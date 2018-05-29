«Челси» следит за форвардом «Байера» Бэйли

Нападающий «Байера» Леон Бэйли может начать следующий сезон в составе новой команды. В его услугах заинтересован «Челси».

20-летний представитель Ямайки ранее входил в интересы «Баварии» и «Манчестер Сити». Немецкий клуб готов был предложить за игрока около 60 миллионов евро, а в «Сити» ожидают разрешения ситуации с форвардом «ПСЖ» Килианом Мбаппе.

В прошедшем сезоне Бэйли провел 25 матчей в Бундеслиге, в которых забил девять голов и отдал четыре результативные передачи. Его трансферная стоимость оценивается в 45 миллионов евро.