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  • «Спорт-Экспресс»: «Краснодар» не стал выкупать Шатова. Игрок вернется в «Зенит»

«Спорт-Экспресс»: «Краснодар» не стал выкупать Шатова. Игрок вернется в «Зенит»

30 мая 2018, 15:42
29

Как сообщает «Спорт-Экспресс», полузащитник «Зенита» Олег Шатов, выступавший во второй части минувшего сезона на правах аренды за «Краснодар», вернется в петербургский клуб.

Договор между клубами включал в себя опцию выкупа 27-летнего футболиста за 5 миллионов евро. По некоторым данным, она могла быть активирована лишь до 10 мая. Однако «быки» этого не сделали.

Скорее всего хавбек отправится вместе с петербуржцами на первый летний сбор.

В прошедшем сезоне Шатов провел за «Краснодар» шесть матчей. В них игрок забил один гол – в ворота «Зенита».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Шатов Олег
Комментарии (29)
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кузнецов артем
1527684615
+ 1 проблема для Семака
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Урия Гип
1527684740
Зачем Зениту нагадил, плакса?
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Masteralex
1527684994
с учётом нового тренера думаю Шатов и сам захочет вернуться :) а Краснодарам старички уже не нужны, там ребята помоложе рвуться в бой и за бесплатно
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val-berezko
1527685330
Отличный игрок. Помню его появление в Зените. У Манчини засиделся на лавке. 27-самый расцвет. Успехов с новым тренером.
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dyema
1527685552
Если будет играть как в начале карьеры в Зените, то очень даже нужен ......
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Боцман59rus
1527685773
аренда не предусматривала опцию выкупа, поэтому движения и желания быков, питер не интересует ...учите матчасть спорт -помойка.)))
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a-rakhmatov
1527686662
Шатов в Зените заиграет при новом тренере
Ответить
омск55
1527688843
Для Зенита это плюс
Ответить
3a zenit
1527689262
продать его и зюбу или сгноить на лавке,они это заслужили.
Ответить
С-Пб on-line
1527691724
Для лавки сгодится! На таких людей надежды нет
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