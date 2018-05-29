Стерлинг сделал тату в память об убитом отце

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг продемонстрировал новую татуировку. На ней изображена винтовка. Сделана она в память об убитом отце футболиста, которого он лишился в два года.

«Когда мне было 2 года, моего отца застрелили. Я пообещал себе, что я в жизни не прикоснусь к оружию. Я «стреляю» только своей правой ногой по воротам соперника. Я еще не «настрелялся», – написал Стерлинг в инстаграме.

В прошедшем сезоне Стерлинг провел за «Манчестер Сити» во всех турнирах 46 матчей, забив 23 гола и отдав 12 результативных передач.