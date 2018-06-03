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  • Депутат Лебедев: «Черчесов может взять в сборную России одних инвалидов – это его право»

Депутат Лебедев: «Черчесов может взять в сборную России одних инвалидов – это его право»

3 июня 2018, 17:51
52

Член исполкома РФС и вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал окончательный состав сборной России на чемпионат мира-2018.

«Считаю абсолютно неправильным обмывать косточки футболистам и давать советы, кого надо включить в сборную, а кого нет. Исполком РФС в своe время утвердил кандидатуру Станислава Черчесова на роль главного тренера, поэтому ответственность за результат лежит на нeм. Он может взять в сборную одних инвалидов – это его право. Если эти инвалиды проиграют, все камни полетят в Черчесова. Если выиграют – хвалить все будут Черчесова.

У нас 147 миллионов жителей, из которых 140 считают, что разбираются в футболе. Если каждый даст совет, кого брать, а кого нет, у нас вообще сборной не будет. Давайте за 11 дней до масштабного спортивного праздника успокоимся и не будем ни критиковать, ни советовать. Выводы надо делать по итогам выступления на турнире. Сейчас надо поддержать сборную, потому что другой у нас нет и не будет», – сказал Лебедев.

Соперниками сборной России по групповому этапу ЧМ-2018 станут команды Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.

Окончательный состав сборной России на ЧМ-2018. Как вам?

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Россия Черчесов Станислав Лебедев Игорь
Комментарии (52)
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3a zenit
1528037767
а ты какого хера лезешь,что ты понимаешь в футболе?
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insider_retro
1528039023
Депутат-миротворец призывает футбольное сообщество к смирению в ожидании своей участи... В общем-то, он прав, - дёргаться и пениться уже поздно...
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СШГЭС
1528039582
В Госдуме одни дебилы и инвалиды, ничего, живет как-то страна.
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ArReal
1528040690
Во первых ты впереди планеты всей считаешь, что лучше всех в футболе разбираешься - вечно какие ты комментарии от него, во -вторых а в чём заключается ответственность Черчесова? ну разведёт после вылета с турнира руками-ну скажет мы старались и в чём ответственность?
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Vickont
1528041441
И какой спрос будет с чабана в случае провала? Максимум снимут с должности тренера. На критику ему глубоко начхать. Пока не введут в футболе отлаженную систему поощрений и наказаний, прогресса не будет. И вообще, выступления за сборную должны оплачиваться по факту, так сказать "сдельно". Играть за сборную- это прежде всего ЧЕСТЬ.
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Вомбат
1528042862
До людей с такой зарплатой, как у Черчесова, камни не долетят, даже если полетят. На это у них есть персональная охрана. Как, впрочем, и у депутата Лебедева.
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alp
1528043114
вопрос не в черчесове и почему у нас сейчас провальная сборная.. самый главный вопрос - какого хера у черчесова такая зарплата???
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OfaZavr
1528044243
ну и какой спрос с Черчесова в случаи провала, максимум снимут с должности, так с трудоустройством из-за неудач сборной проблем у него не возникнет.
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ilichkadr
1528045186
В очередной раз Лебедев включает дурака. Депутат у нас когда-либо за что-либо отвечал? Нет. Аналогично и Черчесов ни за что не ответит, а если вдруг сборная из группы выйдет, то и орден могут дать.
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Антон bx14e
1528045270
При таком составе нам если что и светит,то случайный выход из группы при слабой игре соперников.. Но за Кутепова и ему подобных мне даже болеть стрёмно.. эх,Русь моя,кто же тобою руководит...одни Мутки и прочие уродцы..
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