Дзагоев: «Выйду на пенсию – буду путешествовать и пить вино»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился, чем он планирует заниматься после выхода на пенсию. Также футболист рассказал, кого кроме супруги считает самой красивой женщиной и назвал свое любимое место в квартире.

– Самая красивая женщина, не считая супруги?

– Джессика Альба.

– Любимое место в квартире?

– Диван и компьютерный стол.

– Чем займетесь после выхода на пенсию?

– Первое время буду путешествовать и пить вино.

– Красное или белое?

– И красное, и белое. Смотря под что.