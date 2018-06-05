Жиго: «Спартак» – самый популярный клуб в России. Не только деньги сыграли роль в переходе»

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго прокомментировал трансфер в московский клуб.

«Я не могу ничего сказать о цифрах. Предложение «Спартака» было интересным с финансовой точки зрения. Но здесь и спортивная составляющая сыграла важную роль. Играть в Москве – вызов для меня. «Спартак» – самый популярный клуб в России, и он точно сыграет в Лиге Европы в следующем сезоне и, может быть, в Лиге чемпионов», – цитирует Жиго HLN.

Жиго будет зарабатывать в «Спартаке» в четыре раза больше, чем в «Генте»