Родченков: «В составе сборной России есть один игрок, которого я прикрывал по делу о допинге»

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков рассказал, что один из игроков, попавших в заявку сборной России на ЧМ, участвовал в допинговой программе.

«Мутко сказал, что нам не нужны положительные допинг-тесты и какой-либо шум вокруг футбола. Особенно на уровне сборной.

В списке футболистов [которые участвовали в допинговой программе в то время, когда Родченко возглавлял московскую антидопинговую лабораторию] было 34 фамилии игроков разного уровня – юношеского, молодежного, взрослого, а также игроков из женских лиг. Важно, что их все еще расследуют. Из состава сборной России на ЧМ я узнал одно имя», – сказал Родченков.

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