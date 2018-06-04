Слуцкий: «Лимит влияет на уровень и силу российского футбола. У наших игроков нет стимула выступать за границей»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий заявил, что лимит на легионеров в РФПЛ напрямую влияет на уровень национальной команды. По его словам, российские футболисты не хотят уезжать в европейские чемпионаты, чтобы развиваться.

«У России не самая сильная сборная, поэтому мы бы испытывали сложности в любой группе. Сейчас в команде отсутствуют футболисты, выступающие за границей.

Когда мы играли с ЦСКА в Лиге чемпионов, я всегда понимал, что два первых матча будут провальными, потому что к такому уровню нужно привыкнуть. Когда мы привыкали, к остальным четырем матчам мы относились серьезнее.

Также на уровень и силу российского футбола влияет лимит на легионеров. У игроков отсутствует стимул выступать за границей, а они сами недостаточно хороши и не привлекают европейские топ-клубы», – цитирует Слуцкого Sportacentrs.