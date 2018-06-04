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  • Слуцкий: «Лимит влияет на уровень и силу российского футбола. У наших игроков нет стимула выступать за границей»

Слуцкий: «Лимит влияет на уровень и силу российского футбола. У наших игроков нет стимула выступать за границей»

4 июня 2018, 17:59
47

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий заявил, что лимит на легионеров в РФПЛ напрямую влияет на уровень национальной команды. По его словам, российские футболисты не хотят уезжать в европейские чемпионаты, чтобы развиваться.

«У России не самая сильная сборная, поэтому мы бы испытывали сложности в любой группе. Сейчас в команде отсутствуют футболисты, выступающие за границей.

Когда мы играли с ЦСКА в Лиге чемпионов, я всегда понимал, что два первых матча будут провальными, потому что к такому уровню нужно привыкнуть. Когда мы привыкали, к остальным четырем матчам мы относились серьезнее.

Также на уровень и силу российского футбола влияет лимит на легионеров. У игроков отсутствует стимул выступать за границей, а они сами недостаточно хороши и не привлекают европейские топ-клубы», – цитирует Слуцкого Sportacentrs.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Россия Слуцкий Леонид
Комментарии (47)
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Shogun
1528124644
Отмени лимит и сядут наши горе-игроки на лавку
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Мары
1528127449
Лимит это зло. Пока это зло будет присутствовать в нашем футболе, стимула у наших игрочишек не будет.
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vladimir-7
1528128444
Нужно футболистам понизить зарплату и платить премию, если они хорошо сыграли, вот тогда появится стимул заработать и перейти в европейский клуб. А сейчас их всё устраивает в России и незачем надрываться в играх, ходи пешком, деньги и так идут, причём хорошие.
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catalin17CSKA
1528128707
Правильные слова, но жаль что рфс бл*дский цирк.
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OfaZavr
1528128762
согласен, получая огромные зарплаты они глядят на предложения от заграничных клубов с нежеланием, там и условия скромнее и трудности всякие, считают лучше уж остаться здесь, где сытно и тепло. может и не столько в лимите дело сколько в раздутых зарплатах, установить бы выплаты только за качественную игру и результативные действия именно для наших игроков, тогда бы стимулов стараться прибавилось поди.
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Krossmen73
1528129641
Когда у нас не было лимита ,в чемпионате была конкуренция между нашими и зарубежными игроками.Отсюда и клубы и сборная были злее ,мастеровитее.А ныне наличие паспорта РФ гарантировано даёт право на хорошую зарплату практически сидя на скамье.Вот у молодых нет смысла паритьтся ,доказывать всем свою состоятельность.Плюс наличие отбора в академиях по денежному принципу,а не спортивному - за кого заплатит папа,тот и в команде,тоже не добавляет талантов.Много способных мальчишек просто не в состоянии пробиться в академии и просто исчезают навсегда...Вся система подготовки кадров давно прогнила и надежды на улучшение нет...Чиновники ***** Мудка или Фурсенки только кормят обещаниями и ничего не хотят менять в лучшую сторону...
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АИН-27
1528129779
Очень не хочется такое говорить, но желаю нашей сборной сильно вcрatь на ЧМ. Только катастрофический провал покажет, что из-за лимита и завышенных зарплат мы за 10 лет потеряли тот успех, который был у ЦСКА и Зенита в Лиге Европы и у сборной на Евро-2008, когда мы "гоняли" Голландию и проиграли только той великой Красной фурии с Хави и Ко. Без провала никто ничего менять точно не будет. Провал даст шанс пересмотреть и понять уже наконец.
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Yev
1528130794
Не лимит, а зарплаты. 11 бразильцев в форме ЦСКА российскому футболу не помогут. А вот если зарплата в российком топ 5 будет в два раза ниже чем в Чемпионшипе, тогда они будут стремится попась за границу. А с безумными зарплатами дома зачем куда-то ехать и к чему-то стремится?
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prezent2017
1528132662
Ты, Лёня, сам много за гранью навыступал? Позор один!
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Дед Сергей
1528134987
Лукавит Леня. Лукавит. Лимит - это пол правды. И не факт, что убрав или сократив лимит что-то изменится. А правда в том, что есть только один способ что-то изменить в нашем футболе - это полностью отдать его бизнесу. Раз футбол профессиональный, значит необходимо полностью исключить участие в нем государства. Ни каких газпромов, банков и пр. И вот тогда кончится халява и начнется футбол.
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