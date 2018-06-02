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    Зинченко: «Играть за сборную России мне никто не предлагал»

    Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал информацию, что он мог выступать за нашу сборную. По словам игрока, до реального предложения получить российский паспорт дело не дошло.

    «Это всe было на уровне слухов, как и с трансферной кампанией. Никто ко мне с предложением играть за сборную России не подходил, российский паспорт не предлагал.

    Я на это всe смотрел со стороны. Если разговоры об этом и были, то они меня точно не касались и я не слышал в свой адрес такого», – сказал хавбек.

    До «Сити» игрок выступал за «Уфу».

    Источник: YouTube

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    02.06.2018 10:21
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100730

      zigbert 2 июня 2018, 15:36

      Рано о нем говорить как о выдающемся игроке.Перспективным назвать можно, но эта перспектива пока туманна.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 2 июня 2018, 13:01

      с другой стороны правильно, надо за свою Родину играть.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1236

      омск55 2 июня 2018, 12:52

      А жаль хороший перспективный игрок

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 2 июня 2018, 11:59

      Он был заигран за украину ещё до Уфы,разговор ни о чём,поезд ушёл.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +489

      mikitka > Gullit 76 2 июня 2018, 15:29

      через полгода в Уфе его заиграли за сборную Украины

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 2 июня 2018, 11:51

      тебя бы на Укропии сразу расстреляли как предателя

      -1
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      Рейтинг: +177

      Tuxuu777 2 июня 2018, 10:31

      Думаю, Черышев и Зинченко создали бы мощное давление в атаке

      0
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 2 июня 2018, 10:22

      Ну как можно было упустить такого игрока, даже не попробовав. На мой взгляд, в сборной России он был бы лучшим - тащером.

      3
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