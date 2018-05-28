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  • Дзагоев: «Выйду на пенсию – буду путешествовать и пить вино»

Дзагоев: «Выйду на пенсию – буду путешествовать и пить вино»

28 мая 2018, 17:51
17

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился, чем он планирует заниматься после выхода на пенсию. Также футболист рассказал, кого кроме супруги считает самой красивой женщиной и назвал свое любимое место в квартире.

– Самая красивая женщина, не считая супруги?

– Джессика Альба.

– Любимое место в квартире?

– Диван и компьютерный стол.

– Чем займетесь после выхода на пенсию?

– Первое время буду путешествовать и пить вино.

– Красное или белое?

– И красное, и белое. Смотря под что.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Дзагоев Алан
Комментарии (17)
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petrucho-spb
1527519438
а не рановато будет думать о пенсии,старичок?
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DeStar
1527521426
любимое место в квартире?))) а какие еще вопросы) какой материал тапочек предпочитаете?)
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Полная Канистра
1527523926
бери пример с игнаша потом будешь о вине белом и красном думать и какая баба красивая
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zigbert
1527524147
Сколько длится карьера футболиста? В среднем 20лет. В человеческой жизни она занимает примерно 1/4 часть. Алан радуйся что ты еще играешь в футбол и приносишь пользу своей команде.
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OfaZavr
1527525131
только винцом не увлекайся а пока идет карьера наслаждайся)
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MaxRnD
1527528905
На вино печень нужна
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vladimir-7
1527530757
Нормальный вкус у Алана.
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Munez89
1527534337
Алан и так это делает, без пенсии))
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Антон bx14e
1527534702
Наши пенсионеры тоже думали,что будут путешествовать и пить вино,однако...на 7500р/мес. не особо разгуляешься..
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юрий николаевич
1527574834
нда небогатый внутренний мир, если он у него есть, ЖРАТЬ ДА ПИТЬ.
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