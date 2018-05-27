Роналду в течение недели расскажет, останется ли в «Реале»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду прокомментировал свои слова после финального матча Лиги чемпионов том, что он может покинуть команду.

«Это был не лучший момент, чтобы говорить о будущем. Я сделал то, чего не должен был делать. Но что угодно может произойти. Это был не лучший момент, но я был честен. В течение недели я сделаю заявление. Болельщики всегда помогали мне, они в моем сердце», – сказал Роналду.

Роналду: «Было приятно играть за «Реал». По своему будущему дам ответ в ближайшие дни»