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  • Кириченко: «Эксперимент Черчесова не удался, и в четыре защитника мы больше играть не будем»

Кириченко: «Эксперимент Черчесова не удался, и в четыре защитника мы больше играть не будем»

1 июня 2018, 06:52
12

Бывший главный тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко рассказал о просчетах тренерского штаба сборной России в товарищеском матче с Австрией, который завершился поражением – 0:1.

«Тренерский штаб, очевидно, хотел поэкспериментировать и убрать одного игрока из защиты, чтобы сделать более насыщенной среднюю линию. Такой вариант, наверное, готовился под игру с Саудовской Аравией в первом матче группового этапа ЧМ. Но в итоге защита оказалась слабее, а нападение не стало сильнее.

Даже когда мы играли в трех центральных защитников с Бразилией, команда создавала гораздо больше моментов в атаке. Думаю, эксперимент не удался, и в четыре защитника мы больше играть не будем.

Конечно, можно было бы сыграть с какой-нибудь 200-й сборной в рейтинге ФИФА и разгромить ее, но, на мой взгляд, это бы не принесло нам никакой пользы. Это только сильнее повлияло бы на футболистов. Они начали бы понимать, что им специально подбирают слабых соперников, чтобы они победили. Это могло бы негативно сказаться на их психологическом состоянии.

Пусть не выиграли, но сыграли с достойной сборной. Это поражение добавит им спортивной злости», – сказал Кириченко.

Источник: Известия
Чемпионат мира Россия Австрия Кириченко Дмитрий
Комментарии (12)
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yorgenbarenz
1527827322
Но экскремент черчесову удастся.Смотрите ЧМ.
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омск55
1527829494
Сколько Черчесов времени у руля сборной , столько он и экспериментирует , и постоянно не удачно, так что это не новость . Сам Черчесов неудачный эксперимент .
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bolela_16
1527830776
ой, что то не по себе...
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FanatSerj
1527834196
"с Бразилией, команда создавала гораздо больше моментов в атаке." - Бразильцы давали играть, а Австрийцы нет, очень грамотно окапывались и включали прессинг и перехват уже только на своей половине поля. Да и состояние игроков не надо сравнивать, сейчас они после нагрузок были.
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Bobafett
1527834408
Какая уже разница
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Avaretz
1527836026
Ну с Бразилией конечно больше моментов, Бразилия это как дядя который дал поиграться с собой племяннику Россия
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С-Пб on-line
1527838282
Факир одел не те усы!
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zigbert
1527839371
Эксперименты продолжаются.
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OfaZavr
1527839713
чтобы он там не экспериментировал все равно никакого толку не будет, может стоит с тренером поэкспериментировать)
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Урия Гип
1527861973
Попробуйте в 7 - 8 защитников или даже в 9. И пару вратарей, поможет.
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