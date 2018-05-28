Мещеряков: «Цель «Локомотива» в сезоне-2018/19 – занять место не ниже пятого»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил, что итоги прошедшего сезона были признаны хорошими, а также рассказал о задачах железнодорожников в новой кампании.

«Итоги совета? Итоги сезона были признаны хорошими. Совет директоров поблагодарил президента, тренера, менеджмент.

Задачи на предстоящий сезон традиционные – долгосрочно играть в еврокубках. На следующий сезон цель попасть в еврокубки, занять место не ниже пятого, достойно выступить в Лиге чемпионов», – сказал Мещеряков.

«Локомотив» выиграл РФПЛ-2017/18, завоевав титул спустя 14 лет.