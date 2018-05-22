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    ФИФА закрыла дело о допинге игроков сборной России. У Федерации недостаточно доказательств

    ФИФА опубликовала отчет о расследовании в отношении футболистов сборной России, которые подозревались в применении допинга. Федерация не нашла достаточного количества доказательств в том, что россияне нарушали антидопинговые правила.

    ФИФА проинформировала ВАДА о результатах проверок, и Всемирное антидопинговое агенство согласилось закрыть дела. Расследование продолжается в отношении нескольких игроков, которые не включены в заявку на ЧМ. Их имена не называются.

    Источник: ФИФА

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    22.05.2018 19:23
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 23 мая 2018, 18:50

      Теперь можно вздохнуть полной грудью.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 22 мая 2018, 20:09

      Расследование продолжается в отношении нескольких игроков, которые не включены в заявку на ЧМ. Их имена не называются.
      Неужели Денисов?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > BRO_football 23 мая 2018, 19:15

      да не, там вроде какие-то ребята из клубов ФНЛ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 мая 2018, 19:51

      ну вот и славненько, этого и следовало ожидать, хотя поволноваться пришлось что могут подложить свинью какую-нибудь)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -34

      awko38 22 мая 2018, 19:30

      Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " awko ", буду благодарен. Сайт - fixedatp.com

      -3
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