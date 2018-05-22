ФИФА закрыла дело о допинге игроков сборной России. У Федерации недостаточно доказательств

ФИФА опубликовала отчет о расследовании в отношении футболистов сборной России, которые подозревались в применении допинга. Федерация не нашла достаточного количества доказательств в том, что россияне нарушали антидопинговые правила.

ФИФА проинформировала ВАДА о результатах проверок, и Всемирное антидопинговое агенство согласилось закрыть дела. Расследование продолжается в отношении нескольких игроков, которые не включены в заявку на ЧМ. Их имена не называются.