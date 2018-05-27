Филимонов: «Завершить карьеру – не мое решение»

Бывший голкипер сборной России Александр Филимонов, ныне выступающий за «Долгопрудный», поделился эмоциями после завершения карьеры. Сегодня 44-летний вратарь провел свой последний матч.
– Каково играть до столь «преклонного» возраста на высоком уровне?
– Это любовь к футболу и бережное отношение к своему организму. Первый пункт – главный.
– Ваши дальнейшие планы?
– Пока тренерской лицензии не получил, пока поработаю тренером вратарей здесь, в Долгопрудном.
– Почему сейчас решили уйти?
– Я говорил, это не мое решение. С руководством его приняли, чтобы поднять интерес к футболу.
– Сегодня Олег Романцев буквально плакал на трибуне.
– Да ладно!
– Рукавицы подарите? – спросил мальчик, подошедший к Филимонову.
– Это уже в музей (улыбается).
Источник: «Спорт-Экспресс»