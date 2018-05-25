Смолов вернулся к тренировкам в общей группе 

Нападающий Федор Смолов начал сегодняшнюю тренировку сборной России в общей группе. Об этом сообщает пресс-служба команды в официальном твиттере сборной.

Два дня назад Смолов получил травму колена на тренировке. Врачи сообщили, что он будет работать по индивидуальной программе и через несколько дней вернется в общую группу.

С 20 по 31 мая Россия проводит тренировочный сбор в австрийском Нойштифте накануне чемпионата мира. 30 числа в Инсбруке команда Станислава Черчесова проведет товарищеский матч со сборной Австрии.