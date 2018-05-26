Черчесов с помощниками посетит матч Италии и Саудовской Аравии

,,," Торчим тут,как три тополя на Плющихе! Заметут,как пить дать,заметут!"
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что вместе с помощниками посетит товарищеский матч между сборными Италии и Саудовской Аравии (28 мая). Азиаты – наш первый соперник на ЧМ-2018.
«Арабы отдали своих лидеров в испанские клубы в бесплатную аренду – это путь к тому, чтобы улучшить готовность. Пусть арендованные игроки не часто выходят на поле, но даже на тренировках повышают свой уровень.
28 мая она в швейцарском Санкт-Галлене будет проводить контрольный матч с командой Италии. Планируем посмотреть его, ведь это совсем недалеко от места нашего сбора», – сказал тренер.
Игра Россия – Саудовская Аравия состоится 14 июня в «Лужниках».