Самедов: «Головин – лучший молодой российский игрок. У него потрясающий талант»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов назвал свою тройку лучших игроков прошедшего сезона, а также заявил, что хавбек ЦСКА Александр Головин обладает потрясающим талантом.
– Три лучших игрока сезона?
– Федор Смолов, Квинси Промес и Луис Адриано. Еще бы добавил Головина и Антона Миранчука.
– Кто самый талантливый из молодых ребят?
– Головин.
– Он готов к Европе?
– Не знаю, готов или нет, но у него потрясающий талант. Он просто впереди всех. И способен на очень многое.
– Тренер сборной России Мирослав Ромащенко считает, что Головин должен постепенно готовиться к роли лидера национальной команды. Это ощущается на тренировках?
– Хочется верить, что он будет брать эту роль. Почему нет? Талант у него, повторюсь, потрясающий. То, как он в сложных ситуациях ведет себя, показательно. Футболисты видят это.