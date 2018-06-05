Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Жиго: «Спартак» – самый популярный клуб в России. Не только деньги сыграли роль в переходе»

    Защитник «Спартака» Самуэль Жиго прокомментировал трансфер в московский клуб.

    «Я не могу ничего сказать о цифрах. Предложение «Спартака» было интересным с финансовой точки зрения. Но здесь и спортивная составляющая сыграла важную роль. Играть в Москве – вызов для меня. «Спартак» – самый популярный клуб в России, и он точно сыграет в Лиге Европы в следующем сезоне и, может быть, в Лиге чемпионов», – цитирует Жиго HLN.

    Жиго будет зарабатывать в «Спартаке» в четыре раза больше, чем в «Генте»

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.06.2018 20:18
    Рекомендуем
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры 6 июня 2018, 17:26

      Может сейчас сложится пазл.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1309

      AlfavitЪ 6 июня 2018, 17:15

      Жиго, жги!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3254

      orech 6 июня 2018, 16:24

      Удачи!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 июня 2018, 11:08

      все верно, добро пожаловать!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3843

      BP 6 июня 2018, 10:45

      чтоб у тебя все сложилось в нашем клубе!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22976

      Blossiya 6 июня 2018, 08:19

      Bienvenue! Добро пожаловать в команду!

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 6 июня 2018, 03:29

      Деньги однако и комфорт за эти деньги...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +557

      Горкин Блеванов 6 июня 2018, 00:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Не в первый раз этот бред слышу, но даже если на минуту предположить что это так, это не делает его самым лучшим

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert 5 июня 2018, 23:18

      Удачи в Спартаке Самуэль.

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +481

      belrus21 5 июня 2018, 23:07

      Не деньги, а очень много денег

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11