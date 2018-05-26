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Черчесов с помощниками посетит матч Италии и Саудовской Аравии

26 мая 2018, 10:08
4

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что вместе с помощниками посетит товарищеский матч между сборными Италии и Саудовской Аравии (28 мая). Азиаты – наш первый соперник на ЧМ-2018.

«Арабы отдали своих лидеров в испанские клубы в бесплатную аренду – это путь к тому, чтобы улучшить готовность. Пусть арендованные игроки не часто выходят на поле, но даже на тренировках повышают свой уровень.

28 мая она в швейцарском Санкт-Галлене будет проводить контрольный матч с командой Италии. Планируем посмотреть его, ведь это совсем недалеко от места нашего сбора», – сказал тренер.

Игра Россия – Саудовская Аравия состоится 14 июня в «Лужниках».

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Италия Россия Саудовская Аравия Черчесов Станислав
Комментарии (4)
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Бухбух
1527320888
Стас отдаляется от своей сборной.
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Mazzola
1527327032
Было бы неплохо Черчесову со швейцарских Альп переместиться на горные пастбища Кавказа. Там он гораздо больший специалист.
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zigbert
1527411083
Оставлять сборную без присмотра опасно.
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yorgenbarenz
1527433558
,,," Торчим тут,как три тополя на Плющихе! Заметут,как пить дать,заметут!"
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