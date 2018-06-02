Тарасов в День защиты детей посетил Центр гинекологии

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов вчера, 1 июня, в День защиты детей побывал в московском Центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова. Футболист пообщался с детьми и подарил им подарки от лица железнодорожников.

«Этот замечательный День защиты детей мне удалось провести в Центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова.

От лица ФК «Локомотив» подарил всем детишкам подарки, пообщался и провел время. Больше всего запали в душу два новорожденных богатыря – Андрей и Георгий! Желаю им огромного здоровья, вырасти сильными, а их родителям – терпения!!!» – написал Тарасов на своей странице в инстаграме.