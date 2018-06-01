Натхо определится с дальнейшим будущим до 10 июня

Агент Адам Натхо, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Бибраса Натхо, сообщил, когда футболист примет решение относительно своего будущего.

Сегодня у хавбека истек контракт с армейцами. Ранее сообщалось, что стороны ведут переговоры по поводу его продления.

«Любой профессионал всегда хочет попробовать себя в Европе, еще и в хорошей команде. Но сейчас у Бибраса предложения от команд, занимающих 12-13 места в чемпионатах Испании, Германии.

Для семьи, детей и него самого, на мой взгляд, ЦСКА – один из лучших вариантов. У него был тяжелый сезон, надо успокоиться и принять решение, поэтому, думаю, до 10 июня он определится», – сказал Адам Натхо.

Израильтянин защищает цвета ЦСКА с 2014 года. В сезоне-2017/18 Натхо принял участие в 44 поединках, забил пять мячей и сделал семь результативных передач.