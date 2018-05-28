Дзагоев: «Выйду на пенсию – буду путешествовать и пить вино»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился, чем он планирует заниматься после выхода на пенсию. Также футболист рассказал, кого кроме супруги считает самой красивой женщиной и назвал свое любимое место в квартире.
– Самая красивая женщина, не считая супруги?
– Джессика Альба.
– Любимое место в квартире?
– Диван и компьютерный стол.
– Чем займетесь после выхода на пенсию?
– Первое время буду путешествовать и пить вино.
– Красное или белое?
– И красное, и белое. Смотря под что.
Источник: Чемпионат.ком