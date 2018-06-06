Юран: «Переживаем, победим ли мы Саудовскую Аравию или нет. Саудовскую Аравию, понимаете?!»

Бывший нападающий сборной России Сергей Юран скептически настроен на задачу выхода из группы для национальной команды на предстоящем чемпионате мира-2018. Россияне сыграют с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

Товарищеский матч Россия – Турция завершился со счетом 1:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

– Налицо положительная динамика по сравнению с матчем против Австрии?

– Да я так не сказал бы. Да, команда, несомненно, старалась, лучше двигалась. Но получалось что-то только спонтанно, фрагментарно. Воспользовались ошибкой турок, быстро сориентировались, и Самедов забил. Но где целостность в игре, четкая структура?

В домашнем матче я ожидал от сборной большего. Считал, что будем диктовать свои условия, давить, играть с позиции силы. Но этого не случилось. Поэтому со скепсисом смотрю на шансы России на чемпионате мира.

Еще большой вопрос – выйдем ли мы из группы с такой игрой? Не чувствуется уверенности в действиях ребят в атаке, в защите. Да, иногда вспыхивают. Но не более. На 90 минут их не хватает.

В концовке матча гости, которые, как я понимаю, выставили не оптимальный состав, вообще контролировали мяч. Проблем много… Мы в очередной раз не победили. Боюсь, это будет давить на футболистов. Тем более в последних двух встречах нам противостояли явно не лучшие команды Европы.

– За два матча – с Австрией и Турцией – мы лишь один раз попали в створ…

– И это катастрофа! Австрия и Турция вообще-то даже не сыграют на чемпионате мира, а мы лишь единожды попадаем в створ ворот. Это очень настораживает. В защите еще как-то можно отбиться. Но как забивать-то будем?

– Значит, с такой игрой нам Саудовскую Аравию не победить?

– Ох… Думаю, мы вряд ли обыграем и Саудовскую Аравию, и Египет. Есть реальные вещи, а есть виртуальные. Оснований для оптимизма у меня нет. За счет чего можем решить задачу по выходу из группы? Сейчас дошло даже до того, что переживаем, победим ли мы Саудовскую Аравию или нет. Саудовскую Аравию, понимаете?! Печально.