Мутко: «При мне РФС построил 326 полей в разных регионах страны»

Пока еще действующий президент РФС Виталий Мутко выступил на ежегодной конференции организации. В ней функционер подвел итоги своей деятельности на посту.

«Иногда мне приходится выслушивать критику о нашей работе. В регионах некоторые говорят – футбол развалили. А нам нужно определиться с оценками, как оценивать футбол.

В Волгограде, например, оценивают по своему клубу – «Ротору». А ведь мы построили 326 футбольных полей в разных субъектах», – заметил вице-премьер России.

Ранее «Бомбардир» писал, что Мутко сегодня, 26 мая, может официально уйти из футбола.