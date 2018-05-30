«Спорт-Экспресс»: «Краснодар» не стал выкупать Шатова. Игрок вернется в «Зенит»

Как сообщает «Спорт-Экспресс», полузащитник «Зенита» Олег Шатов, выступавший во второй части минувшего сезона на правах аренды за «Краснодар», вернется в петербургский клуб.

Договор между клубами включал в себя опцию выкупа 27-летнего футболиста за 5 миллионов евро. По некоторым данным, она могла быть активирована лишь до 10 мая. Однако «быки» этого не сделали.

Скорее всего хавбек отправится вместе с петербуржцами на первый летний сбор.

В прошедшем сезоне Шатов провел за «Краснодар» шесть матчей. В них игрок забил один гол – в ворота «Зенита».