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    Кириченко: «Эксперимент Черчесова не удался, и в четыре защитника мы больше играть не будем»

    Бывший главный тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко рассказал о просчетах тренерского штаба сборной России в товарищеском матче с Австрией, который завершился поражением – 0:1.

    «Тренерский штаб, очевидно, хотел поэкспериментировать и убрать одного игрока из защиты, чтобы сделать более насыщенной среднюю линию. Такой вариант, наверное, готовился под игру с Саудовской Аравией в первом матче группового этапа ЧМ. Но в итоге защита оказалась слабее, а нападение не стало сильнее.

    Даже когда мы играли в трех центральных защитников с Бразилией, команда создавала гораздо больше моментов в атаке. Думаю, эксперимент не удался, и в четыре защитника мы больше играть не будем.

    Конечно, можно было бы сыграть с какой-нибудь 200-й сборной в рейтинге ФИФА и разгромить ее, но, на мой взгляд, это бы не принесло нам никакой пользы. Это только сильнее повлияло бы на футболистов. Они начали бы понимать, что им специально подбирают слабых соперников, чтобы они победили. Это могло бы негативно сказаться на их психологическом состоянии.

    Пусть не выиграли, но сыграли с достойной сборной. Это поражение добавит им спортивной злости», – сказал Кириченко.

    Источник: Известия

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    01.06.2018 06:52
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 1 июня 2018, 17:06

      Попробуйте в 7 - 8 защитников или даже в 9. И пару вратарей, поможет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 июня 2018, 10:55

      чтобы он там не экспериментировал все равно никакого толку не будет, может стоит с тренером поэкспериментировать)

      5
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      ...
      Рейтинг: +2077

      upiter622 > OfaZavr 1 июня 2018, 19:30

      Поздно уже!Придется еще раз позориться!

      1
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      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > upiter622 1 июня 2018, 19:37

      жаль, видимо так и будет.

      1
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 1 июня 2018, 10:49

      Эксперименты продолжаются.

      2
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 1 июня 2018, 10:31

      Факир одел не те усы!

      0
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      Рейтинг: +845

      Avaretz 1 июня 2018, 09:53

      Ну с Бразилией конечно больше моментов, Бразилия это как дядя который дал поиграться с собой племяннику Россия

      0
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      Рейтинг: +305

      Bobafett 1 июня 2018, 09:26

      Какая уже разница

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 1 июня 2018, 09:23

      "с Бразилией, команда создавала гораздо больше моментов в атаке." - Бразильцы давали играть, а Австрийцы нет, очень грамотно окапывались и включали прессинг и перехват уже только на своей половине поля. Да и состояние игроков не надо сравнивать, сейчас они после нагрузок были.

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      Рейтинг: +891

      bolela_16 1 июня 2018, 08:26

      ой, что то не по себе...

      0
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      Рейтинг: +1236

      омск55 1 июня 2018, 08:04

      Сколько Черчесов времени у руля сборной , столько он и экспериментирует , и постоянно не удачно, так что это не новость . Сам Черчесов неудачный эксперимент .

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 1 июня 2018, 07:28

      Но экскремент черчесову удастся.Смотрите ЧМ.

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