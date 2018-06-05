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    Черчесов установил антирекорд для тренера сборной России по матчам без побед 

    Сборная России сыграла вничью в товарищеском матче против Турции (1:1). Эта игра стала седьмой в безвыигрышной серии россиян.

    Это худший покаатель для тренера сборной России. До Станислава Черчесова антирекорд принадлежал Анатолию Бышовцу (шесть поражений в шести матчах) и Леониду Слуцкому (две ничьих и четыре поражения).

    В последний раз Россия обыгрывала Южную Корею в октябре 2017 года (4:2). С тех пор команда Станислава Черчесова трижды сыграла вничью (с Ираном, Испанией и Турцией) и четырежды проиграла (Аргентине, Бразилии, Франции и Австрии).

    Сборная сыграла привычно плохо. Как это достало

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.06.2018 22:34
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 июня 2018, 11:34

      неудивительно, еще до такой цифры этот антирекорд доведет что потом вряд ли какому тренеру удастся его побить.

      2
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 6 июня 2018, 09:34

      Наломал "дров" что и говорить.

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      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 6 июня 2018, 07:29

      что-то рекорды стали какие-то сомнительные стали ставиться, в СССР рекорды ставили Стаханов (возможно вымышленные) но страна пошла вперед в экономическом развитии, а с такими рекордами вперед идут только те кто помогал устанавливать такие "рекорды", мутко с мин.спорта в вице-премьеры димона, вот так такие "рекорды" помогают карьерному росту "рекордсменам".

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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 6 июня 2018, 01:30

      Станислав Черчесов после поражения от Австрии: Сборная России сыграла на уровне сборной Германии или наоборот и даже лучше. Пропустили то меньше
      P.S.: Австрия обыграла Германию 2-1

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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 6 июня 2018, 01:25

      К Чемпионату мира готовы. 1 удар в створ за 2 игры.

      Станислав Черчесов: Возможно в первой игре на чемпионате мира выйдем играть в 5 защитников.

      2
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 6 июня 2018, 01:23

      Ну хоть что то, а то так и выгонят

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      Рейтинг: +6979

      1bear 6 июня 2018, 01:22

      ...ой,боюсь "накаркать"–то ли еще будет...

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      Рейтинг: +181

      Flame2045 6 июня 2018, 00:49

      Такой футбол нам не нужен!...а тренер-и подавно!

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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 6 июня 2018, 00:47

      перечитываю свои комментарии(пьяненький пишу,так то мне не до них)..одно негодование)) не веселят наши футболисты простых болельщиков..

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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 6 июня 2018, 00:34

      ужасно то,что они за эту серию получат барыши(зарплату)..то есть ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ!!!!.. а работы никакой не произвели
      собираем петицию о роспуске так называемой сборной...нам нужны ветераны с кубка легенд или из двора парни..

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