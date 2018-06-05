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    ФНЛ утвердила состав участников на сезон-2018/19. Пять вылетевших клубов продолжат выступать в Лиге

    Сегодня состоялось заседание общего собрания ФНЛ. На нем был утвержден состав участников турнира на сезон-2018/19.

    Из лиги исключили «Оренбург», «Крылья Советов» и «Енисей», которые завоевали путевки в РФПЛ, а также «Кубань», не получившая лицензию на следующий сезон, и «Волгарь», который отказался от участия в первенстве.

    В ФНЛ были приняты «Анжи», «СКА-Хабаровск», «Мордовия», «Чертаново» и «Армавир».

    Кром того, продолжат выступать в турнире «Зенит-2», «Луч-Энергия», «Ротор-Волгоград», «Тюмень» и «Факел», финишировавшие по итогам прошлого первенстве в зоне вылета.

    Полный состав лиги на сезон-2018/19: «Авангард» (Курск), «Анжи» (Махачкала), «Армавир» (Армавир), «Балтика» (Калининград), «Динамо» СПб (Санкт-Петербург»), «Зенит-2» (Санкт-Петербург), «Луч-Энергия» (Владивосток), «Мордовия» (Саранск), «Олимпиец» (Нижний Новгород), «Ротор-Волгоград» (Волгоград), «Сибирь» (Новосибирск), «СКА-Хабаровск» (Хабаровск), «Спартак-2» (Москва), «Тамбов» (Тамбов), «Томь» (Томск), «Тюмень» (Тюмень), «Факел» (Воронеж), «Химки» ( Химки), «Чертаново» (Москва), «Шинник» (Ярославль).

    Также сегодня был одобрен проект календаря предстоящего первенства. Первый тур состоится 17 июля.

    Источник: ФНЛ

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    05.06.2018 15:59
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    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +61

      Hero_116 10 июня 2018, 00:49

      Мда первый дивизион уже не тот

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +503

      xapaycm 7 июня 2018, 12:20

      Я болельщик Луча. Уже второй год подряд команда не соответствует ФНЛ не финансово, не спортивно.
      Зачем мучиться, лучше быть стабильной командой ПФЛ, платить вовремя зарплаты и иметь запас денег на будущее, на стадион, на развитие молодёжи.

      А так команда похожа на мучающегося в подвалах заключенного, которому после очередной потери сознания плеснули воды в лицо.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +9

      авервлад49 5 июня 2018, 22:23

      А в сборной одни кривоногие.Пнуть по мячу не научились

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +897

      loko-the_best > авервлад49 8 июня 2018, 20:11

      ты научился?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +742

      Makaweli > loko-the_best 10 июня 2018, 00:36

      А ему это не надо!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert 5 июня 2018, 22:09

      Проект одобрен ,всем спасибо за внимание.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 5 июня 2018, 19:56

      Многие опять мучаться будут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5882

      Павелий 5 июня 2018, 18:01

      Который год Зенит-2 должен вылететь по спортивному принципу, но всеми правдами и неправдами его затаскивают назад. Не может Миллер смириться с тем, что самая сильная команда-дублёр именно у Спартака.

      4
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      ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv > Павелий 14 июня 2018, 09:23

      странная у тебя логика, ну зенит 2 миллер вытянул... а остальные 4 клуба что ниже зенит2 кто вытащил?????
      недостаток средств клубов ПФЛ.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5882

      Павелий > BAIv 14 июня 2018, 18:03

      Самое важное в моём комменте: "Который год"

      -1
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      ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv > Павелий 14 июня 2018, 20:47

      а что в те года были желающие? наверное такая же фигня нет денег .... вон Амкар и Тосно совсем исчезнут
      или спартак в ЛЕ по спортивному играл вместо Ростова???

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11241

      alp 5 июня 2018, 17:52

      а есть ли, тогда, смысл в фнл?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 5 июня 2018, 17:28

      станция ФНЛ следующая остановка станция ФНЛ карусель без багажа

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 5 июня 2018, 16:18

      Клубы на грани вымирания, если в своих зонах ещё как-то сводят концы с концами, то на переезды по всей стране, усилении состава, увеличении з/п игрокам (из-за повышения класса) они себе позволить не могут. Футбол в России больше мёртв, чем жив.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro 5 июня 2018, 16:04

      ФНЛ становится некомфортной прокладкой, которая недоступна, даже многим лидерам ПФЛ... Теперь участие в ФНЛ определяется ресурсами клубов, а не спортивными принципами повышения и понижения в классе...

      12
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > insider_retro 5 июня 2018, 16:19

      Мир сошел с ума! Когда то должно же это лопнуть? Когда произойдет футбольная девальвация?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 5 июня 2018, 16:53

      развитой капитализм на базе процветающего коррупционизма ..с оттенками социалистического распределения..

      ффуф..(

      8
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      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > shinnik 5 июня 2018, 16:55

      Уфф!! Уфф!!..))) Сейчас это так у молодёжи!..))

      4
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