Товарищеские матчи. Италия обыграла Саудовскую Аравию в первом матче Манчини, Португалия сыграла вничью с Тунисом

Сборная Италии в товарищеском матче обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 2:1. Это первый матч итальянцев под руководством главного тренера Роберто Манчини.

В стартовом составе сборной Италии вышел бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито и провел на поле 88 минут.

В другом матче сборная Португалии сыграли вничью с Тунисом – 2:2.

Товарищеские матчи. Сборные

Италия – Саудовская Аравия – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Балотелли, 21; 2:0 – Белотти, 68; 2:1 – Аль Шехри, 72.

Португалия – Тунис – 2:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Силва, 22; 2:0 – Марио, 34; 2:1 – Бадри, 39; 2:2 – Бен Юссеф, 64.