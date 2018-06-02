Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Синхронистка Подберезкина: «Футболистам ни за что платят такие деньги. Лучше бы отдали их нам или больным детям»

    Российская чемпионка Европы по синхронному плаванию Евгения Подберезкина заявила, что отечественные футболисты неоправданно получают такие большие зарплаты. Она считает, что лучше бы эти средства отдали представительницам ее вида спорта или же направили их на развитие государственных больниц.

    «Любимых игроков из нашей сборной у меня нет. У нас некому сравниться с Роналду или Месси по той сумасшедшей игре, что те показывают. Даже далекие от футбола люди смотрят на них, затаив дыхание. Неправильно сравнивать таких максимальных профессионалов с нашими недостаточно профессиональными футболистами. Если я уже увидела суперигру, которой нет у сборной России, то не могу кого-то выделить.

    Футбол – это больная тема для нашей страны, потому что выделяются огромные средства на зарплаты футболистов. Им безосновательно платят такие суммы. Ни за что. Лучше бы заплатили эти деньги, например, синхронисткам. Выделили бы их больным детишкам или на развитие государственных поликлиник. Когда входишь в такую клинику, хорошо бы хоть плесень была, а там все отваливается, половины оборудования нет. Лучше бы взяли одну такую месячную зарплату и потратили на благое дело, а не на то, чтобы его жена в ресторане ставила свою сумочку на дополнительный стульчик. Это уже лишнее.

    Я не могу сказать, что зарабатываю какие-то огромные деньги, но сама не могу пройти мимо нуждающегося человека. Если у меня будут последние 500 рублей, я отдам, потому что мне жалко. В общем, наши футболисты не достойны таких условий и таких зарплат», – сказала Подберезкина.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.06.2018 13:12
    Рекомендуем
    Комментарии58
    ...
    • ...
      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 2 июня 2018, 22:24

      Всё правильно написано. Вот получает Черчесов 2,5 млн евро. Вопрос к Мутко откуда такая зарплата и за что? Хирург, который спасает людей, более достоин такой зарплаты, чем бракодел Черчесов. Думается, что в контракте не прописана ответственность этого так называемого тренера за результаты, за 66 место сборной, за тот позор который он наносит стране. После провала на ЧМ Черчесов получит не плохой капиталец и удалится в свой домик в Австрии, а русские болельщики как обычно останутся в дураках. Мутко выразит благодарность Черчесову за огромный объем работы и за старание, а может даже попросит Путина наградить Черчесова орденом "За заслуги перед Отечеством".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 2 июня 2018, 19:35

      Странно ставитбюь на одну линию синхронисток, больных деток и поликлиники. Кто-то в этой цепи лишний. А на счёт футболистов посмотрим 25 июня, может не всё будет так трагично.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 2 июня 2018, 18:55

      Полностью согласен,польза хоть будет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 июня 2018, 18:44

      не со всем согласен, но есть доля правды в ее словах.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 2 июня 2018, 17:12

      Золотые слова! Если бы это были деньги спонсоров из частных компаний - фиг с ним. Но футболистов- миллионеров содержат за счёт бюджета и госкомпаний (кроме трёх клубов).

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100730

      zigbert 2 июня 2018, 16:39

      С таким успехом можно сделать всем одинаковую зарплату, в том числе депутатам, министрам и наступит благодатный день всеобщего равенства. Думаю никто будет не против.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +817

      Пельш 1 > zigbert 2 июня 2018, 18:42

      Твои слова да богу в уши!!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22976

      Blossiya 2 июня 2018, 15:46

      А почему лучше такие же деньги синхронисткам? Чтобы тоже им платили "безосновательно"?)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 2 июня 2018, 15:09

      разумные слова хоть и сказаны женщиной

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3629

      Gek Dement 2 июня 2018, 14:50

      Если бы синхронистки собирали такие стадионы как футбольные матчи уверен им бы платили не меньше.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +915

      спанчес > Gek Dement 2 июня 2018, 15:10

      я боюсь что нащи футболисты не собирают много стадионов

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > спанчес 2 июня 2018, 15:15

      беда в том что даже 1-2 тысячи людей на самых плохих матчей это раз в 100 больше чем на синхронном плавании..

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +915

      спанчес > Gek Dement 2 июня 2018, 15:24

      1-2 тысячи людей не соберут такую зарплату. А насчет синхронисток- даже я выберу синхронное плавание если по другому каналу идет футбол

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +915

      спанчес > спанчес 2 июня 2018, 15:25

      это я ещё молчу о фигурном катании

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > спанчес 2 июня 2018, 15:35

      слушай, это все очень хорошо, я сейчас открываю любую трансляцию плавания и на трибунах 100-200 человек, средняя посещаемость футбольных стадионов за год помнишь сколько тысяч? на этом можно спор закончить касательно посещаемости и твоих личных предпочтений. синхронисты не собирают. касательно того что 1-2 тысячи не соберут зп, ну тебе надо как маленькому лекцию прочесть что средняя зп футболиста складывается из ситуации на общем рынке мирового футбола, а не из отдельно взятого матча условных Амкаро-Крыльев проведенного в -30 зимой в голом поле? или ты сам все понимаешь просто дурака валяешь?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +915

      спанчес > Gek Dement 2 июня 2018, 15:41

      ты хочешь внушить мне, что зарплата игрока идет из кассы стадиона?Хорошенько отдохни в летние каникулы и учись с сентября поусерднее.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > спанчес 2 июня 2018, 15:46

      "1-2 тысячи людей не соберут такую зарплату. " вообще это твои слова, совсем забыл?) твоя школа видимо для "особенных" детей, да?

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > спанчес 2 июня 2018, 15:47

      Ты меня прости, но я людям с синдромом дауна не буду обьяснять связь зарплат и популярности команды и связь популярности команды с наполняемостью стадиона. Удачного лечения тебе.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +915

      спанчес > Gek Dement 2 июня 2018, 15:58

      когда заканчиваются аргументы еврей переходит на личные оскорбления. Синдром дуана у тебя

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > спанчес 2 июня 2018, 21:48

      мне про аргументы будет говорить человек, который не привел ни одного?) иди поучись строить осмысленные предложения на русском языке, мальчик.)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 2 июня 2018, 14:43

      Ну если сравнивать зарплаты и эффективность (в нашем случае положительный выхлоп хоть какой нибудь), то она права...

      Уверен,что сихронистки тоже тяжело тренируются, но медалей они для страны взяли гораздо больше..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +915

      спанчес > mihail200606 2 июня 2018, 15:11

      я также подозреваю, что синхронистки не курят кальяны после соревнования, ну и далее по всем известному списку

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11