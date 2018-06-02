Зинченко: «Играть за сборную России мне никто не предлагал»

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал информацию, что он мог выступать за нашу сборную. По словам игрока, до реального предложения получить российский паспорт дело не дошло.

«Это всe было на уровне слухов, как и с трансферной кампанией. Никто ко мне с предложением играть за сборную России не подходил, российский паспорт не предлагал.

Я на это всe смотрел со стороны. Если разговоры об этом и были, то они меня точно не касались и я не слышал в свой адрес такого», – сказал хавбек.

До «Сити» игрок выступал за «Уфу».