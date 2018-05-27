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Филимонов: «Завершить карьеру – не мое решение»

27 мая 2018, 22:28
3

Бывший голкипер сборной России Александр Филимонов, ныне выступающий за «Долгопрудный», поделился эмоциями после завершения карьеры. Сегодня 44-летний вратарь провел свой последний матч.

– Каково играть до столь «преклонного» возраста на высоком уровне?

– Это любовь к футболу и бережное отношение к своему организму. Первый пункт – главный.

– Ваши дальнейшие планы?

– Пока тренерской лицензии не получил, пока поработаю тренером вратарей здесь, в Долгопрудном.

– Почему сейчас решили уйти?

– Я говорил, это не мое решение. С руководством его приняли, чтобы поднять интерес к футболу.

– Сегодня Олег Романцев буквально плакал на трибуне.

– Да ладно!

– Рукавицы подарите? – спросил мальчик, подошедший к Филимонову.

– Это уже в музей (улыбается).

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. ПФЛ. Зона Запад Олимп-Долгопрудный Филимонов Александр Романцев Олег
Комментарии (3)
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омск55
1527467899
– Почему сейчас решили уйти? – Я говорил, это не мое решение. С руководством его приняли, чтобы поднять интерес к футболу. Какой интерес
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Бухбух
1527473049
Филимонову 44. Но за него еще всё кто-то решает ...
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Ще Гевара
1527483123
Хорошо быть тренером вратарей, сас себя можешь ставить на игры, а если неохота, то другого.
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