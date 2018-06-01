Кириченко: «Эксперимент Черчесова не удался, и в четыре защитника мы больше играть не будем»

Бывший главный тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко рассказал о просчетах тренерского штаба сборной России в товарищеском матче с Австрией, который завершился поражением – 0:1.

«Тренерский штаб, очевидно, хотел поэкспериментировать и убрать одного игрока из защиты, чтобы сделать более насыщенной среднюю линию. Такой вариант, наверное, готовился под игру с Саудовской Аравией в первом матче группового этапа ЧМ. Но в итоге защита оказалась слабее, а нападение не стало сильнее.

Даже когда мы играли в трех центральных защитников с Бразилией, команда создавала гораздо больше моментов в атаке. Думаю, эксперимент не удался, и в четыре защитника мы больше играть не будем.

Конечно, можно было бы сыграть с какой-нибудь 200-й сборной в рейтинге ФИФА и разгромить ее, но, на мой взгляд, это бы не принесло нам никакой пользы. Это только сильнее повлияло бы на футболистов. Они начали бы понимать, что им специально подбирают слабых соперников, чтобы они победили. Это могло бы негативно сказаться на их психологическом состоянии.

Пусть не выиграли, но сыграли с достойной сборной. Это поражение добавит им спортивной злости», – сказал Кириченко.