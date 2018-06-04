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    Гендиректор «Краснодара»: «Мы почти подписали Жиго, но тут в переговоры вмешался «Спартак»

    Гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг прокомментировал трансфер защитника Самуэля Жиго в «Спартак». По словам Хашига, «быки» вели игрока больше года.

    «Мы собирались приобрести двух защитников, и если честно, думали, что по Жиго вопрос практически решен. Мы больше года вели его. Скажу больше – зимой контактировали с игроком, он знал о нашем интересе, но тогда не рассматривал вариант переезда в Россию. Но в это трансферное окно согласие было получено.

    Я лично летал в Бельгию, общался с футболистом и его агентом, и в итоге мы договорились. Параллельно разговаривали с «Гентом», сделали два предложения, и были близки к завершению сделки. И после этого я случайно узнаю о том, что в переговоры вмешался «Спартак».

    Мы предупредили коллег, что находимся в заключительной стадии, и другому клубу из России в данном случае некорректно проявлять активность. Но менеджмент москвичей проигнорировал наше обращение. И как вы знаете, странные вещи при переходе футболистов между нашими клубами происходят уже не первый раз. Удивлены таким уровнем уважения со стороны «Спартака». Но свет клином на этом защитнике не сошелся, а выводы мы для себя сделали», – сказал Хашиг.

    «Спартак» объявил о переходе Жиго

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.06.2018 20:02
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 29 июня 2018, 12:06

      Это и в правду не красиво. Вот помню Шатов в ЦСКА просмотр проходил и уже был составлен контракт, но тут появился вариант с Анжи и игрок сразу слился!!!

      0
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      Рейтинг: +238

      za logiku 5 июня 2018, 14:04

      Зенит находится в заключительной стадии переговоров со всеми футболистами российского гражданства! Всем российским клубам не этично вести с этими футболистами переговоры!

      0
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 5 июня 2018, 09:11

      Кто не успел ,тот опоздал.

      1
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 5 июня 2018, 08:24

      Неуважение проявили, ну чтож теперь, надо было быть расторопнее, кто успел как говорится.

      0
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 5 июня 2018, 01:20

      Есть в футболе джентельменские соглашения о ненападении, так сказать, Краснодар хотел подойти к этому трансферу с этой стороны, свиньи показали, что они свиньи и на отношения с Краснодаром им пох. Вот и весь сказ, убили Жиго баблом.

      -3
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      Рейтинг: +1155

      fhnv 4 июня 2018, 23:06

      дайте пи@дюлей селекционерам и агентам ))

      2
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 4 июня 2018, 23:05

      пока год сиськи мяли все профукали))))

      1
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      Рейтинг: +1722

      GermanVo 4 июня 2018, 23:02

      Такое ощущение, как-будто какой-то дилетант это говорит. Бизнес, есть бизнес. Ещё б сказал, что они первые сказали: "Чур, наше". Странно такое слышать от профессионала.

      8
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      Рейтинг: +380

      Гуус 4 июня 2018, 22:30

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Свиньи они такие везде свой нос засунут, где им не рады!
      В принципе и питерские бомжи такие же!

      Что сказать братские команды!

      -7
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      Рейтинг: +1722

      GermanVo > Гуус 4 июня 2018, 23:03

      Ты что несёшь??? Какие братские команды??? Никогда бомжи нам братьями не были и не будут!

      1
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 4 июня 2018, 21:44

      А мне вот интересны какие выводы были сделаны ? Больше не покупать защитников? Или что ?

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