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  • Газзаев: «На ЧМ-2018 должны обязательно играть Акинфеев, Игнашевич, Дзагоев, Головин, Алексей Миранчук, Смолов»

Газзаев: «На ЧМ-2018 должны обязательно играть Акинфеев, Игнашевич, Дзагоев, Головин, Алексей Миранчук, Смолов»

4 июня 2018, 07:43
11

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев назвал имена тех футболистов, которые должны входить в стартовый состав национальной команды на предстоящем чемпионате мира-2018.

«На мой взгляд, должны обязательно играть Акинфеев, Игнашевич, Дзагоев, Головин, Алексей Миранчук, Смолов. Все остальное мне не известно. Но это только мое мнение, которое я никому навязывать не могу.

Есть главный тренер, который определяет физическое, психологическое состояние игроков и их готовность к чемпионату мира», – сказал Газзаев.

Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля. Соперниками сборной России по групповому этапу ЧМ-2018 станут команды Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.

Окончательный состав сборной России на ЧМ-2018. Как вам?

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Акинфеев Игорь Игнашевич Сергей Смолов Федор Дзагоев Алан Миранчук Алексей Головин Александр Газзаев Валерий
Комментарии (11)
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prezent2017
1528087687
А что толку, если игроки есть, а команды нет.
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Lakhamu
1528087890
просрут всем и поедут в Монако досматривать по телеку.
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bolela_16
1528089194
Правильно, когда выбирали Черчесова все были ЗА...
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Blossiya
1528092164
Вот шестером пусть и играют))) По методу Газзаева.
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Viper for CSKA
1528092938
Дзагоев и Миранчук под большим вопросом. Они креативные, нестандартные игроки. Таких Черчесов не ценит, работать с ними он не умеет. Ему нужны бегунки, столбы в нападении, плюс те, кто будут грузить в штрафную. По сути он играет в футбол прошлого века, сейчас так не играет практически никто, пытаются придумать что-то нестандартное, а игроки на это способные - на вес золота. Но не у Черчесова. Он предпочитает Самедова. Странно, что Заболотного не взял в итоге. Его стиля игрок. В любом случае ЧМ всё расставит по местам.
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RLoko
1528093823
Наша схема 1-3-1 и еще кто-то?
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yorgenbarenz
1528100126
Бесполезно говорить о шансах сборной величайшей страны мира,когда в обороне будет мучиться 39-летний Игнашевич.Пока в стране преступники и предатели боялись в открытую воровать и вредить,можно было предметно поговорить о нескольких равноценных игроках на каждую позицию.
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zigbert
1528133381
Мнения он не навязывает ,но пусть играют.
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каа
1528137909
Грустно признавать, как армейцу, но Зобнин на сегодня посильнее Дзаги ...
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