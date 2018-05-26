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    Черчесов с помощниками посетит матч Италии и Саудовской Аравии

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что вместе с помощниками посетит товарищеский матч между сборными Италии и Саудовской Аравии (28 мая). Азиаты – наш первый соперник на ЧМ-2018.

    «Арабы отдали своих лидеров в испанские клубы в бесплатную аренду – это путь к тому, чтобы улучшить готовность. Пусть арендованные игроки не часто выходят на поле, но даже на тренировках повышают свой уровень.

    28 мая она в швейцарском Санкт-Галлене будет проводить контрольный матч с командой Италии. Планируем посмотреть его, ведь это совсем недалеко от места нашего сбора», – сказал тренер.

    Игра Россия – Саудовская Аравия состоится 14 июня в «Лужниках».

    Источник: ТАСС

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    26.05.2018 10:08
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 27 мая 2018, 18:05

      ,,," Торчим тут,как три тополя на Плющихе! Заметут,как пить дать,заметут!"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 27 мая 2018, 11:51

      Оставлять сборную без присмотра опасно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +374

      Mazzola 26 мая 2018, 12:30

      Было бы неплохо Черчесову со швейцарских Альп переместиться на горные пастбища Кавказа. Там он гораздо больший специалист.

      0
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 26 мая 2018, 10:48

      Стас отдаляется от своей сборной.

      -1
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