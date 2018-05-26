Киоун: «Эмери в «Арсенале» нужно сделать больше упор на защиту, чем на атаку»

Бывший защитник «Арсенала» Мартин Киоун призвал нового главного тренера команды Унаи Эмери сосредоточиться на выстраивании оборонительной линии.

Легенда «канониров» заявил, что испанцу нужно наладить игру в защите, уязвимость которой стала для Арсена Венгера одной из основных причин неудач в прошлом сезоне.

«Эмери должен оценить, достаточно ли хороши для него центральные защитники «Арсенала».

Лоран Косиельни выбыл на полгода, Пер Мертезакер завершил карьеру, Шкодран Мустафи провел тяжелый сезон. Также в его распоряжении есть два молодых защитника – Роб Холдинг и Калум Чамберс. Он должен сделать больше упор на оборону, чем на атаку.

Ивана Газидиса обнадежило то, что Эмери уже определил области, в которых он может улучшить уже имеющихся футболистов.

Есть информация, что на трансферы Эмери выделят всего 50 миллионов фунтов стерлингов. Если это так, то многое будет решаться в тренировочном процессе», – сказал Киоун.