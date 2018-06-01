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    Экс-баскетболист Кириленко: «Всем советую болеть за футбольную сборную. Это наши игроки, самые сильные в стране»

    Президент Российской федерации баскетбола, бывший игрок НБА Андрей Кириленко поговорил о сборной России по футболу. Функционер призвал всех болеть за нашу команду.

    «Всем советую болеть за нашу сборную. Это наши футболисты, сильнее них в стране нет. Желаю, чтобы они как минимум вышли из группы. Возможно, я не ожидаю чего-то грандиозного, но пробиться в плей-офф нам по силам.

    Хотелось бы, чтобы подопечные Станислава Черчесова бились, боролись за каждый мяч и были чуточку агрессивнее, чем в игре с Австрией (0:1). Даже если мы проиграем 0:5, хочется видеть больше огня в глазах», – сказал Кириленко.

    Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля.

    Источник: RT

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    01.06.2018 19:33
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 июня 2018, 10:25

      за игроков все равно болеть буду а вот "тренер" давно вызывает отрицательные эмоции (и это еще мягко сказано).

      2
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      Рейтинг: +3795

      serppion 2 июня 2018, 03:11

      Рад бы болеть, но я уже почти физически ненавижу Черчесова с Мутком. Подлецов можно только презирать!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +19

      biseptol 1 июня 2018, 23:42

      Как болеть за заведомо обреченных пешеходов?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 1 июня 2018, 23:23

      Полностью поддерживаю! Хватит ныть! А то 140 миллионов тренеров и игроков, все умные сидеть на кухне с пивом и обсерать сборную. Это уже поздно делать, сейчас надо всё оставить на потом, а сейчас только поддержка!!! Такое впечатление что некоторые просто мечтают о провале сборной, надеюсь, не дождутся!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 1 июня 2018, 23:10

      Андрей, тебя обманули.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 1 июня 2018, 21:20

      Надо запомнить слова Кириленко. Сказал сильно.

      2
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      Рейтинг: +213

      nik_59 1 июня 2018, 20:17

      Ну, самые сильные...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 1 июня 2018, 19:55

      игроки то может и сильные вот только тренер ну очень слабый вот в чём загвоздка

      4
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      Рейтинг: +2077

      upiter622 > Полная Канистра 1 июня 2018, 20:36

      За то барана может расчленить голыми руками!)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 1 июня 2018, 19:52

      Никогда огня и ответственности не будет в этих бездарях

      2
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