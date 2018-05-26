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    Сегодня Мутко может официально объявить об уходе из футбола

    В Москве проходит ежегодная конференция РФС, на которую, в частности, съехались представители региональных футбольных федераций. На мероприятии присутствует и вице-премьер России Виталий Мутко.

    Политик формально еще является президентом РФС, но находится в состоянии приостановки полномочий. Есть вероятность, что именно на конференции Мутко официально объявит об уходе из РФС.

    На очередной президентский срок в РФС функционер был выбран в 2015 году.

    Источник: Twitter

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    26.05.2018 11:24
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    Комментарии46
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    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 27 мая 2018, 12:13

      Ничто не помешает ему стать например "почетным членом РФС" с правом голоса.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +370

      GrizzlyD 26 мая 2018, 20:24

      скатертью...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 26 мая 2018, 19:34

      Сегодня праздник у ребят..
      а завтра -воскресение...
      .....
      стоят подонки,стоят в сторонке..
      барсетки в руках теребят..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 26 мая 2018, 15:51

      Кусим.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2077

      upiter622 26 мая 2018, 15:21

      Аллилуйя!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8026

      nik55 26 мая 2018, 14:51

      не ужели дождались ?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Caniggia 26 мая 2018, 14:29

      Если так и будет, то сегодня надо обязательно нажраться! А ещё предлагаю 26 мая сделать официальным праздником - Днём освобождения российского футбола от паразитов и крыс!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 26 мая 2018, 13:18

      Все сегодня напьюсь !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 26 мая 2018, 13:18

      Прощальный матч? круг почета? )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +236

      Pilottt 26 мая 2018, 13:00

      Надо нажраться

      3
      Ответить
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