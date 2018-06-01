Аджоев: «Главное в Кононове – он прививает атакующий футбол. Не зря его ценил Галицкий»

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев объяснил, что привлекло его клуб в новом главном тренере Олеге Кононове. О назначении «Бомбардир» писал ранее.

«Во-первых, для него нет мелочей на футбольном поле, он по-хорошему дотошный. Отдельно разбирает защиту, полузащиту и нападение — идeт глубочайший анализ тренировочного процесса.

Но самое главное — это атакующий футбол, который он прививает команде. Это именно то, чего мы хотим, и не зря за это его ценил Сергей Галицкий», – сказал функционер.

Туляки в прошлом сезоне заняли седьмое место в РФПЛ.