Рауш: «Ощущение, будто в России от команды всегда ждут неудач или чего-то плохого»

Защитник «Динамо» и сборной России Константин Рауш выразил надежду, что с введением в эксплуатацию нового клубного стадиона на матчи станут приходить больше болельщиков. Также футболист заявил, что не понимает, как болельщики могут не поддерживать команду даже при невысоких результатах.

– Для Германии нормально, когда на стадион приходят по 30-50 тысяч. А в Москве – меньше. Возможно, болельщиков отпугивает долгая дорога.

– Вот-вот у «Динамо» будет введен в эксплуатацию стадион в черте города.

– Вот потом и посмотрим. Надеюсь, тогда будет больше болельщиков.

– В российском менталитете есть две крайности: либо ты герой, и тебя все носят на руках, либо крайне негативно относятся, и ты никто.

– Я заметил это. Можно сказать, что к этому я еще не привык. В Германии все всегда поддерживают команду, а здесь иногда кажется, что ждут неудач или чего-то плохого. Было бы здорово, если бы все поддерживали нас.