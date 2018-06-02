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    Тарасов в День защиты детей посетил Центр гинекологии

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов вчера, 1 июня, в День защиты детей побывал в московском Центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова. Футболист пообщался с детьми и подарил им подарки от лица железнодорожников.

    «Этот замечательный День защиты детей мне удалось провести в Центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова.

    От лица ФК «Локомотив» подарил всем детишкам подарки, пообщался и провел время. Больше всего запали в душу два новорожденных богатыря – Андрей и Георгий! Желаю им огромного здоровья, вырасти сильными, а их родителям – терпения!!!» – написал Тарасов на своей странице в инстаграме.

    text

    Публикация от text (@tarasov23)

    Источник: Instagram

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    02.06.2018 12:12
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 2 июня 2018, 19:03

      Дэбил

      0
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      Рейтинг: +100730

      zigbert 2 июня 2018, 16:05

      Он сам наверное слесарь-гинеколог.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1236

      омск55 2 июня 2018, 12:55

      В данном случае всё правильно сделал , молодец

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1276

      Миша13 2 июня 2018, 12:40

      Майку с Путиным надел?????

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога 2 июня 2018, 12:39

      Присматривал себе очередную п*зду)))))))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 2 июня 2018, 12:35

      Ну и к чему эта новость на бомбардире! Сообщите в следующий раз, когда Тарасов сходит помочиться!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +915

      спанчес > Fan Loko mik 2 июня 2018, 15:35

      и сколько раз в день дрочит, тоже важная информация

      -1
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