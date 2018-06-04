Гендиректор «Краснодара»: «Мы почти подписали Жиго, но тут в переговоры вмешался «Спартак»

Гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг прокомментировал трансфер защитника Самуэля Жиго в «Спартак». По словам Хашига, «быки» вели игрока больше года.

«Мы собирались приобрести двух защитников, и если честно, думали, что по Жиго вопрос практически решен. Мы больше года вели его. Скажу больше – зимой контактировали с игроком, он знал о нашем интересе, но тогда не рассматривал вариант переезда в Россию. Но в это трансферное окно согласие было получено.

Я лично летал в Бельгию, общался с футболистом и его агентом, и в итоге мы договорились. Параллельно разговаривали с «Гентом», сделали два предложения, и были близки к завершению сделки. И после этого я случайно узнаю о том, что в переговоры вмешался «Спартак».

Мы предупредили коллег, что находимся в заключительной стадии, и другому клубу из России в данном случае некорректно проявлять активность. Но менеджмент москвичей проигнорировал наше обращение. И как вы знаете, странные вещи при переходе футболистов между нашими клубами происходят уже не первый раз. Удивлены таким уровнем уважения со стороны «Спартака». Но свет клином на этом защитнике не сошелся, а выводы мы для себя сделали», – сказал Хашиг.

«Спартак» объявил о переходе Жиго