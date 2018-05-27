Данни: «Новое руководство и Манчини не захотели видеть меня в «Зените»

Бывший полузащитник «Зенита» Данни, ныне выступающий за «Славию», признался, что хотел бы вернуться в российский клуб. Португалец сообщил, что покинул Санкт-Петербург из-за нового руководства сине-бело-голубых и главного тренера Роберто Манчини, которые не желали видеть его в команде.

– Расскажите, как уходили из «Зенита»? С кем говорили, как приняли решение?

– Я вообще не хотел уходить. Мог бы провести в клубе еще несколько лет. Но сменилось руководство, тренер, мой контракт закончился. Новое руководство и Роберто Манчини не захотели меня видеть в клубе. Так что я стал искать другие варианты. Были предложения и от российских клубов. Но мы решили немного сменить обстановку, перебраться поближе к Португалии. Поэтому я и уехал из России. А так играл бы в «Зените», пока были бы силы.

– До завершения карьеры?

– Почему нет? Я хорошо себя чувствую в физическом плане, мог бы отыграть еще два года.