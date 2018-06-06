Юран: «Переживаем, победим ли мы Саудовскую Аравию или нет. Саудовскую Аравию, понимаете?!»

Нам просто крупно не повезло, что в нашей группе Саудовская Аравия. Как говаривал Слуцкий это Космос. Вот если бы Монголия была, был бы шанс её обыграть.
Бывший нападающий сборной России Сергей Юран скептически настроен на задачу выхода из группы для национальной команды на предстоящем чемпионате мира-2018. Россияне сыграют с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.
Товарищеский матч Россия – Турция завершился со счетом 1:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
– Налицо положительная динамика по сравнению с матчем против Австрии?
– Да я так не сказал бы. Да, команда, несомненно, старалась, лучше двигалась. Но получалось что-то только спонтанно, фрагментарно. Воспользовались ошибкой турок, быстро сориентировались, и Самедов забил. Но где целостность в игре, четкая структура?
В домашнем матче я ожидал от сборной большего. Считал, что будем диктовать свои условия, давить, играть с позиции силы. Но этого не случилось. Поэтому со скепсисом смотрю на шансы России на чемпионате мира.
Еще большой вопрос – выйдем ли мы из группы с такой игрой? Не чувствуется уверенности в действиях ребят в атаке, в защите. Да, иногда вспыхивают. Но не более. На 90 минут их не хватает.
В концовке матча гости, которые, как я понимаю, выставили не оптимальный состав, вообще контролировали мяч. Проблем много… Мы в очередной раз не победили. Боюсь, это будет давить на футболистов. Тем более в последних двух встречах нам противостояли явно не лучшие команды Европы.
– За два матча – с Австрией и Турцией – мы лишь один раз попали в створ…
– И это катастрофа! Австрия и Турция вообще-то даже не сыграют на чемпионате мира, а мы лишь единожды попадаем в створ ворот. Это очень настораживает. В защите еще как-то можно отбиться. Но как забивать-то будем?
– Значит, с такой игрой нам Саудовскую Аравию не победить?
– Ох… Думаю, мы вряд ли обыграем и Саудовскую Аравию, и Египет. Есть реальные вещи, а есть виртуальные. Оснований для оптимизма у меня нет. За счет чего можем решить задачу по выходу из группы? Сейчас дошло даже до того, что переживаем, победим ли мы Саудовскую Аравию или нет. Саудовскую Аравию, понимаете?! Печально.