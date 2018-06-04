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  • Канал «Зенита» в YouTube – самый популярный среди всех клубов РФПЛ в мае. «Спартак» на четвертом месте

Канал «Зенита» в YouTube – самый популярный среди всех клубов РФПЛ в мае. «Спартак» на четвертом месте

4 июня 2018, 18:59
18

Канал «Зенита» в YouTube стал самым популярным в мае среди клубов РФПЛ согласно рейтингу Deportes&Finanzas.

Количество его просмотров составило 1 788 328. На втором месте, значительно уступая лидеру, расположился канал «Краснодара», который посмотрели 483 522 человек. Третье место у ЦСКА – 452 002 просмотра.

Чемпион прошлого сезона «Спартак» стал лишь четвертым с 451 304 просмотрами. Пятый – нынешний победитель Премьер-лиги «Локомотив» (418 145).

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар ЦСКА Спартак Локомотив
Комментарии (18)
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3a zenit
1528129442
это так и есть,даже матч тв скомуниздил скрытую камеру у Зенита.Мне больше нравится выезд с Денисовым(вообще считаю этого парня находкой и свежим ветром для Зенита в соцсетях)всё показывает,стадион,город,общение с болельщиками противника и конечно найди футболку Зенита.Молодец,но походу устал уже,в последнее время всё как то ужатое и бледное получается у Зенитовских ютуберов.
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Полная Канистра
1528129607
ну как всегда везде во всём первый зенит зенит кругом зенит а таблице почему то 5й а локо 1й
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Супервайзер
1528131105
Одних ботов 4/5.
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BANNIKOV1970
1528134421
научились фуфел гнать
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za logiku
1528135464
ВЦИОМ переименовали))))
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Тraumtanzеr
1528139718
Логично, ведь за зенит болеют либо малолетки, либо глоры, собственно они и есть основной контингент ютубчика.
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GoldPlayFIFARus9
1528142612
Глупо оспаривать социальную активность Зенита,другим клубам надо брать пример,по количеству подписчиков в разы опережают многие клубы в РФПЛ,уже больше 100 млн просмотров на канале. Вот что-что а медиа в полном порядке. Осталось только игру наладить
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Spartak №1
1528167277
Опять дешевая пиар компания. Что этот ютуб. может сами Зенитовцы там сидлели и от того у них тама 1 место а в чемпионате пятое. на поле надо доказывать кто первый а не на ютубе
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zigbert
1528178601
Не столь важная информация.
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юрий николаевич
1528196310
и что? не смотрю матчи по ю тубу, вообще не смотрю спорт по этому видео хостингу, смотрю только прямые трансляции, а если повторы так полно площадок для просмотра, ю туб иногда качеством не подходит и комментарии не устраивают, только разве для просмотра роликов подходит, кому как.
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