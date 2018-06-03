Депутат Лебедев: «Черчесов может взять в сборную России одних инвалидов – это его право»

Член исполкома РФС и вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал окончательный состав сборной России на чемпионат мира-2018.

«Считаю абсолютно неправильным обмывать косточки футболистам и давать советы, кого надо включить в сборную, а кого нет. Исполком РФС в своe время утвердил кандидатуру Станислава Черчесова на роль главного тренера, поэтому ответственность за результат лежит на нeм. Он может взять в сборную одних инвалидов – это его право. Если эти инвалиды проиграют, все камни полетят в Черчесова. Если выиграют – хвалить все будут Черчесова.

У нас 147 миллионов жителей, из которых 140 считают, что разбираются в футболе. Если каждый даст совет, кого брать, а кого нет, у нас вообще сборной не будет. Давайте за 11 дней до масштабного спортивного праздника успокоимся и не будем ни критиковать, ни советовать. Выводы надо делать по итогам выступления на турнире. Сейчас надо поддержать сборную, потому что другой у нас нет и не будет», – сказал Лебедев.

Соперниками сборной России по групповому этапу ЧМ-2018 станут команды Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.

Окончательный состав сборной России на ЧМ-2018. Как вам?