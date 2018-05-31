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  • Родченков: «В составе сборной России есть один игрок, которого я прикрывал по делу о допинге»

Родченков: «В составе сборной России есть один игрок, которого я прикрывал по делу о допинге»

31 мая 2018, 22:16
16

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков рассказал, что один из игроков, попавших в заявку сборной России на ЧМ, участвовал в допинговой программе.

«Мутко сказал, что нам не нужны положительные допинг-тесты и какой-либо шум вокруг футбола. Особенно на уровне сборной.

В списке футболистов [которые участвовали в допинговой программе в то время, когда Родченко возглавлял московскую антидопинговую лабораторию] было 34 фамилии игроков разного уровня – юношеского, молодежного, взрослого, а также игроков из женских лиг. Важно, что их все еще расследуют. Из состава сборной России на ЧМ я узнал одно имя», – сказал Родченков.

ФИФА закрыла дело о допинге игроков сборной России. У Федерации недостаточно доказательств

Источник: BBC
Чемпионат мира Россия
Комментарии (16)
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ASG
1527799235
сто пудов глушаков
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Gek Dement
1527799839
Он еще живой что ли?
Ответить
Mr Rikko
1527800428
Шо, опять?! (с)
Ответить
77SAM
1527802312
хорошо что хоть одного знаешь...
Ответить
арейская
1527811524
Ну, началось...
Ответить
Krossmen73
1527819559
Пиндосовская шавка опять пытается отработать свой кусок сосиски.Шлюх он и есть шлюх...
Ответить
Nerlinger
1527833825
Иуда
Ответить
zigbert
1527834416
Не сидится ему спокойно, все шакалит.
Ответить
OfaZavr
1527838596
тогда доказательства на стол, без них это просто болтовня.
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Мары
1527846082
Теперь я понял о ком он говорит. Это имя Черчесов. Сам не ам и другим не дам.
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