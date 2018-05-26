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  • Самедов: «О футболе уже года два-три не читаю. Поднадоело. РФПЛ не смотрю вообще»

Самедов: «О футболе уже года два-три не читаю. Поднадоело. РФПЛ не смотрю вообще»

26 мая 2018, 15:47
13

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов признался, что в последние несколько лет не читает то, что пишут футбольные СМИ. По словам футболиста, он вообще не смотрит матчи РФПЛ.

«О футболе уже года два-три не читаю. Поднадоело. Когда молодой был, лет в 25, следил, что обо мне пишут. Потом понял, что это мешает. А в последнее время вообще не интересно стало.

По телевизору футбол тоже не часто смотрю. Разве что английский чемпионат, Серию А – как «Милан» сыграл. Чемпионат России не смотрю вообще», – сказал Самедов.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Самедов Александр
Комментарии (13)
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prezent2017
1527339155
РФПЛ не смотрю вообще, потому что тупой! Сознайся, Саша.
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Lester84
1527340891
...и нормально не играю тоже!
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Урия Гип
1527341404
И вобще больше играть не бу-у-д-у-у!
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ZAITZEFF2011
1527342601
Самому противно смотреть на наш чемпионат, вот и не смотрит.
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giluxa1963
1527342809
Самедов: «О футболе уже года два-три не читаю. Поднадоело. РФПЛ не смотрю вообще да и не играю я в эту игру так за зарплатой хожу »
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омск55
1527347869
вали на родину
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mihail200606
1527348576
Братан, я РФПЛ тоже вообще не смотрю.. никогда. 95% процентов матчей российского матча которые показывают лучше бы заменили топ лигами..
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acer2003
1527361155
Реально,смотреть тошно...
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zigbert
1527420560
Странно слышать это от одного из ведущих футболистов Спартака.
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fhnv
1527428169
А за какой клуб выступаешь помнишь хоть?
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