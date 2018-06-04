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    Канал «Зенита» в YouTube – самый популярный среди всех клубов РФПЛ в мае. «Спартак» на четвертом месте

    Канал «Зенита» в YouTube стал самым популярным в мае среди клубов РФПЛ согласно рейтингу Deportes&Finanzas.

    Количество его просмотров составило 1 788 328. На втором месте, значительно уступая лидеру, расположился канал «Краснодара», который посмотрели 483 522 человек. Третье место у ЦСКА – 452 002 просмотра.

    Чемпион прошлого сезона «Спартак» стал лишь четвертым с 451 304 просмотрами. Пятый – нынешний победитель Премьер-лиги «Локомотив» (418 145).

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.06.2018 18:59
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 5 июня 2018, 13:58

      и что? не смотрю матчи по ю тубу, вообще не смотрю спорт по этому видео хостингу, смотрю только прямые трансляции, а если повторы так полно площадок для просмотра, ю туб иногда качеством не подходит и комментарии не устраивают, только разве для просмотра роликов подходит, кому как.

      0
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 5 июня 2018, 09:03

      Не столь важная информация.

      1
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 5 июня 2018, 05:54

      Опять дешевая пиар компания. Что этот ютуб.
      может сами Зенитовцы там сидлели и от того у них тама 1 место а в чемпионате пятое. на поле надо доказывать кто первый а не на ютубе

      0
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 4 июня 2018, 23:03

      Глупо оспаривать социальную активность Зенита,другим клубам надо брать пример,по количеству подписчиков в разы опережают многие клубы в РФПЛ,уже больше 100 млн просмотров на канале.
      Вот что-что а медиа в полном порядке. Осталось только игру наладить

      2
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > GoldPlayFIFARus9 4 июня 2018, 23:35

      берут пример,Арсенал и Уфа идут по пути Зенита в соцсетях.Желаю всем клубам такой активности,футбол у нас любить станут больше.

      1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 4 июня 2018, 22:15

      Логично, ведь за зенит болеют либо малолетки, либо глоры, собственно они и есть основной контингент ютубчика.

      1
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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип > Тraumtanzеr 4 июня 2018, 22:40

      У Вас 4-е место, тоже неплохо. Не переживай.

      0
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      Рейтинг: +211

      ArmeeC1018 > Урия Гип 5 июня 2018, 09:54

      за зенитушку массово стали болеть с 2008 года, после победы в ЛЕ, до этого момента аудитория была мертвой, так что товарищ Тraumtanzеr все правильно сказал

      1
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      Рейтинг: +238

      za logiku 4 июня 2018, 21:04

      ВЦИОМ переименовали))))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 4 июня 2018, 20:47

      научились фуфел гнать

      2
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > BANNIKOV1970 4 июня 2018, 21:03

      ты зайди посмотри,а потом пиши про свой фуфел.

      1
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      Рейтинг: +3843

      BP > 3a zenit 4 июня 2018, 21:42

      заманиваешь?) А зачем нам туда ходить?

      4
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > BP 4 июня 2018, 23:33

      там хороший как модно сейчас говорить контент,посмотри сам поймёшь что это офигительно..

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 июня 2018, 20:21

      одна радость канал популярный а кто его смотрит команды нет вообще ничего нет один стадион больше ничего нет раньше был Петрович и команда была а сейчас хрен поймешь чего и зачем

      0
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 4 июня 2018, 19:51

      Одних ботов 4/5.

      7
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 июня 2018, 19:26

      ну как всегда везде во всём первый зенит зенит кругом зенит а таблице почему то 5й а локо 1й

      8
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Полная Канистра 4 июня 2018, 23:31

      зачем ты сам себя выставил дурачком?

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