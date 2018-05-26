Самедов: «О футболе уже года два-три не читаю. Поднадоело. РФПЛ не смотрю вообще»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов признался, что в последние несколько лет не читает то, что пишут футбольные СМИ. По словам футболиста, он вообще не смотрит матчи РФПЛ.

«О футболе уже года два-три не читаю. Поднадоело. Когда молодой был, лет в 25, следил, что обо мне пишут. Потом понял, что это мешает. А в последнее время вообще не интересно стало.

По телевизору футбол тоже не часто смотрю. Разве что английский чемпионат, Серию А – как «Милан» сыграл. Чемпионат России не смотрю вообще», – сказал Самедов.