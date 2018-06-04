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    Слуцкий: «Лимит влияет на уровень и силу российского футбола. У наших игроков нет стимула выступать за границей»

    Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий заявил, что лимит на легионеров в РФПЛ напрямую влияет на уровень национальной команды. По его словам, российские футболисты не хотят уезжать в европейские чемпионаты, чтобы развиваться.

    «У России не самая сильная сборная, поэтому мы бы испытывали сложности в любой группе. Сейчас в команде отсутствуют футболисты, выступающие за границей.

    Когда мы играли с ЦСКА в Лиге чемпионов, я всегда понимал, что два первых матча будут провальными, потому что к такому уровню нужно привыкнуть. Когда мы привыкали, к остальным четырем матчам мы относились серьезнее.

    Также на уровень и силу российского футбола влияет лимит на легионеров. У игроков отсутствует стимул выступать за границей, а они сами недостаточно хороши и не привлекают европейские топ-клубы», – цитирует Слуцкого Sportacentrs.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.06.2018 17:59
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    Комментарии45
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      Рейтинг: +371

      ASG 5 июня 2018, 22:24

      отменять лимит надо было 6 лет назад

      1
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      Рейтинг: +6283

      TihonAlt 5 июня 2018, 17:14

      пора отменять лимит. Сборная сильней не становится, а это было единственным мотивом при введении лимита.

      1
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 5 июня 2018, 08:55

      Проблемы назрели в наше футболе и одним днем их не решить.Взять наши академии. Сколько игроков высокого уровня за последнее время вырастили они? Да есть Головин, но это капля в море и таких Головиных у нас должно быть намного больше при правильном ведении этих академий. Посмотришь на составы сборных других стран и сразу бросается в глаза присутствие игроков, играющих в других чемпионатах, причем ведущих футбольных стран Евпоры. Причина проста ,наших мастеров все и так здесь устраивает. Возможно Слуцкий прав, лимит на легионеров надо отменять. Сейчас все ругают Черчесова и игроков нашей сборной, но других у нас нет.Можно сменить тренера, но проблемы все равно останутся. Результаты сборной ,являются зеркальным отражением состояния всего нашего футбольного хозяйства, которое требует"лечения".

      3
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      Рейтинг: +1447

      Toomans > zigbert 5 июня 2018, 09:46

      Черчесова упрекну только в доминировании личных интересов над командными. Где Гарик? Какой бы он ни был он способен прямо здесь и сейчас стабильно помогать в опорной зоне. А вот по поводу молодых....Есть у меня хороший знакомый, во дворе вместе росли. Его братишка младший почти с пеленок гонял мяч, причем делал это настолько хорошо, что его позвали в "Смену". И тут его маме заявляют вот такое: мол, если хотите, чтобы ваш парень играл.....и назвали цифру. А откуда она у матери, воспитавшей в одиночку двоих пацанов? Вот там все наши Головины, в цифрах остались на бумаге....

      7
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      Рейтинг: +100731

      zigbert > Toomans 5 июня 2018, 16:34

      Все правильно ,детские академии живут по принципу большого кошелька. Что касается Денисова, то вряд ли он значительно усилит игру всей нашей сборной.

      2
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      Рейтинг: +478

      TERMIK2142 > Toomans 5 июня 2018, 18:59

      Уверен в России много самородков таким образом потеряли(

      0
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 5 июня 2018, 01:57

      Да их прсто не берут по причине слабой физической подготовки и слабого технического мастерства.А убрать лимит с нашими "хозяевами"-вообще сборную из российских игроков не набрать. Будем натурализованными бразильцами прикрываться.И конец российскому футболу.

      0
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 5 июня 2018, 00:07

      Кто им за границей столько платить будет ....

      2
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 4 июня 2018, 23:00

      бл,, не прошло и пол года

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 июня 2018, 21:27

      Наши не едут, потому что не зовут в Европу, а если и зовут, то в команды середнячки с более низкой зарплатой. Кто поедет на зарплату в 500т. евро и 45% подоходного налога, в чужую страну без знания языка и с ментальностью халявщика ? А здесь 1, 5-2,5 млн евро, 13% подоходный налог, всё своё, родное и обжитое. Футболёров и тут неплохо кормят, зачем им заграница ? Многие ездили и вернулись несолоно хлебавши...

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ivansoccerfan 5 июня 2018, 07:19

      Если писать о всех причинах, то поэма будет. Слово футболёры говорит о их мастерстве. Кто деньги зарабатывает, тот знает им цену, а кто получает по контрактам никогда этого не поймёт. Мы в футболе на задворках мирового футбола и на долго...

      0
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      Рейтинг: +317

      Дед Сергей 4 июня 2018, 20:56

      Лукавит Леня. Лукавит. Лимит - это пол правды. И не факт, что убрав или сократив лимит что-то изменится. А правда в том, что есть только один способ что-то изменить в нашем футболе - это полностью отдать его бизнесу. Раз футбол профессиональный, значит необходимо полностью исключить участие в нем государства. Ни каких газпромов, банков и пр. И вот тогда кончится халява и начнется футбол.

      5
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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > Дед Сергей 4 июня 2018, 22:09

      Ну а в продолжении темы расскажи зачем бизнесу футбол, если государство выдумывает лимиты на легионеров и прочую хрень? Бизнесмен купит то чем он полностью может управлять, а не исскусственно созданную систему, в которой не может существовать конкуренция по определению. И потом что есть бизнес? Банки и Газпром это тоже бизнес, РЖД это бизнес, даже если в компании 50% акций государственные, это не отменяет того что это бизнес. Государственные деньги это когда футбол спонсируется напрямую из бюджета, например из городского, или из бюджета какой-либо области и т.д. и т.п. Уже на этой стадии, де юре будут тонны разногласий. Боюсь у большинства последователей такой теории как твоя просто нет понимания чем отличаются государственные деньги от денег компаний с государственным участием и соответственно нет понимания что, чтобы регулировать такие схемы на практике, надо вводить реформы не связанные с футболом сначала. Например национализацию банков, заводов, Газпромов и прочего. Потому что иначе общая картина не изменится, только нижняя половина таблицы РФПЛ останется без средств к существованию и развалится, у остальных де юре все будет норм.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 июня 2018, 20:17

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ты, Лёня, сам много за гранью навыступал? Позор один!

      -5
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      Рейтинг: +3754

      Yev 4 июня 2018, 19:46

      Не лимит, а зарплаты. 11 бразильцев в форме ЦСКА российскому футболу не помогут. А вот если зарплата в российком топ 5 будет в два раза ниже чем в Чемпионшипе, тогда они будут стремится попась за границу. А с безумными зарплатами дома зачем куда-то ехать и к чему-то стремится?

      4
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica > Yev 4 июня 2018, 20:04

      а что порождает большие зарплаты и высокие цены на российских игроков, правильно лимит

      4
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