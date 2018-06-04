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  • Гендиректор «Краснодара»: «Мы почти подписали Жиго, но тут в переговоры вмешался «Спартак»

Гендиректор «Краснодара»: «Мы почти подписали Жиго, но тут в переговоры вмешался «Спартак»

4 июня 2018, 20:02
28

Гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг прокомментировал трансфер защитника Самуэля Жиго в «Спартак». По словам Хашига, «быки» вели игрока больше года.

«Мы собирались приобрести двух защитников, и если честно, думали, что по Жиго вопрос практически решен. Мы больше года вели его. Скажу больше – зимой контактировали с игроком, он знал о нашем интересе, но тогда не рассматривал вариант переезда в Россию. Но в это трансферное окно согласие было получено.

Я лично летал в Бельгию, общался с футболистом и его агентом, и в итоге мы договорились. Параллельно разговаривали с «Гентом», сделали два предложения, и были близки к завершению сделки. И после этого я случайно узнаю о том, что в переговоры вмешался «Спартак».

Мы предупредили коллег, что находимся в заключительной стадии, и другому клубу из России в данном случае некорректно проявлять активность. Но менеджмент москвичей проигнорировал наше обращение. И как вы знаете, странные вещи при переходе футболистов между нашими клубами происходят уже не первый раз. Удивлены таким уровнем уважения со стороны «Спартака». Но свет клином на этом защитнике не сошелся, а выводы мы для себя сделали», – сказал Хашиг.

«Спартак» объявил о переходе Жиго

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Бельгия. Про-Лига Краснодар Спартак Жиго Самуэль
Комментарии (28)
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OfaZavr
1528132250
кто успел тот и съел и не нужно обид, игрок вправе выбирать и он свой выбор сделал.
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Пестрый
1528132568
И какие выводы этот Хачшиг хочет сделать? Что скупой платит дважды?))
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Blossiya
1528133085
Странно слышать от гендиректора клуба (даже если он в прошлом доктор) такие вещи. В мире бизнеса о провалах в переговорах и неуспешных сделках не говорят вообще и не жалуются. Ибо страдает прежде всего твоя репутация. И выводы делаются тихонечко, у себя в тетрадке, а не в публичных интервью.
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кузнецов артем
1528133188
Более года назад он еще даже в Генте не играл, могли бы взять и в аренду отдать куда нить, следите дальше... Менеджмент Спартак молодцы
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Полная Канистра
1528133569
у кого кошелёк больше тот и музыку заказывает и ещё сам футболист решает куда ему в финансовом плане идти и учитывая что клуб играет в стадии ЛЧ так что вы тут не одни в таком положении в прошлом у Спартака тоже из под носа увозили играков
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vashinin
1528134008
Игрок год за вами наблюдал и сложил мнение. Неприятное)) Быстрее надо было окучивать))
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3a zenit
1528134323
зачем скулить о том что Спартак увел игрока?Сосите член если такие глупые и не скулите как шавки.Мы такие офигенные ,но пришел дядя и увел у нас тёлочку...тьфу б л ять клоуны.Иногда лучше молчать!Не люблю Спартак,но вы красавчики,в большой семье е б ло м не щёлкают!Не люблю тех кто по своей глупости просирает,а потом скулят что их обманули-развели.
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oyabun
1528134680
Обещать - не значит жениться. В Краснодаре такого не знали? Не знаю кто там им обещал готовый трансфер, но в итоге любой футболист выбирает наилучший для него и для его семьи вариант. И это нормально. Зенит вон вообще ни с кем не церемонится, скупая всех перспективных российских игроков и что теперь, остальным сняться с Чемпионата? Тоньше надо действовать, изящнее.
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Мары
1528137268
А Хашиг про конкуренцию слышал ? Или он до сих пор в социалистическом обществе живёт ?
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Гуус
1528140614
Свиньи они такие везде свой нос засунут, где им не рады! В принципе и питерские бомжи такие же! Что сказать братские команды!
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