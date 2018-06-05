Черчесов установил антирекорд для тренера сборной России по матчам без побед 

Сборная России сыграла вничью в товарищеском матче против Турции (1:1). Эта игра стала седьмой в безвыигрышной серии россиян.

Это худший покаатель для тренера сборной России. До Станислава Черчесова антирекорд принадлежал Анатолию Бышовцу (шесть поражений в шести матчах) и Леониду Слуцкому (две ничьих и четыре поражения).

В последний раз Россия обыгрывала Южную Корею в октябре 2017 года (4:2). С тех пор команда Станислава Черчесова трижды сыграла вничью (с Ираном, Испанией и Турцией) и четырежды проиграла (Аргентине, Бразилии, Франции и Австрии).

Сборная сыграла привычно плохо. Как это достало