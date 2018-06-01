Экс-баскетболист Кириленко: «Всем советую болеть за футбольную сборную. Это наши игроки, самые сильные в стране»

Президент Российской федерации баскетбола, бывший игрок НБА Андрей Кириленко поговорил о сборной России по футболу. Функционер призвал всех болеть за нашу команду.

«Всем советую болеть за нашу сборную. Это наши футболисты, сильнее них в стране нет. Желаю, чтобы они как минимум вышли из группы. Возможно, я не ожидаю чего-то грандиозного, но пробиться в плей-офф нам по силам.

Хотелось бы, чтобы подопечные Станислава Черчесова бились, боролись за каждый мяч и были чуточку агрессивнее, чем в игре с Австрией (0:1). Даже если мы проиграем 0:5, хочется видеть больше огня в глазах», – сказал Кириленко.

Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля.