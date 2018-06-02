Шавло: «Очень грубо называть бездарями футболистов сборной России. Все ребята талантливые и толковые»

Бывший полузащитник сборной СССР и экс-генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло выступил в защиту игроков сборной России, попавших под шквал критики после поражения от Австрии (0:1) в товарищеском матче.

Команда Станислава Черчесова не может победить на протяжении последних шести встреч.

«Болью сборную России нельзя назвать, просто мы в поисках, и поздно все это началось. Где-то времени на подготовку не хватает, потом были травмы – объективные причины. Сейчас бы играли Васин с Джикией, и все было бы немножко по-другому. Кокорин сломан.

Называть наших футболистов бездарями очень грубо. Я бы сказал, что ребята все талантливые и толковые, но некоторым еще не хватает опыта. Это касается молодежи. У нас такой перекос: или плотно за 30 несколько игроков, или ребята, которые совсем не участвовали в таких соревнованиях. Будем надеяться, что сплав опыта и молодости проявит себя.

Игнашевич в 38 лет выглядел достойно против сборной Австрии. Да, соревноваться с Салахом в скорости он не может – это физиология, но предвидеть и что-то подсказать – у него есть опыт. Для сборной Игнашевич – хорошее подспорье. Семенов и Кутепов – ребята молодые и не имеют такого опыта игры. Можно поставить, но, к сожалению, здесь должен быть опытный игрок. Если взять вертикальную среднюю линию, у нас здесь Акинфеев и Игнашевич. В средней линии тоже хотелось, чтобы был один дядька. Хотя там есть Жирков и Самедов. Будет впереди один или два нападающих – это уже решение тренера будет.

Немножко озадачило, что в игре с австрийцами было мало моментов. Здесь хотелось бы более сильную атакующую мощь иметь. С Саудовской Аравией потребуются голы, которые мы должны будем забивать», – сказал Шавло.