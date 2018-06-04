Семин – о подготовке молодых игроков: «Никто не придет и не вырастит для нас на бурьяне Роналду»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин выразил мнение о проблеме подготовки молодых игроков в стране, а также подчеркнул, что результаты сборной России зависят от большого количества факторов.

– Если не секрет, как российские тренеры относятся к посту главного наставника сборной страны? Это заветная мечта или все же «расстрельная должность»?

– Пост очень сложный. Ведь все зависит не только от тебя, но и обстоятельств. Посмотрите, с чем столкнулся Черчесов: огромное количество травм. К тому же, в футболе есть понятие циклов. Бывает, тебе повезет с поколением ребят. Как нам с Садыриным в 1994-м. За сборную тогда играли Андрей Канчельскис, Дмитрий Харин, Игорь Шалимов. Эти ребята выросли в нашей стране, но успешно выступали в Европе. Пожалуй, это было наш лучший состав.

– Что же произошло за эти годы? Почему смена поколений так ударила по российскому футболу?

– Наверное, мы что-то упустили при подготовке. Снизили внимание к самой игре, не выработали структуру, воспитывающую игроков. Здесь нам никто не поможет, никто не придет и не вырастит для нас на бурьяне Криштиану Роналду.