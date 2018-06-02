Синхронистка Подберезкина: «Футболистам ни за что платят такие деньги. Лучше бы отдали их нам или больным детям»

Российская чемпионка Европы по синхронному плаванию Евгения Подберезкина заявила, что отечественные футболисты неоправданно получают такие большие зарплаты. Она считает, что лучше бы эти средства отдали представительницам ее вида спорта или же направили их на развитие государственных больниц.

«Любимых игроков из нашей сборной у меня нет. У нас некому сравниться с Роналду или Месси по той сумасшедшей игре, что те показывают. Даже далекие от футбола люди смотрят на них, затаив дыхание. Неправильно сравнивать таких максимальных профессионалов с нашими недостаточно профессиональными футболистами. Если я уже увидела суперигру, которой нет у сборной России, то не могу кого-то выделить.

Футбол – это больная тема для нашей страны, потому что выделяются огромные средства на зарплаты футболистов. Им безосновательно платят такие суммы. Ни за что. Лучше бы заплатили эти деньги, например, синхронисткам. Выделили бы их больным детишкам или на развитие государственных поликлиник. Когда входишь в такую клинику, хорошо бы хоть плесень была, а там все отваливается, половины оборудования нет. Лучше бы взяли одну такую месячную зарплату и потратили на благое дело, а не на то, чтобы его жена в ресторане ставила свою сумочку на дополнительный стульчик. Это уже лишнее.

Я не могу сказать, что зарабатываю какие-то огромные деньги, но сама не могу пройти мимо нуждающегося человека. Если у меня будут последние 500 рублей, я отдам, потому что мне жалко. В общем, наши футболисты не достойны таких условий и таких зарплат», – сказала Подберезкина.