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  • Жиго будет зарабатывать в «Спартаке» в четыре раза больше, чем в «Генте»

Жиго будет зарабатывать в «Спартаке» в четыре раза больше, чем в «Генте»

5 июня 2018, 09:21
25

Новичок «Спартака» защитник Самуэль Жиго, перешедший накануне из «Гента», в российском клубе будет получать в четыре раза больше, чем в бельгийском, сообщает Voetbalkrant.

24-летний футболист будет зарабатывать в стане красно-белых 150 тысяч евро в месяц (около 1,8 миллиона евро в год). Сумма самого трансфера не называется, но оценивается в 8 миллионов евро.

В прошедшем сезоне защитник сыграл в 40 матчах чемпионата Бельгии. На его счету пять предупреждений и одна красная карточка.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Гент Жиго Самуэль
Комментарии (25)
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Dmitriy.Rosso
1528180447
Зато в интервью скажет, что деньги для него не важны и что он перешёл в клуб с богатой историей и большими традициями.
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insider_retro
1528182425
Зарабатывать деньги - это приветствуется!..)) А вот, получать и ныть про адаптацию и всё такое - это лишнее!..))
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Мары
1528183201
Радует, что зарабатывать будет, а не как наши получать. По ходу именно получки и погубили российский футбол.
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Чехов на Садовой
1528183246
А работать будет в 4 раза меньше ! Попутно развращая наших футболёров. Из-за чего у нас и жопа.
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OfaZavr
1528186454
ну так правильно на повышение же пошел, а во вторых если зарабатывать будет (а не получать) и пользу приносить то о об уровне заработка говорить никто не будет.
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Полная Канистра
1528189629
Хотелось бы раз такая зарплата но и отдача в играх должна быть высокой думаю он это понимает и халтурить ему не свойственно . Уверен он принесёт нам больше пользы
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amazonaws
1528190009
...будет получать 150 тысяч евро в месяц...? Пусть получает! Дело, вроде как, не в размере суммы, а в том, а будет ли Жиго на эти деньги играть или отбывать цирковой номер на поле. В придачу к уже тем, некоторым, которые уже ОТБЫВАЮТ. Размер тоже имеет значение, но после того, как он заиграет, а мы ПОСМОТРИМ. Будет ли Жиго на эту сумму играть или ПРОТИРАТЬ штаны и полировать скамейку. Многие приходили в Спартак, а потом, не солоно ХЛЕБАВШИ, уходили! А деньги получали БЕШЕНЫЕ. Один Промес пока играет и тащит на себе весь Спартак. В любом случае, очень РАДЫ за Жиго! Пусть ПОЛУЧАЕТ! Все его! Деньги для него БОЛЬШИЕ, а если будет ХОРОШО играть, то и повысить можно. Леонид Федун МОЛОДЕЦ, старается исправно оплачивает, а игроки не всегда ценят этого и порой не играют за честь клуба, а только за свой карман.
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Пестрый
1528190889
Для сравнения за косячника Максимыча отдали 800 тыщ за 10 игр!)) и что взамен получили? Вот там был провал а что с Жигой будет ни кто не знает!
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GermanVo
1528193105
Главное, чтоб он эти деньги на поле отрабатывал.
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zigbert
1528207108
Стимул хороший.Можно надеяться на надежную игру.
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