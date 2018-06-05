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  • Черчесов установил антирекорд для тренера сборной России по матчам без побед 

Черчесов установил антирекорд для тренера сборной России по матчам без побед 

5 июня 2018, 22:34
27

Сборная России сыграла вничью в товарищеском матче против Турции (1:1). Эта игра стала седьмой в безвыигрышной серии россиян.

Это худший покаатель для тренера сборной России. До Станислава Черчесова антирекорд принадлежал Анатолию Бышовцу (шесть поражений в шести матчах) и Леониду Слуцкому (две ничьих и четыре поражения).

В последний раз Россия обыгрывала Южную Корею в октябре 2017 года (4:2). С тех пор команда Станислава Черчесова трижды сыграла вничью (с Ираном, Испанией и Турцией) и четырежды проиграла (Аргентине, Бразилии, Франции и Австрии).

Сборная сыграла привычно плохо. Как это достало

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Россия Турция Слуцкий Леонид Бышовец Анатолий Черчесов Станислав
Комментарии (27)
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absent32
1528227793
это только начало рекорда, и в будущем не найдется тренера который его перебьёт. Черчесов намбер ван. а если честно, я не верю в успех нашей сборной, но надеюсь на чудо!
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upiter622
1528228995
Я надеюсь,очень надеюсь что вся эта футбольная шваль вместе с руководством исчезнет после ЧМ!Дай бог 7 июня Путин затронет этот вопрос!!!
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Shogun
1528229729
Нашли кого поставить бл9 е...анутые с...ка люди, пусть остается и радует народ дальше и под ЧМ могли бы и нормального тренера пригласить, хоть даже пусть был бы и иностранец
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Федя Кабак
1528231207
Усатый таракан...позорище!
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LogvinovSerj13
1528231961
По-моему это худший тренер России в истории! Причем думаю в ближайшие тысячу лет не появится "достойный". PS А Мудко - строитель )))
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XaXatyn
1528232901
Мы наверное никогда не дождемся прекращения этого бардака !
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Антон bx14e
1528234483
ужасно то,что они за эту серию получат барыши(зарплату)..то есть ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ!!!!.. а работы никакой не произвели собираем петицию о роспуске так называемой сборной...нам нужны ветераны с кубка легенд или из двора парни..
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юрий николаевич
1528259384
что-то рекорды стали какие-то сомнительные стали ставиться, в СССР рекорды ставили Стаханов (возможно вымышленные) но страна пошла вперед в экономическом развитии, а с такими рекордами вперед идут только те кто помогал устанавливать такие "рекорды", мутко с мин.спорта в вице-премьеры димона, вот так такие "рекорды" помогают карьерному росту "рекордсменам".
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zigbert
1528266840
Наломал "дров" что и говорить.
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OfaZavr
1528274041
неудивительно, еще до такой цифры этот антирекорд доведет что потом вряд ли какому тренеру удастся его побить.
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