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    Жиго будет зарабатывать в «Спартаке» в четыре раза больше, чем в «Генте»

    Новичок «Спартака» защитник Самуэль Жиго, перешедший накануне из «Гента», в российском клубе будет получать в четыре раза больше, чем в бельгийском, сообщает Voetbalkrant.

    24-летний футболист будет зарабатывать в стане красно-белых 150 тысяч евро в месяц (около 1,8 миллиона евро в год). Сумма самого трансфера не называется, но оценивается в 8 миллионов евро.

    В прошедшем сезоне защитник сыграл в 40 матчах чемпионата Бельгии. На его счету пять предупреждений и одна красная карточка.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.06.2018 09:21
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +451

      frizom 12 июня 2018, 15:44

      да какая разница сколько ему будет платить клуб если он будет хорошо играть?

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 5 июня 2018, 17:24


      "Это... там еще проценты были..."(с)

      0
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 5 июня 2018, 16:58

      Стимул хороший.Можно надеяться на надежную игру.

      1
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      Рейтинг: +1722

      GermanVo 5 июня 2018, 13:05

      Главное, чтоб он эти деньги на поле отрабатывал.

      3
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      Рейтинг: +976

      г.Онега 5 июня 2018, 12:30

      Сейчас смысла нету говорить,достоин он такой зарплаты или нет

      2
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 5 июня 2018, 12:28

      Для сравнения за косячника Максимыча отдали 800 тыщ за 10 игр!)) и что взамен получили? Вот там был провал а что с Жигой будет ни кто не знает!

      3
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 5 июня 2018, 12:13

      ...будет получать 150 тысяч евро в месяц...?
      Пусть получает!
      Дело, вроде как, не в размере суммы, а в том, а будет ли Жиго на эти деньги играть или отбывать цирковой номер на поле.
      В придачу к уже тем, некоторым, которые уже ОТБЫВАЮТ.
      Размер тоже имеет значение, но после того, как он заиграет, а мы ПОСМОТРИМ.
      Будет ли Жиго на эту сумму играть или ПРОТИРАТЬ штаны и полировать скамейку.
      Многие приходили в Спартак, а потом, не солоно ХЛЕБАВШИ, уходили!
      А деньги получали БЕШЕНЫЕ.
      Один Промес пока играет и тащит на себе весь Спартак.
      В любом случае, очень РАДЫ за Жиго!
      Пусть ПОЛУЧАЕТ! Все его!
      Деньги для него БОЛЬШИЕ, а если будет ХОРОШО играть, то и повысить можно.
      Леонид Федун МОЛОДЕЦ, старается исправно оплачивает, а игроки не всегда ценят этого и порой не играют за честь клуба, а только за свой карман.

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      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 5 июня 2018, 12:11

      пошли считать чужие деньги, главное что бы хорошо играл а деньги эти тем самым отработает.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 5 июня 2018, 12:07

      Хотелось бы раз такая зарплата но и отдача в играх должна быть высокой
      думаю он это понимает и халтурить ему не свойственно . Уверен он принесёт нам больше пользы

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      Рейтинг: +17849

      ilichkadr 5 июня 2018, 11:37

      Учитывая налог в России, 150 тысяч евро в месяц это бешеные, по нашим меркам деньги. В Бельгии 150 тысяч евро в месяц легко превращаются в 75 тыщ, поскольку налог 50% при зарплате свыше 37 870 евро. Не сложные арифметические действия позволяют оценить выгоду не понятного паренька. Теперь его и калачом из Спартака не выманишь.

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      Рейтинг: +196

      юрий николаевич > ilichkadr 5 июня 2018, 12:15

      почему не выманишь? если будет хорошо играть и серьезный клуб захочет выкупить то зарплату положит повыше, Видича же МЮ выкупил и он с радостью ушел, наверное не на понижение зарплаты пошел, так что время и сам игрок покажет стоило-ли в него вкладываться клубу.

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      Рейтинг: +17849

      ilichkadr > юрий николаевич 5 июня 2018, 13:23

      Видич это не Жиго. В свои 20 лет серб уже капитанил в Чрвене Звезде, а МЮ наблюдал за ним ещё с лета 2003 года. В 2006 году МЮ отвалил Спартаку аж 7 млн фунтов и народная команда не устояла. Сейчас Федун бы его не продал, а тогда для него это были деньги. Конечно будем надеяться, что француз заиграет и укрепит защиту мясных.

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      Рейтинг: +196

      юрий николаевич > ilichkadr 5 июня 2018, 14:10

      конечно не Жиго, но подождите есть шанс у Жиго стать как Видич, а возможно и круче, так что только время покажет, собственно пожелание ВСЕМ клуба России усиливаться только качественными игроками, а не отбросами которые не востребованы в других чемпионатах, как правило агенты просовывают шушеру только для получения агентских вознаграждений, им плевать на футбол и его качество, поэтому посредственности заполонили российский футбол.

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