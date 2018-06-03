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    Депутат Лебедев: «Черчесов может взять в сборную России одних инвалидов – это его право»

    Член исполкома РФС и вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал окончательный состав сборной России на чемпионат мира-2018.

    «Считаю абсолютно неправильным обмывать косточки футболистам и давать советы, кого надо включить в сборную, а кого нет. Исполком РФС в своe время утвердил кандидатуру Станислава Черчесова на роль главного тренера, поэтому ответственность за результат лежит на нeм. Он может взять в сборную одних инвалидов – это его право. Если эти инвалиды проиграют, все камни полетят в Черчесова. Если выиграют – хвалить все будут Черчесова.

    У нас 147 миллионов жителей, из которых 140 считают, что разбираются в футболе. Если каждый даст совет, кого брать, а кого нет, у нас вообще сборной не будет. Давайте за 11 дней до масштабного спортивного праздника успокоимся и не будем ни критиковать, ни советовать. Выводы надо делать по итогам выступления на турнире. Сейчас надо поддержать сборную, потому что другой у нас нет и не будет», – сказал Лебедев.

    Соперниками сборной России по групповому этапу ЧМ-2018 станут команды Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.

    Окончательный состав сборной России на ЧМ-2018. Как вам?

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.06.2018 17:51
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    Комментарии52
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 4 июня 2018, 08:29

      Сознаю свою вину. / Меру. Степень. Глубину. / И прошу меня направить / На текущую войну. / Нет войны — я все приму — / Ссылку. Каторгу. Тюрьму. / Но желательно — в июле, / И желательно — в Крыму. (Л. Филатов)
      Черчесов "берет ответственность".

      0
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      Рейтинг: +58

      Lakhamu 4 июня 2018, 07:46

      Лебедев был прав, одни инвалиды в сборную попали.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Lakhamu 4 июня 2018, 07:51

      Одни инвалиды, старики и лентяи.

      1
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      Рейтинг: +742

      Makaweli 3 июня 2018, 22:59

      Депутаты тоже должны для народа пахать, а вы против нас!

      1
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      Рейтинг: +915

      спанчес 3 июня 2018, 22:46

      Если Черчесов возьмет в сборную одних инвалидов? Если???Я не понял а кого он взял??

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 3 июня 2018, 21:18

      чабан-упрямый осел.... закидайте меня словесными камнями,но сборная провалится.....

      3
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 3 июня 2018, 21:17

      Как раз этот мудьковский исполком за такое решение и надо бы за яйца подвесить. Да некому.

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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 3 июня 2018, 20:34

      Для выхода из группы надо срочно призвать в команду лучших игроков. Засиделись они и давно ждут - те же Александр Калибров, Кинжалов Сергей... Арматов Андрюха. Надо что-то думать!....
      (Ха.)

      0
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 3 июня 2018, 20:04

      Было бы,не плохо,в случае провала,вые...ть и выгнать и Черчесова и тех,кто его "продвинул" на пост.

      3
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 3 июня 2018, 20:01

      При таком составе нам если что и светит,то случайный выход из группы при слабой игре соперников..
      Но за Кутепова и ему подобных мне даже болеть стрёмно..
      эх,Русь моя,кто же тобою руководит...одни Мутки и прочие уродцы..

      4
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      Рейтинг: +17849

      ilichkadr 3 июня 2018, 19:59

      В очередной раз Лебедев включает дурака. Депутат у нас когда-либо за что-либо отвечал? Нет. Аналогично и Черчесов ни за что не ответит, а если вдруг сборная из группы выйдет, то и орден могут дать.

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