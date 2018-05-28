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  • Рауш: «Ощущение, будто в России от команды всегда ждут неудач или чего-то плохого»

Рауш: «Ощущение, будто в России от команды всегда ждут неудач или чего-то плохого»

28 мая 2018, 14:44
24

Защитник «Динамо» и сборной России Константин Рауш выразил надежду, что с введением в эксплуатацию нового клубного стадиона на матчи станут приходить больше болельщиков. Также футболист заявил, что не понимает, как болельщики могут не поддерживать команду даже при невысоких результатах.

– Для Германии нормально, когда на стадион приходят по 30-50 тысяч. А в Москве – меньше. Возможно, болельщиков отпугивает долгая дорога.

– Вот-вот у «Динамо» будет введен в эксплуатацию стадион в черте города.

– Вот потом и посмотрим. Надеюсь, тогда будет больше болельщиков.

– В российском менталитете есть две крайности: либо ты герой, и тебя все носят на руках, либо крайне негативно относятся, и ты никто.

– Я заметил это. Можно сказать, что к этому я еще не привык. В Германии все всегда поддерживают команду, а здесь иногда кажется, что ждут неудач или чего-то плохого. Было бы здорово, если бы все поддерживали нас.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Динамо Рауш Константин
Комментарии (24)
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Lester84
1527508053
К чему сборная России приучила за много лет - того и ждем. Ничего удивительного!
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Тraumtanzеr
1527508284
Дружище, это не ощущение, так оно и есть на самом деле.
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alp
1527508419
дак как играют, такие и ожидания ... как дети, емае...
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Grindcore
1527509445
Костян, не ссы. То что предрекаем неудачи, это верно. Но всё таки, в глубине души, надеемся на победы.
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red_blue_fury
1527510656
А чего еще ожидать, кроме как неудач....!!!ВСЕ!!! турниры про-сра-ли (кроме Евро-2008)...великая держава...в рейтинг ФИФА посмотри, а потом будешь удивляться.
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vladimir-7
1527510927
Болельщиков будет больше на стадионе тогда, когда зарплата и пенсии будут выше, а билеты будут дешевле. В Англии на стадионе показывают много пожилых людей и детей, значит там билеты доступнее, чем у нас. Посмотри какие цены на билеты, даже самые дешевые от 700 руб. на рядовой матч.
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BRO_football
1527511383
Как раз-таки наоборот. Перед каждым турниром нам, болельщикам, внушают ,что сейчас вот точно сыграем отлично! Будет также как и в 2008 году, даже лучше. И мы верим во всю эту чушь, приходим на стадионы с шарфами и флагами, и изо всех сил болеем за Россию. Однако каждый раз, вот уже на протяжении 10 лет, нашу сборную ожидает провал. Конечно болельщики ждут от своей сборной или клуба только победы. У нас поход на стадион - это целое событие. Простоял в очереди, потратил пару тысяч на билет+дополнительные расходы, пробыл на этом стадионе целый день, и в итоге ещё твоя команда проиграла. Ну и кому это понравится?
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Опорник84
1527511657
К чему команда приучила,то и получила! Много лет ждем от сборной хотя-бы внятной игры а она нас только разочаровывает! ,
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Полная Канистра
1527517739
чистокровный немец наш менталитет ещё не освоил как читаю его так тихо угораю
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OfaZavr
1527523392
потому что у нас высокооплачиваемые игроки частенько вату катают вот и отношение к ним такое, своими результатами и отдачей почти всегда доводят болельщиков до белого коленья, а если уж иногда порадуют то потом обязательно опять все испортят, и ладно бы проигрывали но выкладывались на полную всегда, так ведь нет, поэтому и каждая их неудача злит вдвойне) а в Германии знают что свои номер отбывать не будут и если проиграют это не в их отношении к своим обязанностям дело.
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