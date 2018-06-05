Спортивный директор «Милана» провел встречу с Моратой

Спортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли встретился с нападающим «Челси» Альваро Моратой по поводу его возвращения летом в Серию А.

В минувшие выходные испанец был замечен в Турине. При этом он отрицал слухи о каких-либо переговорах с руководством «Ювентуса».

Мирабелли пообщался с Моратой наедине, чтобы прощупать почву на предмет его перехода.

Между тем «Ювентус» также заинтересован в возвращении форварда. В прошлом месяце Мората был замечен в Милане со своим агентом и спортивным директоров туринцев Фабио Паратичи.