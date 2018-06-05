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    Спортивный директор «Милана» провел встречу с Моратой

    Спортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли встретился с нападающим «Челси» Альваро Моратой по поводу его возвращения летом в Серию А.

    В минувшие выходные испанец был замечен в Турине. При этом он отрицал слухи о каких-либо переговорах с руководством «Ювентуса».

    Мирабелли пообщался с Моратой наедине, чтобы прощупать почву на предмет его перехода.

    Между тем «Ювентус» также заинтересован в возвращении форварда. В прошлом месяце Мората был замечен в Милане со своим агентом и спортивным директоров туринцев Фабио Паратичи.

    Источник: Tribalfootball

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    05.06.2018 12:53
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