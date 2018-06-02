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  • Шавло: «Очень грубо называть бездарями футболистов сборной России. Все ребята талантливые и толковые»

Шавло: «Очень грубо называть бездарями футболистов сборной России. Все ребята талантливые и толковые»

2 июня 2018, 15:46
40

Бывший полузащитник сборной СССР и экс-генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло выступил в защиту игроков сборной России, попавших под шквал критики после поражения от Австрии (0:1) в товарищеском матче.

Команда Станислава Черчесова не может победить на протяжении последних шести встреч.

«Болью сборную России нельзя назвать, просто мы в поисках, и поздно все это началось. Где-то времени на подготовку не хватает, потом были травмы – объективные причины. Сейчас бы играли Васин с Джикией, и все было бы немножко по-другому. Кокорин сломан.

Называть наших футболистов бездарями очень грубо. Я бы сказал, что ребята все талантливые и толковые, но некоторым еще не хватает опыта. Это касается молодежи. У нас такой перекос: или плотно за 30 несколько игроков, или ребята, которые совсем не участвовали в таких соревнованиях. Будем надеяться, что сплав опыта и молодости проявит себя.

Игнашевич в 38 лет выглядел достойно против сборной Австрии. Да, соревноваться с Салахом в скорости он не может – это физиология, но предвидеть и что-то подсказать – у него есть опыт. Для сборной Игнашевич – хорошее подспорье. Семенов и Кутепов – ребята молодые и не имеют такого опыта игры. Можно поставить, но, к сожалению, здесь должен быть опытный игрок. Если взять вертикальную среднюю линию, у нас здесь Акинфеев и Игнашевич. В средней линии тоже хотелось, чтобы был один дядька. Хотя там есть Жирков и Самедов. Будет впереди один или два нападающих – это уже решение тренера будет.

Немножко озадачило, что в игре с австрийцами было мало моментов. Здесь хотелось бы более сильную атакующую мощь иметь. С Саудовской Аравией потребуются голы, которые мы должны будем забивать», – сказал Шавло.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Россия
Комментарии (40)
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Lester84
1527943764
Футболисты может и не бездари, а вот главный тренер - долбо*б!
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Shogun
1527944608
Она не бездари, они дауны из которых 3-4 игрока признаки жизни подают
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prtcs
1527945869
У нас бездари только главный тренер и тот кто его поставил.
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acer2003
1527949144
Правда в глаза колет (((???
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Полная Канистра
1527951263
уж извини что вырастили то и имеем А что ни слова про нашего гения тренера скажи хоть пару слов что ты думаешь о нём только откровенно и не надо его городить
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СШГЭС
1527952471
Помню все сборные с ЧМ-70 в Мексике. Эта, пожалуй, самая слабая.
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Братья Васильевы
1527953684
Настолько талантливые, что могли с равным успехом быть в сборной по биатлону или водному поло. Результат тот-же.
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dendiesel
1527954395
очень слабая сборная!!!! нет никакой фантазии в игре.....такое впечатление, что их силой вытащили на поле и заставили играть!!!!
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OfaZavr
1527956214
правильно так нужно назвать "тренера" который эту сборную тренирует и тех кто его назначал, а игроки заложники некомпетентности.
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fanchik
1527956428
Если заглянуть чуточку вперед на следующие игры сборной , при не удачном результате фраза толковые и талантливые быстро может трансформироваться в "бездарей".Про тренера, впечатление он уже в роли "бездаря"
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