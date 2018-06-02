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  • Зинченко: «Играть за сборную России мне никто не предлагал»

Зинченко: «Играть за сборную России мне никто не предлагал»

2 июня 2018, 10:21
8

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал информацию, что он мог выступать за нашу сборную. По словам игрока, до реального предложения получить российский паспорт дело не дошло.

«Это всe было на уровне слухов, как и с трансферной кампанией. Никто ко мне с предложением играть за сборную России не подходил, российский паспорт не предлагал.

Я на это всe смотрел со стороны. Если разговоры об этом и были, то они меня точно не касались и я не слышал в свой адрес такого», – сказал хавбек.

До «Сити» игрок выступал за «Уфу».

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Украина. Плей-офф Украина Россия Манчестер Сити Зинченко Александр
Комментарии (8)
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vladik12
1527924146
Ну как можно было упустить такого игрока, даже не попробовав. На мой взгляд, в сборной России он был бы лучшим - тащером.
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Tuxuu777
1527924691
Думаю, Черышев и Зинченко создали бы мощное давление в атаке
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Garrincha58
1527929479
тебя бы на Укропии сразу расстреляли как предателя
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Gullit 76
1527929962
Он был заигран за украину ещё до Уфы,разговор ни о чём,поезд ушёл.
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омск55
1527933120
А жаль хороший перспективный игрок
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Diesel133
1527933665
с другой стороны правильно, надо за свою Родину играть.
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zigbert
1527942998
Рано о нем говорить как о выдающемся игроке.Перспективным назвать можно, но эта перспектива пока туманна.
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