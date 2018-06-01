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  • Экс-баскетболист Кириленко: «Всем советую болеть за футбольную сборную. Это наши игроки, самые сильные в стране»

Экс-баскетболист Кириленко: «Всем советую болеть за футбольную сборную. Это наши игроки, самые сильные в стране»

1 июня 2018, 19:33
10

Президент Российской федерации баскетбола, бывший игрок НБА Андрей Кириленко поговорил о сборной России по футболу. Функционер призвал всех болеть за нашу команду.

«Всем советую болеть за нашу сборную. Это наши футболисты, сильнее них в стране нет. Желаю, чтобы они как минимум вышли из группы. Возможно, я не ожидаю чего-то грандиозного, но пробиться в плей-офф нам по силам.

Хотелось бы, чтобы подопечные Станислава Черчесова бились, боролись за каждый мяч и были чуточку агрессивнее, чем в игре с Австрией (0:1). Даже если мы проиграем 0:5, хочется видеть больше огня в глазах», – сказал Кириленко.

Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля.

Источник: RT
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Россия
Комментарии (10)
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Axe111
1527871964
Никогда огня и ответственности не будет в этих бездарях
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Полная Канистра
1527872134
игроки то может и сильные вот только тренер ну очень слабый вот в чём загвоздка
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nik_59
1527873460
Ну, самые сильные...
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zigbert
1527877253
Надо запомнить слова Кириленко. Сказал сильно.
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Урия Гип
1527883823
Андрей, тебя обманули.
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Yev
1527884638
Полностью поддерживаю! Хватит ныть! А то 140 миллионов тренеров и игроков, все умные сидеть на кухне с пивом и обсерать сборную. Это уже поздно делать, сейчас надо всё оставить на потом, а сейчас только поддержка!!! Такое впечатление что некоторые просто мечтают о провале сборной, надеюсь, не дождутся!!!
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biseptol
1527885770
Как болеть за заведомо обреченных пешеходов?
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serppion
1527898288
Рад бы болеть, но я уже почти физически ненавижу Черчесова с Мутком. Подлецов можно только презирать!
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OfaZavr
1527924300
за игроков все равно болеть буду а вот "тренер" давно вызывает отрицательные эмоции (и это еще мягко сказано).
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