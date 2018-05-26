Сегодня Мутко может официально объявить об уходе из футбола

В Москве проходит ежегодная конференция РФС, на которую, в частности, съехались представители региональных футбольных федераций. На мероприятии присутствует и вице-премьер России Виталий Мутко.

Политик формально еще является президентом РФС, но находится в состоянии приостановки полномочий. Есть вероятность, что именно на конференции Мутко официально объявит об уходе из РФС.

На очередной президентский срок в РФС функционер был выбран в 2015 году.