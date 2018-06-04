Канал «Зенита» в YouTube – самый популярный среди всех клубов РФПЛ в мае. «Спартак» на четвертом месте

и что? не смотрю матчи по ю тубу, вообще не смотрю спорт по этому видео хостингу, смотрю только прямые трансляции, а если повторы так полно площадок для просмотра, ю туб иногда качеством не подходит и комментарии не устраивают, только разве для просмотра роликов подходит, кому как.
Канал «Зенита» в YouTube стал самым популярным в мае среди клубов РФПЛ согласно рейтингу Deportes&Finanzas.
Количество его просмотров составило 1 788 328. На втором месте, значительно уступая лидеру, расположился канал «Краснодара», который посмотрели 483 522 человек. Третье место у ЦСКА – 452 002 просмотра.
Чемпион прошлого сезона «Спартак» стал лишь четвертым с 451 304 просмотрами. Пятый – нынешний победитель Премьер-лиги «Локомотив» (418 145).
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— Deportes&Finanzas® (@DeporFinanzas) 4 июня 2018 г.