Каррера: «Доля тренера в победе – 20-30%. Для того, чтобы выигрывать титулы, нужны сильные игроки»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о тренерской роли в успехе команды. По словам специалиста, для завоевания титулов нужно иметь сильный состав.

«Игроки – это важно. Мы, тренеры, можем дать для победы всего лишь 20-30 процентов. А для того, что поднять кубок над головой, да, нужны сильные игроки (смеется)», – цитирует Карреру Сalcionapoli24.

Каррера возглавил «Спартак» в 2016 году. В сезоне-2016/17 красно-белые под его руководством выиграли РФПЛ и Суперкубок России.