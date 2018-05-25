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    Смолов вернулся к тренировкам в общей группе 

    Нападающий Федор Смолов начал сегодняшнюю тренировку сборной России в общей группе. Об этом сообщает пресс-служба команды в официальном твиттере сборной.

    Два дня назад Смолов получил травму колена на тренировке. Врачи сообщили, что он будет работать по индивидуальной программе и через несколько дней вернется в общую группу.

    С 20 по 31 мая Россия проводит тренировочный сбор в австрийском Нойштифте накануне чемпионата мира. 30 числа в Инсбруке команда Станислава Черчесова проведет товарищеский матч со сборной Австрии.

    Источник: Twitter

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    25.05.2018 19:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2077

      upiter622 25 мая 2018, 23:20

      Теперь точно будем чемпионами!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 25 мая 2018, 22:16

      Хорошая новость.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 25 мая 2018, 22:11

      писы я вашу маму ел

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +168

      Ilya Lapsin 25 мая 2018, 19:53

      Ну и слава Богу.

      2
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