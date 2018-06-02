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  • Синхронистка Подберезкина: «Футболистам ни за что платят такие деньги. Лучше бы отдали их нам или больным детям»

Синхронистка Подберезкина: «Футболистам ни за что платят такие деньги. Лучше бы отдали их нам или больным детям»

2 июня 2018, 13:12
58

Российская чемпионка Европы по синхронному плаванию Евгения Подберезкина заявила, что отечественные футболисты неоправданно получают такие большие зарплаты. Она считает, что лучше бы эти средства отдали представительницам ее вида спорта или же направили их на развитие государственных больниц.

«Любимых игроков из нашей сборной у меня нет. У нас некому сравниться с Роналду или Месси по той сумасшедшей игре, что те показывают. Даже далекие от футбола люди смотрят на них, затаив дыхание. Неправильно сравнивать таких максимальных профессионалов с нашими недостаточно профессиональными футболистами. Если я уже увидела суперигру, которой нет у сборной России, то не могу кого-то выделить.

Футбол – это больная тема для нашей страны, потому что выделяются огромные средства на зарплаты футболистов. Им безосновательно платят такие суммы. Ни за что. Лучше бы заплатили эти деньги, например, синхронисткам. Выделили бы их больным детишкам или на развитие государственных поликлиник. Когда входишь в такую клинику, хорошо бы хоть плесень была, а там все отваливается, половины оборудования нет. Лучше бы взяли одну такую месячную зарплату и потратили на благое дело, а не на то, чтобы его жена в ресторане ставила свою сумочку на дополнительный стульчик. Это уже лишнее.

Я не могу сказать, что зарабатываю какие-то огромные деньги, но сама не могу пройти мимо нуждающегося человека. Если у меня будут последние 500 рублей, я отдам, потому что мне жалко. В общем, наши футболисты не достойны таких условий и таких зарплат», – сказала Подберезкина.

Источник: Чемпионат.ком
Россия
Комментарии (58)
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iluha1907
1527934668
Классическое нытье про "лучше мне или детям". Мир не так устроен, если человек не может этого понять, он уж точно не достоин этих денег.
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anatolich72
1527935486
Права на все 100%.
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Боцман59rus
1527935739
хватит уже п.и.с.т.е.т.ь. о больных детях, голосуя при этом за единую россию -спортсмены так поголовно, любите вы ВВ, ведь по завершении карьеры, можно и в думское кресло удобно приземлиться.))) - касаемо фтбола ...знаем и без вас, в клубе "капитан очевидность" - ВаС перебор...
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BRO_football
1527936348
Тоже мне диванный аналитик! "Зачем им столько денег, лучше бы мне отдали или детям" Самая тупая фраза из всех, что я когда либо слышал. А ты что будешь делать с такими деньгами? Уверен, что так же, как и футболисты купишь себе большой дом, крутой автомобиль, модную одежду и всё остальное. С синхронным плаванием у нас в России всё в порядке. Спортсменки регулярно привозят золотые медали, а значит финансирования им хватает. А детям деньги зачем? Слишком большие деньги выделяются на лечение одного человека, который ещё не понятно останется жив или умрет.Давайте заставим врачей делать операции бесплатно. P.S. Насчёт высоких зарплат футболистов скажите спасибо Мутко, который недавно продлил свой срок службы во главе РФС. Насчёт нехватки финансирования на лечение больных детей скажите спасибо Путину, которого месяц назад переизбрали на должность Президента России
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lejnin
1527938119
Я конечно понимаю, что людям, которые получают меньше, чем футболисты, обидно...мне в том числе...но - футболисты получают ровно столько, сколько им готовы платить, что в России, так и за рубежом. И раз им столько платят, значит это окупается, что бы не говорили про то, что футбол в России убыточен... Но почему все хаят именно футболистов? Почему, например, никто не кричит: почему программистам платят такие большие бабки, а лесникам нет, ведь лес - это лёгкие планеты, это важнее, чем программы и прочее бла-бла-бла? Почему нефтяникам платят большие деньги, а дворникам нет, ведь чистота наших дворов для нас должна быть важнее, чем заработок денег другими за счёт недр. Всегда тот, кто получает меньше будет недоволен тем, кто получает больше - это заложено в человеческой натуре, не больше не меньше...
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vladik12
1527938281
Ни за что? А ты поезди каждый день на тренировку, повкалывай там по 2 часа, а потом раз в неделю отбегай 90 минут. Это тебе не поплавать в бассейне, ножками подергав. Иди отдыхай, женщина.
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Shogun
1527938576
Иди работай и не ной дешевка
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iBragim2102
1527939694
Какой спорт больше смотрят тем больше и платят.
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zigbert
1527946744
С таким успехом можно сделать всем одинаковую зарплату, в том числе депутатам, министрам и наступит благодатный день всеобщего равенства. Думаю никто будет не против.
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la verdad
1527948763
Золотые слова! Если бы это были деньги спонсоров из частных компаний - фиг с ним. Но футболистов- миллионеров содержат за счёт бюджета и госкомпаний (кроме трёх клубов).
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