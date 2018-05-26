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    Мутко: «При мне РФС построил 326 полей в разных регионах страны»

    Пока еще действующий президент РФС Виталий Мутко выступил на ежегодной конференции организации. В ней функционер подвел итоги своей деятельности на посту.

    «Иногда мне приходится выслушивать критику о нашей работе. В регионах некоторые говорят – футбол развалили. А нам нужно определиться с оценками, как оценивать футбол.

    В Волгограде, например, оценивают по своему клубу – «Ротору». А ведь мы построили 326 футбольных полей в разных субъектах», – заметил вице-премьер России.

    Ранее «Бомбардир» писал, что Мутко сегодня, 26 мая, может официально уйти из футбола.

    Источник: Sport24

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    26.05.2018 11:52
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 27 мая 2018, 11:12

      "МЫ" - это кто? Как-то вспомнилось из истории :"Мы,Николай Второй..." (И чем в итоге закончилось)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 26 мая 2018, 17:58

      Да,синтетикой здорово облагородили города и посёлки.Что может быть лучше,когда в жару морда в резиновой крошке, дышать ароматом поля,как от нагретой покрышки)) .

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 26 мая 2018, 15:47

      А сборная откатилась в седьмую десятку.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 26 мая 2018, 14:24

      так бы и сказал что государство в лице газпрома построили большинство арен

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 26 мая 2018, 13:56

      он у нас все руки мастер и строитель 326 стадионов построил и спасатель 15 клубов спас просто кладезь земли русской

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 26 мая 2018, 13:50

      язык оторвать трепло

      4
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 26 мая 2018, 13:47

      А сколько ты бабла отгреб со всех этих строек ?

      4
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 26 мая 2018, 12:56

      "ФУТБОЛСТРОЙ" процветает.

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 26 мая 2018, 12:43

      Не чего не греет так сердце Мутко со товарищи, славное слово откат, халява, моё.

      1
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 26 мая 2018, 12:38

      Помню. в одном городке у родичей был клуб со стадионом, и полем, конечно. Приехал как-то вместо натурального газона искусственный лежит. Ясное дело, бабло распилили и отчитались, что новое поле построили.

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