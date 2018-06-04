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  • Семин – о подготовке молодых игроков: «Никто не придет и не вырастит для нас на бурьяне Роналду»

Семин – о подготовке молодых игроков: «Никто не придет и не вырастит для нас на бурьяне Роналду»

4 июня 2018, 12:22
27

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин выразил мнение о проблеме подготовки молодых игроков в стране, а также подчеркнул, что результаты сборной России зависят от большого количества факторов.

– Если не секрет, как российские тренеры относятся к посту главного наставника сборной страны? Это заветная мечта или все же «расстрельная должность»?

– Пост очень сложный. Ведь все зависит не только от тебя, но и обстоятельств. Посмотрите, с чем столкнулся Черчесов: огромное количество травм. К тому же, в футболе есть понятие циклов. Бывает, тебе повезет с поколением ребят. Как нам с Садыриным в 1994-м. За сборную тогда играли Андрей Канчельскис, Дмитрий Харин, Игорь Шалимов. Эти ребята выросли в нашей стране, но успешно выступали в Европе. Пожалуй, это было наш лучший состав.

– Что же произошло за эти годы? Почему смена поколений так ударила по российскому футболу?

– Наверное, мы что-то упустили при подготовке. Снизили внимание к самой игре, не выработали структуру, воспитывающую игроков. Здесь нам никто не поможет, никто не придет и не вырастит для нас на бурьяне Криштиану Роналду.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Локомотив Россия Семин Юрий
Комментарии (27)
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кузнецов артем
1528104490
Системы драфта нету просто, игроки оканчивают академии и пропадают. А какой нить Ска играя на последнем месте в Рфпл выпускает 30 летних, так еще и играют автобусом... О каком развитие может идти речь если у них даже ущерба результату не было но они все равно не выпускали молодых игроков
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acer2003
1528105416
Умные слова грамотного человека и тренера
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OfaZavr
1528105624
полностью согласен, все по делу!
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Alemann
1528106913
Прав Палыч. Только нашим раком-водителям страны и РФС надо готовых местных Рональду. А растить - не, хлопотно, не барское дело.
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Обер-КанцлерЪ
1528107375
Всё верно, главный тренер сборной и не должен никого выращивать! Он - менеджер, его задача - дать максимальный результат с тем что есть за время контракта. Выращивать Роналду должна комплексная спортивная система, включающая в себя и детский футбол, и юношеский, и взрослый - но у нас такой системы нет, увы.
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DOCTOR PENALTY
1528107982
Парадокс, но мы - Россия, и всё приличное у нас вырастало только в бурьяне, как, кстати, и сам Палыч вырос.+++
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Путник 13
1528115520
Раньше в каждом дворе минифутбольные коробки строили ..а сейчас церкви..вектор развития страны при "великом вожде" меняется не в лучшую сторону..
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tesch
1528125743
почему на бурьяне?
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Blossiya
1528125845
Семин, зато ты за бабки взрастил Борю Ротенберга. Внес так сказать вклад)))
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Полная Канистра
1528127190
может покосить бурьян может кто есть там
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