаться по поводу Саудовской Аравии и Египта - или вызвали бы санитаров, или бы посмеялись до слёз, или набили бы морду за х*йню. Ан нет, правда жизни...
Ответить
val-berezko
1528264149
С такой игрой из группы не выйти. Нападения -нет. Гол от турок из зоны Кутепова. В такой сборной даже наши лучшие игроки теряются-они не знают что делать.
Ответить
sevsor
1528265763
"Саудовскую Аравию, понимаете?!"...Да уж...помню кто-то из сборников команды 60-х годов, кажется Виктор Понедельник рассказывал, что когда приезжали в такие страны как Финляндия, Норвегия, Египет и т.д. спорили, сколько голов забьём - 3-4-5? А сейчас, наверное они спорят, сколько нам накидают, 1-2-3?))))
Ответить
dendiesel
1528266198
Юран правду сказал!!!я с ним полностью согласен, один удар в двух матчах....да это крах сборной!!! Печально.....
Ответить
zigbert
1528271878
Хотя позитива в его словах никакого нет, сказал правильно.
Ответить
alp
1528272910
мда... из говна конфетку не сделаешь....
Ответить
piligrim1986
1528275053
ну пусть мож Юран потом потренирует? любопытно посмотреть
Ответить
OfaZavr
1528278907
полностью согласен, вот хоть кто-то правду всю сказал, а не стал всякие глупости городить про оптимизм и все остальное.
Ответить
Главные новости
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ
01:14
В «Динамо» объяснили, почему Тюкавин перестал забивать
00:59
Названа причина, почему ЦСКА не избавляется от Баринова
00:53
1
«Барселона» взяла новый трофей
00:43
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
1
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
5
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
Кубок России. «Краснодар» минимально победил «Динамо» (1:0)
Вчера, 22:43
12
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+