Канал «Зенита» в YouTube – самый популярный среди всех клубов РФПЛ в мае. «Спартак» на четвертом месте

Канал «Зенита» в YouTube стал самым популярным в мае среди клубов РФПЛ согласно рейтингу Deportes&Finanzas.

Количество его просмотров составило 1 788 328. На втором месте, значительно уступая лидеру, расположился канал «Краснодара», который посмотрели 483 522 человек. Третье место у ЦСКА – 452 002 просмотра.

Чемпион прошлого сезона «Спартак» стал лишь четвертым с 451 304 просмотрами. Пятый – нынешний победитель Премьер-лиги «Локомотив» (418 145).