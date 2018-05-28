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  • Мещеряков: «Цель «Локомотива» в сезоне-2018/19 – занять место не ниже пятого»

Мещеряков: «Цель «Локомотива» в сезоне-2018/19 – занять место не ниже пятого»

28 мая 2018, 16:53
6

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил, что итоги прошедшего сезона были признаны хорошими, а также рассказал о задачах железнодорожников в новой кампании.

«Итоги совета? Итоги сезона были признаны хорошими. Совет директоров поблагодарил президента, тренера, менеджмент.

Задачи на предстоящий сезон традиционные – долгосрочно играть в еврокубках. На следующий сезон цель попасть в еврокубки, занять место не ниже пятого, достойно выступить в Лиге чемпионов», – сказал Мещеряков.

«Локомотив» выиграл РФПЛ-2017/18, завоевав титул спустя 14 лет.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (6)
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O-Z
1527516198
ноу проблем первое так первое
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Федя Кабак
1527519592
По моему самое адекватное руководство! И не кричат о чемпионстве, как например в спаме!
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Diesel133
1527520661
Логично, учитывая, что бюджет остался прежним. Хотя, по мне было бы лучше увеличить бюджет (в разумных пределах) и ставить задачу - выход в ЛЧ.
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Мары
1527523367
Скромненько. Скромность украшает мужчин.
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Виктор12
1527530747
В прошедшем сезоне «Локомотив» стал чемпионом России по футболу, а в новом сезоне мы ждём подтверждения и защиты титула. Пятое место - хорошо, а первое - ещё лучше! Плюс игра в Лиге чемпионов на групповом этапе. Овчинка стоит чемпионской выделки и надо постараться. Локомотиву надо точечно УСИЛИТЬСЯ и хорошо подготовиться к старту сезона. Желаем Локомотиву и Палычу выполнить задачу на сезон и прыгнуть выше пятого места. Вполне по силам!
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aufstand
1527541196
Соломку стелят такой задачей
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