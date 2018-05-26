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  • Каррера: «Доля тренера в победе – 20-30%. Для того, чтобы выигрывать титулы, нужны сильные игроки»

Каррера: «Доля тренера в победе – 20-30%. Для того, чтобы выигрывать титулы, нужны сильные игроки»

26 мая 2018, 18:16
14

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о тренерской роли в успехе команды. По словам специалиста, для завоевания титулов нужно иметь сильный состав.

«Игроки – это важно. Мы, тренеры, можем дать для победы всего лишь 20-30 процентов. А для того, что поднять кубок над головой, да, нужны сильные игроки (смеется)», – цитирует Карреру Сalcionapoli24.

Каррера возглавил «Спартак» в 2016 году. В сезоне-2016/17 красно-белые под его руководством выиграли РФПЛ и Суперкубок России.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (14)
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кузнецов артем
1527348828
Это ответ на вопрос о новых игроках у Массимо такой...
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Мары
1527349566
Да в общем то прав.Возразить не чего.
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Федя Кабак
1527349648
Прав) хорошие слова! Респект Массимо.
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NeoNaTe
1527350673
доказал это с тосно
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омск55
1527350710
Локо тренер+ игроки фифти- фифти
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OfaZavr
1527351227
трудно не согласиться, Массимо знает о чем говорит.
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val-berezko
1527352676
А кто тут кому это доказывает? Но 30% надо дать. Вернее -надо подобрать игроков по позициям. Дальше все зависит от материальной базы. Схемы игры против разных соперников-тоже тренерское дело.А от схемы-использование скамейки.Каррера рассказывает нам("серым") что такое тренер в команде. Вопрос- за что такие бабки?
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RedWhiteFans2
1527353939
А я не соглашусь. Не у каждого тренера такая большая доля.
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Антибиотик
1527354588
У Семина почти весь сезон Локомотив играл без нападающего и с лысой скамейкой запасных. И Палыч вроде не плачет. Тренер в команде- это больше, чем 50% успеха, а если Каррера этого не понимает, то за что ему платят деньги? Возглавить мадридский Реал с супер игроками даже Зидан сумел, а пусть он чему-нибудь научит игроков ярославского Шинника (к примеру).
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zigbert
1527423302
Здесь можно согласиться с Каррерой.
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