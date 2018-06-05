Жиго будет зарабатывать в «Спартаке» в четыре раза больше, чем в «Генте»

Новичок «Спартака» защитник Самуэль Жиго, перешедший накануне из «Гента», в российском клубе будет получать в четыре раза больше, чем в бельгийском, сообщает Voetbalkrant.

24-летний футболист будет зарабатывать в стане красно-белых 150 тысяч евро в месяц (около 1,8 миллиона евро в год). Сумма самого трансфера не называется, но оценивается в 8 миллионов евро.

В прошедшем сезоне защитник сыграл в 40 матчах чемпионата Бельгии. На его счету пять предупреждений и одна красная карточка.