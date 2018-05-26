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  • Мутко: «При мне РФС построил 326 полей в разных регионах страны»

Мутко: «При мне РФС построил 326 полей в разных регионах страны»

26 мая 2018, 11:52
14

Пока еще действующий президент РФС Виталий Мутко выступил на ежегодной конференции организации. В ней функционер подвел итоги своей деятельности на посту.

«Иногда мне приходится выслушивать критику о нашей работе. В регионах некоторые говорят – футбол развалили. А нам нужно определиться с оценками, как оценивать футбол.

В Волгограде, например, оценивают по своему клубу – «Ротору». А ведь мы построили 326 футбольных полей в разных субъектах», – заметил вице-премьер России.

Ранее «Бомбардир» писал, что Мутко сегодня, 26 мая, может официально уйти из футбола.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Мутко Виталий
Комментарии (14)
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омск55
1527325419
А сколько своровали ?
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кузнецов артем
1527326039
Надеюсь на это интервью обратят внимание сверху, ведь лимиту(который вводился чтоб наша молодежь заиграла на высоком уровне) 10 лет и за эти 10 лет рфс так и не создал условия.для развития молодых игроков. Хороший критерий оценки "сколько футболистов из России играет в топ чемпионатах" или "средний возраст команд в рфпл" "насколько успешно наши команды играют в еврокубках на евро и чм" , хорошо что больше не будет в футболе, строитель...
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1527326085
У меня за окном школьная поляна на которой несколько лет, после изгнания со стадиона(закрыт на вечный ремонт уже больше 10-ти лет), тренировалась местная ДЮСШ. В прошлом году её аккуратно закатали асфальтом и обнесли забором. Видимо это и есть одно из пресловутых 326-ти полей построенных Мутко.
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Владимирыч
1527326490
Это ж сколько ярдов бабла вы попилили... Даже боюсь представить.
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Мары
1527327815
Не чего не греет так сердце Мутко со товарищи, славное слово откат, халява, моё.
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Александр52
1527328593
"ФУТБОЛСТРОЙ" процветает.
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ROSTOV SUPER
1527331635
А сколько ты бабла отгреб со всех этих строек ?
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Полная Канистра
1527331822
язык оторвать трепло
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Garrincha58
1527332211
он у нас все руки мастер и строитель 326 стадионов построил и спасатель 15 клубов спас просто кладезь земли русской
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серега кашин
1527333850
так бы и сказал что государство в лице газпрома построили большинство арен
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