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    Семин – о подготовке молодых игроков: «Никто не придет и не вырастит для нас на бурьяне Роналду»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин выразил мнение о проблеме подготовки молодых игроков в стране, а также подчеркнул, что результаты сборной России зависят от большого количества факторов.

    – Если не секрет, как российские тренеры относятся к посту главного наставника сборной страны? Это заветная мечта или все же «расстрельная должность»?

    – Пост очень сложный. Ведь все зависит не только от тебя, но и обстоятельств. Посмотрите, с чем столкнулся Черчесов: огромное количество травм. К тому же, в футболе есть понятие циклов. Бывает, тебе повезет с поколением ребят. Как нам с Садыриным в 1994-м. За сборную тогда играли Андрей Канчельскис, Дмитрий Харин, Игорь Шалимов. Эти ребята выросли в нашей стране, но успешно выступали в Европе. Пожалуй, это было наш лучший состав.

    – Что же произошло за эти годы? Почему смена поколений так ударила по российскому футболу?

    – Наверное, мы что-то упустили при подготовке. Снизили внимание к самой игре, не выработали структуру, воспитывающую игроков. Здесь нам никто не поможет, никто не придет и не вырастит для нас на бурьяне Криштиану Роналду.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.06.2018 12:22
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    Комментарии25
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert 4 июня 2018, 22:04

      Правильно, вот это упущение и стоило нам того , что мы имеем сейчас в нашем футболе.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 июня 2018, 18:46

      может покосить бурьян может кто есть там

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22976

      Blossiya 4 июня 2018, 18:24

      Семин, зато ты за бабки взрастил Борю Ротенберга. Внес так сказать вклад)))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3843

      BP > Blossiya 4 июня 2018, 21:42

      хахаха. Верно подмечено.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8757

      tesch 4 июня 2018, 18:22

      почему на бурьяне?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +458

      Йост 4 июня 2018, 17:50

      Шеф! Все пропало...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 4 июня 2018, 16:36

      шмаров,шмпаров играл ****** в рот

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 4 июня 2018, 16:09

      Прав Палыч.
      Сто раз прав.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11241

      alp 4 июня 2018, 15:54

      пока запредельное бабло будет крутится у нас в футболе, нихера не будет нормальной сборной.

      0
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 4 июня 2018, 15:32

      Раньше в каждом дворе минифутбольные коробки строили ..а сейчас церкви..вектор развития страны при "великом вожде" меняется не в лучшую сторону..

      2
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      Рейтинг: +11241

      alp > Путник 13 4 июня 2018, 15:57

      да перестань.. футбольных коробок много строится и они не пустуют! вопрос в том, сколько талантливых пацанов из этих коробок дойдут до проф клуба... вот в академии экзамен идет, пацаны стараются, а экзаменаторы на них даже не смотрят. у них уже есть списки тех, кто пойдет дальше. и похер даже если там месси юный будет.. нет в списке - гоу нахер

      2
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax > alp 4 июня 2018, 16:01

      Всё правильно! в наше время молодые талантливые игроки, даже занимаясь в футбольных школах, не попадают в состав зачастую из-за того, что их родители не радуют тренеров всякими ништяками! Конечно лучше поставить мальчишку в основу, у которого родители при бабках! вот отсюда и вырастает поколение ротенбергов (условно) , которые и по воротам то нормально пробить не могут!

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 июня 2018, 14:40

      Шпалыч прав. Сейчас все за деньги!

      2
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