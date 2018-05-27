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Роналду в течение недели расскажет, останется ли в «Реале»

27 мая 2018, 12:37
8

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду прокомментировал свои слова после финального матча Лиги чемпионов том, что он может покинуть команду.

«Это был не лучший момент, чтобы говорить о будущем. Я сделал то, чего не должен был делать. Но что угодно может произойти. Это был не лучший момент, но я был честен. В течение недели я сделаю заявление. Болельщики всегда помогали мне, они в моем сердце», – сказал Роналду.

Роналду: «Было приятно играть за «Реал». По своему будущему дам ответ в ближайшие дни»

Источник: Marca
Испания. Примера Реал Роналду Криштиану
Комментарии (8)
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Тазит
1527416805
И ему и клубу будет лучше, если останется...
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mikitka
1527419470
кто-то мог обидеться, что его на поле почти не было, а Бэйл вышел на замену и положил две банки + даже старине Бензема фортануло в протокол матча вписаться
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овертайм
1527422814
в китай уедет
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САНЁК17
1527423993
Ждем новости от звезда футбола.
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LogvinovSerj13
1527424197
Кстати, а почему Роналду не играл в финале? У него травма или бабочек опять побежал ловить? ))
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zigbert
1527432626
Что то мало верится что Роналду уйдет из Реала.
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OfaZavr
1527433119
мне кажется никуда он уедет, скорее всего договорятся о продлении.
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