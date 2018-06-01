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    Натхо определится с дальнейшим будущим до 10 июня

    Агент Адам Натхо, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Бибраса Натхо, сообщил, когда футболист примет решение относительно своего будущего.

    Сегодня у хавбека истек контракт с армейцами. Ранее сообщалось, что стороны ведут переговоры по поводу его продления.

    «Любой профессионал всегда хочет попробовать себя в Европе, еще и в хорошей команде. Но сейчас у Бибраса предложения от команд, занимающих 12-13 места в чемпионатах Испании, Германии.

    Для семьи, детей и него самого, на мой взгляд, ЦСКА – один из лучших вариантов. У него был тяжелый сезон, надо успокоиться и принять решение, поэтому, думаю, до 10 июня он определится», – сказал Адам Натхо.

    Израильтянин защищает цвета ЦСКА с 2014 года. В сезоне-2017/18 Натхо принял участие в 44 поединках, забил пять мячей и сделал семь результативных передач.

    Источник: ТАСС

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    01.06.2018 17:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 1 июня 2018, 18:47

      Пусть в Ибрейстан перебирается.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 1 июня 2018, 17:44

      Игры не портит, но и не ведущий игрок. Это не Верблум, и не
      Головин. Собрался уходить-пусть валит. Захочет остаться, еще на сезон-два, можно подписать...Только чего он ломался, не понятно...Цену себе поднять хотел? Так у Гинера не побалуешься..

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Чикомас 1 июня 2018, 18:05

      Полностью согласен. От добра, добра не ищут.

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