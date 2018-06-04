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    Газзаев: «На ЧМ-2018 должны обязательно играть Акинфеев, Игнашевич, Дзагоев, Головин, Алексей Миранчук, Смолов»

    Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев назвал имена тех футболистов, которые должны входить в стартовый состав национальной команды на предстоящем чемпионате мира-2018.

    «На мой взгляд, должны обязательно играть Акинфеев, Игнашевич, Дзагоев, Головин, Алексей Миранчук, Смолов. Все остальное мне не известно. Но это только мое мнение, которое я никому навязывать не могу.

    Есть главный тренер, который определяет физическое, психологическое состояние игроков и их готовность к чемпионату мира», – сказал Газзаев.

    Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля. Соперниками сборной России по групповому этапу ЧМ-2018 станут команды Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.

    Окончательный состав сборной России на ЧМ-2018. Как вам?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.06.2018 07:43
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1289

      каа 4 июня 2018, 21:45

      Грустно признавать, как армейцу, но Зобнин на сегодня посильнее Дзаги ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert 4 июня 2018, 20:29

      Мнения он не навязывает ,но пусть играют.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 4 июня 2018, 11:15

      Бесполезно говорить о шансах сборной величайшей страны мира,когда в обороне будет мучиться 39-летний Игнашевич.Пока в стране преступники и предатели боялись в открытую воровать и вредить,можно было предметно поговорить о нескольких равноценных игроках на каждую позицию.

      2
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > yorgenbarenz 4 июня 2018, 12:34

      В сборной играет один Игнашевич, а других ты не видишь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +246

      RLoko 4 июня 2018, 09:30

      Наша схема 1-3-1 и еще кто-то?

      0
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 4 июня 2018, 09:15

      Дзагоев и Миранчук под большим вопросом. Они креативные, нестандартные игроки. Таких Черчесов не ценит, работать с ними он не умеет. Ему нужны бегунки, столбы в нападении, плюс те, кто будут грузить в штрафную. По сути он играет в футбол прошлого века, сейчас так не играет практически никто, пытаются придумать что-то нестандартное, а игроки на это способные - на вес золота. Но не у Черчесова. Он предпочитает Самедова. Странно, что Заболотного не взял в итоге. Его стиля игрок. В любом случае ЧМ всё расставит по местам.

      4
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 4 июня 2018, 09:02

      Вот шестером пусть и играют))) По методу Газзаева.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 4 июня 2018, 08:13

      Правильно, когда выбирали Черчесова все были ЗА...

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > bolela_16 4 июня 2018, 12:40

      А кто был за? Мудко, Медведев, Путин и вся остальная шушера из РФС и РФПЛ?

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      Рейтинг: +58

      Lakhamu 4 июня 2018, 07:51

      просрут всем и поедут в Монако досматривать по телеку.

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 июня 2018, 07:48

      А что толку, если игроки есть, а команды нет.

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