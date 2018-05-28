Самедов: «Головин – лучший молодой российский игрок. У него потрясающий талант»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов назвал свою тройку лучших игроков прошедшего сезона, а также заявил, что хавбек ЦСКА Александр Головин обладает потрясающим талантом.

– Три лучших игрока сезона?

– Федор Смолов, Квинси Промес и Луис Адриано. Еще бы добавил Головина и Антона Миранчука.

– Кто самый талантливый из молодых ребят?

– Головин.

– Он готов к Европе?

– Не знаю, готов или нет, но у него потрясающий талант. Он просто впереди всех. И способен на очень многое.

– Тренер сборной России Мирослав Ромащенко считает, что Головин должен постепенно готовиться к роли лидера национальной команды. Это ощущается на тренировках?

– Хочется верить, что он будет брать эту роль. Почему нет? Талант у него, повторюсь, потрясающий. То, как он в сложных ситуациях ведет себя, показательно. Футболисты видят это.