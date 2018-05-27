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  • Данни: «Новое руководство и Манчини не захотели видеть меня в «Зените»

Данни: «Новое руководство и Манчини не захотели видеть меня в «Зените»

27 мая 2018, 20:52
19

Бывший полузащитник «Зенита» Данни, ныне выступающий за «Славию», признался, что хотел бы вернуться в российский клуб. Португалец сообщил, что покинул Санкт-Петербург из-за нового руководства сине-бело-голубых и главного тренера Роберто Манчини, которые не желали видеть его в команде.

– Расскажите, как уходили из «Зенита»? С кем говорили, как приняли решение?

– Я вообще не хотел уходить. Мог бы провести в клубе еще несколько лет. Но сменилось руководство, тренер, мой контракт закончился. Новое руководство и Роберто Манчини не захотели меня видеть в клубе. Так что я стал искать другие варианты. Были предложения и от российских клубов. Но мы решили немного сменить обстановку, перебраться поближе к Португалии. Поэтому я и уехал из России. А так играл бы в «Зените», пока были бы силы.

– До завершения карьеры?

– Почему нет? Я хорошо себя чувствую в физическом плане, мог бы отыграть еще два года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Данни Манчини Роберто
Комментарии (19)
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AlfavitЪ
1527443661
Много макаронник накуролесил. И свалил.
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Ахимас Вельде
1527443932
Пришел, нагадил и ушел.
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Мары
1527444181
А ларчик просто открывался. Манчини как отрицательный герой интересного романа. Пришёл, увидел, наследил.
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СОКОЛ САРАТОВ
1527444840
может быть пригодился ещё
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val-berezko
1527445186
Эта парочка наделала дел в Зените. Рыба гниет с головы. А голову оставили.
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RedWhiteFans2
1527446178
Данни супер игрок. Правда с бомжеобразующей извилиной в голове. А так мне кажется, что в любом российском клубе он бы пригодился, если бы не получал такое количество газовых монет достояния народа.
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zigbert
1527447078
Успешной ему игры и завершения карьеры.
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raritet
1527453967
Вот именно его, Данни, испаноязычного игрока нужно было оставить на роль "Дядьки" в команде, чтобы была возможность контролировать напряжение между аргентинскими и российскими игроками. Но это в большей мере прокол администрации. Да и в игровом плане , Данни , даже в этом возрасте еще поиграл бы . По меньшей мере, не хуже тех , кто выходил иногда на этой позиции.
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Garrincha58
1527454932
Манчини и фурсетки развалили команду
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a-rakhmatov
1527478453
Все хотят в Зенит потому что можно не играть и рубить бабло на халяву.
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