Черчесов с помощниками посетит матч Италии и Саудовской Аравии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что вместе с помощниками посетит товарищеский матч между сборными Италии и Саудовской Аравии (28 мая). Азиаты – наш первый соперник на ЧМ-2018.

«Арабы отдали своих лидеров в испанские клубы в бесплатную аренду – это путь к тому, чтобы улучшить готовность. Пусть арендованные игроки не часто выходят на поле, но даже на тренировках повышают свой уровень.

28 мая она в швейцарском Санкт-Галлене будет проводить контрольный матч с командой Италии. Планируем посмотреть его, ведь это совсем недалеко от места нашего сбора», – сказал тренер.

Игра Россия – Саудовская Аравия состоится 14 июня в «Лужниках».