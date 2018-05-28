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  • Самедов: «Головин – лучший молодой российский игрок. У него потрясающий талант»

Самедов: «Головин – лучший молодой российский игрок. У него потрясающий талант»

28 мая 2018, 17:29
4

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов назвал свою тройку лучших игроков прошедшего сезона, а также заявил, что хавбек ЦСКА Александр Головин обладает потрясающим талантом.

– Три лучших игрока сезона?

– Федор Смолов, Квинси Промес и Луис Адриано. Еще бы добавил Головина и Антона Миранчука.

– Кто самый талантливый из молодых ребят?

– Головин.

– Он готов к Европе?

– Не знаю, готов или нет, но у него потрясающий талант. Он просто впереди всех. И способен на очень многое.

– Тренер сборной России Мирослав Ромащенко считает, что Головин должен постепенно готовиться к роли лидера национальной команды. Это ощущается на тренировках?

– Хочется верить, что он будет брать эту роль. Почему нет? Талант у него, повторюсь, потрясающий. То, как он в сложных ситуациях ведет себя, показательно. Футболисты видят это.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Самедов Александр Головин Александр
Комментарии (4)
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oyabun
1527521088
Ну не знаю.. я бы добавил обязательно Алексея Миранчука и Чалова Федора. И очень жаль что в Спартаке сейчас таких нет.
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Мары
1527522525
Хоть я болельщик совсем из другого лагеря и меня к почитателям Цска ни как не прикрутить, но стоит заметить, что с Головиным армейцам повезло.Буйный нрав и желание лезть вперёд, сделали из него то, что имеем.
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zigbert
1527523104
Его замечают ,о нем говорят. Конечно Головин не обделен талантом.
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OfaZavr
1527524959
согласен, хоть я и не за ЦСКА но желаю ему раскрыть свой потенциал на полную!
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