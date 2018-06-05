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  • ФНЛ утвердила состав участников на сезон-2018/19. Пять вылетевших клубов продолжат выступать в Лиге

ФНЛ утвердила состав участников на сезон-2018/19. Пять вылетевших клубов продолжат выступать в Лиге

5 июня 2018, 15:59
18

Сегодня состоялось заседание общего собрания ФНЛ. На нем был утвержден состав участников турнира на сезон-2018/19.

Из лиги исключили «Оренбург», «Крылья Советов» и «Енисей», которые завоевали путевки в РФПЛ, а также «Кубань», не получившая лицензию на следующий сезон, и «Волгарь», который отказался от участия в первенстве.

В ФНЛ были приняты «Анжи», «СКА-Хабаровск», «Мордовия», «Чертаново» и «Армавир».

Кром того, продолжат выступать в турнире «Зенит-2», «Луч-Энергия», «Ротор-Волгоград», «Тюмень» и «Факел», финишировавшие по итогам прошлого первенстве в зоне вылета.

Полный состав лиги на сезон-2018/19: «Авангард» (Курск), «Анжи» (Махачкала), «Армавир» (Армавир), «Балтика» (Калининград), «Динамо» СПб (Санкт-Петербург»), «Зенит-2» (Санкт-Петербург), «Луч-Энергия» (Владивосток), «Мордовия» (Саранск), «Олимпиец» (Нижний Новгород), «Ротор-Волгоград» (Волгоград), «Сибирь» (Новосибирск), «СКА-Хабаровск» (Хабаровск), «Спартак-2» (Москва), «Тамбов» (Тамбов), «Томь» (Томск), «Тюмень» (Тюмень), «Факел» (Воронеж), «Химки» ( Химки), «Чертаново» (Москва), «Шинник» (Ярославль).

Также сегодня был одобрен проект календаря предстоящего первенства. Первый тур состоится 17 июля.

Источник: ФНЛ
Россия. ФНЛ Авангард Анжи Армавир Балтика Сочи Зенит-2 Луч Мордовия Нижний Новгород Ротор Cибирь СКА-Хабаровск Спартак-2 Тамбов Томь Тюмень Факел Химки Чертаново Шинник
Комментарии (18)
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insider_retro
1528203879
ФНЛ становится некомфортной прокладкой, которая недоступна, даже многим лидерам ПФЛ... Теперь участие в ФНЛ определяется ресурсами клубов, а не спортивными принципами повышения и понижения в классе...
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woyser
1528204715
Клубы на грани вымирания, если в своих зонах ещё как-то сводят концы с концами, то на переезды по всей стране, усилении состава, увеличении з/п игрокам (из-за повышения класса) они себе позволить не могут. Футбол в России больше мёртв, чем жив.
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Полная Канистра
1528208930
станция ФНЛ следующая остановка станция ФНЛ карусель без багажа
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alp
1528210325
а есть ли, тогда, смысл в фнл?
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Павелий
1528210877
Который год Зенит-2 должен вылететь по спортивному принципу, но всеми правдами и неправдами его затаскивают назад. Не может Миллер смириться с тем, что самая сильная команда-дублёр именно у Спартака.
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Ще Гевара
1528217817
Многие опять мучаться будут.
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zigbert
1528225773
Проект одобрен ,всем спасибо за внимание.
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авервлад49
1528226638
А в сборной одни кривоногие.Пнуть по мячу не научились
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xapaycm
1528363211
Я болельщик Луча. Уже второй год подряд команда не соответствует ФНЛ не финансово, не спортивно. Зачем мучиться, лучше быть стабильной командой ПФЛ, платить вовремя зарплаты и иметь запас денег на будущее, на стадион, на развитие молодёжи.
А так команда похожа на мучающегося в подвалах заключенного, которому после очередной потери сознания плеснули воды в лицо.
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Hero_116
1528580973
Мда первый дивизион уже не тот
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