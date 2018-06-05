ФНЛ утвердила состав участников на сезон-2018/19. Пять вылетевших клубов продолжат выступать в Лиге

Сегодня состоялось заседание общего собрания ФНЛ. На нем был утвержден состав участников турнира на сезон-2018/19.

Из лиги исключили «Оренбург», «Крылья Советов» и «Енисей», которые завоевали путевки в РФПЛ, а также «Кубань», не получившая лицензию на следующий сезон, и «Волгарь», который отказался от участия в первенстве.

В ФНЛ были приняты «Анжи», «СКА-Хабаровск», «Мордовия», «Чертаново» и «Армавир».

Кром того, продолжат выступать в турнире «Зенит-2», «Луч-Энергия», «Ротор-Волгоград», «Тюмень» и «Факел», финишировавшие по итогам прошлого первенстве в зоне вылета.

Полный состав лиги на сезон-2018/19: «Авангард» (Курск), «Анжи» (Махачкала), «Армавир» (Армавир), «Балтика» (Калининград), «Динамо» СПб (Санкт-Петербург»), «Зенит-2» (Санкт-Петербург), «Луч-Энергия» (Владивосток), «Мордовия» (Саранск), «Олимпиец» (Нижний Новгород), «Ротор-Волгоград» (Волгоград), «Сибирь» (Новосибирск), «СКА-Хабаровск» (Хабаровск), «Спартак-2» (Москва), «Тамбов» (Тамбов), «Томь» (Томск), «Тюмень» (Тюмень), «Факел» (Воронеж), «Химки» ( Химки), «Чертаново» (Москва), «Шинник» (Ярославль).

Также сегодня был одобрен проект календаря предстоящего первенства. Первый тур состоится 17 июля.