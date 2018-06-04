Газзаев: «На ЧМ-2018 должны обязательно играть Акинфеев, Игнашевич, Дзагоев, Головин, Алексей Миранчук, Смолов»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев назвал имена тех футболистов, которые должны входить в стартовый состав национальной команды на предстоящем чемпионате мира-2018.

«На мой взгляд, должны обязательно играть Акинфеев, Игнашевич, Дзагоев, Головин, Алексей Миранчук, Смолов. Все остальное мне не известно. Но это только мое мнение, которое я никому навязывать не могу.

Есть главный тренер, который определяет физическое, психологическое состояние игроков и их готовность к чемпионату мира», – сказал Газзаев.

Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля. Соперниками сборной России по групповому этапу ЧМ-2018 станут команды Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.

Окончательный состав сборной России на ЧМ-2018. Как вам?