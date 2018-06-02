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    Шавло: «Очень грубо называть бездарями футболистов сборной России. Все ребята талантливые и толковые»

    Бывший полузащитник сборной СССР и экс-генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло выступил в защиту игроков сборной России, попавших под шквал критики после поражения от Австрии (0:1) в товарищеском матче.

    Команда Станислава Черчесова не может победить на протяжении последних шести встреч.

    «Болью сборную России нельзя назвать, просто мы в поисках, и поздно все это началось. Где-то времени на подготовку не хватает, потом были травмы – объективные причины. Сейчас бы играли Васин с Джикией, и все было бы немножко по-другому. Кокорин сломан.

    Называть наших футболистов бездарями очень грубо. Я бы сказал, что ребята все талантливые и толковые, но некоторым еще не хватает опыта. Это касается молодежи. У нас такой перекос: или плотно за 30 несколько игроков, или ребята, которые совсем не участвовали в таких соревнованиях. Будем надеяться, что сплав опыта и молодости проявит себя.

    Игнашевич в 38 лет выглядел достойно против сборной Австрии. Да, соревноваться с Салахом в скорости он не может – это физиология, но предвидеть и что-то подсказать – у него есть опыт. Для сборной Игнашевич – хорошее подспорье. Семенов и Кутепов – ребята молодые и не имеют такого опыта игры. Можно поставить, но, к сожалению, здесь должен быть опытный игрок. Если взять вертикальную среднюю линию, у нас здесь Акинфеев и Игнашевич. В средней линии тоже хотелось, чтобы был один дядька. Хотя там есть Жирков и Самедов. Будет впереди один или два нападающих – это уже решение тренера будет.

    Немножко озадачило, что в игре с австрийцами было мало моментов. Здесь хотелось бы более сильную атакующую мощь иметь. С Саудовской Аравией потребуются голы, которые мы должны будем забивать», – сказал Шавло.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.06.2018 15:46
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +2572

      АЛЕКС 58 3 июня 2018, 04:06

      Убрать бы главную бездарь,физрука уссатого,и всё будет не так печально.

      2
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      Рейтинг: +915

      спанчес 2 июня 2018, 22:01

      С Саудовской Аравией потребуются голы, которые мы будем пропускать

      0
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 2 июня 2018, 21:17

      Талантливые и толковые ребята в сборной почему-то не могут показать свои способности и таланты уже длительное время!

      0
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      Рейтинг: +100730

      zigbert 2 июня 2018, 20:33

      Когда в последних товарищеских матчах нет побед, мало забитых голов, нет игры, из уст болельщиков исходят такие жесткие фразы.

      2
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 2 июня 2018, 19:20

      Если заглянуть чуточку вперед на следующие игры сборной , при не удачном результате фраза толковые и талантливые быстро может трансформироваться в "бездарей".Про тренера, впечатление он уже в роли "бездаря"

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 июня 2018, 19:16

      правильно так нужно назвать "тренера" который эту сборную тренирует и тех кто его назначал, а игроки заложники некомпетентности.

      7
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      Рейтинг: +120

      Varzob 2 июня 2018, 19:07

      Вот проиграл Австрии, мексике и тд, вину ни когда на себя не берет.

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      Рейтинг: +133

      Кривоножка 2 июня 2018, 19:07

      Это все лимит!

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      Рейтинг: +834

      val-berezko 2 июня 2018, 19:06

      Выступление правильное с точки зрения поддержки сборной перед самым началом ЧМ. У нас действительно хорошие игроки по нашим меркам.Но единоборства проигрываем. Тактических решений исходя из наличия и класса игроков нет.А это уже задача тренерского штаба. Капитан сборной говорит,что его задача отбивать. Он иотбивает что может.Один раз не смог. Даже дилетантам понятно что поставив Смолова надо иметь игрока создающего для него моменты. А где он- остался в Краснодаре из-за того что его угостили шампанским два года назад. Главная ошибка-тренер. А пока Игнашевич будет соображать и подсказывать,нам закинут сколько смогут. Австрия смогла один. Это уже "успех".

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      Рейтинг: +120

      Varzob 2 июня 2018, 19:05

      На счет таланта игроков согласен. А вот главный тренер- эгоист, упрямый как осел. Назначили бы норм; тренера можно было на что то надеется.

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