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    Аджоев: «Главное в Кононове – он прививает атакующий футбол. Не зря его ценил Галицкий»

    Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев объяснил, что привлекло его клуб в новом главном тренере Олеге Кононове. О назначении «Бомбардир» писал ранее.

    «Во-первых, для него нет мелочей на футбольном поле, он по-хорошему дотошный. Отдельно разбирает защиту, полузащиту и нападение — идeт глубочайший анализ тренировочного процесса.

    Но самое главное — это атакующий футбол, который он прививает команде. Это именно то, чего мы хотим, и не зря за это его ценил Сергей Галицкий», – сказал функционер.

    Туляки в прошлом сезоне заняли седьмое место в РФПЛ.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.06.2018 19:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 2 июня 2018, 09:02

      Хуже не будет...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 1 июня 2018, 20:36

      Сохранится ли костяк команды, кто играть будет???

      0
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